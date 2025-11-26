Thương cảm chị hàng xóm 'gà trống nuôi con', tôi 'rụng rời chân tay' khi 'bất ngờ' thấy mặt 'người chồng mất tích' của cô ấy

Tâm sự 26/11/2025 23:30

Người chị hàng xóm hay gọi yêu thương là chồng hóa ra là anh rể của tôi. Khi anh ấy phát hiện ra tôi thì cũng ngẩn người. Tôi quá mức căm phẫn, lao vào anh ta để hỏi cho ra lẽ. Nhưng anh rể lại kéo tay tôi nói rằng muốn gặp riêng tôi để nói chuyện.

Tôi lấy chồng được 3 năm, chúng tôi vẫn ở nhà trọ vì chưa đủ tiền để mua nhà. Vài tháng trước, tôi và chồng chuyển đến một khu trọ mới. Ở đây, tôi quen biết chị hàng xóm tên là Hoa. Sau nhiều lần trò chuyện, tôi biết được chồng của chị Hoa thường xuyên đi vắng, chị một mình nuôi con vất vả. Cùng là phụ nữ với nhau, tôi thương cảm cho hoàn cảnh của chị đơn chiếc không chồng bên cạnh.

Chị hàng xóm là người hiền lành, tìm việc nhẹ nhàng làm ở nhà để có thời gian nuôi con trai nhỏ. Nhưng tôi thấy mẹ con chị sống rất đầy đủ, có vẻ như chồng chị lo toan không thiếu gì. Tôi nghe chị kể chồng chị rất ít khi về nhà, thậm chí có khi về chỉ ở lại một đêm rồi sáng đã đi. Vì thế tôi chưa lần nào thấy mặt chồng của chị hàng xóm.

 

Cho đến một hôm tôi bất ngờ khi thấy mặt chồng của chị Hoa, tôi tay chân run rẩy, choáng váng không tin vào mắt mình.

Người chị hàng xóm hay gọi yêu thương là chồng hóa ra là anh rể của tôi. Khi anh ấy phát hiện ra tôi thì cũng ngẩn người. Tôi quá mức căm phẫn, lao vào anh ta để hỏi cho ra lẽ. Nhưng anh rể lại kéo tay tôi nói rằng muốn gặp riêng tôi để nói chuyện.

Thương cảm chị hàng xóm 'gà trống nuôi con', tôi 'rụng rời chân tay' khi 'bất ngờ' thấy mặt 'người chồng mất tích' của cô ấy - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Phải nói rằng tôi rất ngưỡng mộ hạnh phúc gia đình của chị gái. Đặc biệt là ảnh rể khiến tôi rất tin tưởng. Cả hai quen nhau từ thời đi học, sau này kết hôn thì vẫn vợ chồng hòa thuận hạnh phúc, anh rể luôn yêu chiều chị gái tôi.

Ngặt nỗi, chị gái tôi không thể sinh con. Nhưng anh rể vẫn không ly hôn, một mực muốn sống cùng chị. Suốt 7 năm là vợ chồng, tôi chưa từng thấy anh bỏ bê, vô tâm với vợ. Thấy tình cảm của hai người sâu đậm như thế, hai bên gia đình cũng chẳng gay gắt nữa. Giờ thì tôi đã hiểu vì sao anh rể chẳng cần con cái là vì anh ta đã có nhân tình bên ngoài sinh con cho mình.

Anh rể nói không đành lòng bỏ chị, dù sao anh vẫn yêu thương chị. Nhưng anh vẫn muốn có con cái để vừa lòng bố mẹ. Vì thế anh đành phải ra ngoài tìm nhân tình sinh con cho mình.

Anh ta còn không thấy hổ thẹn nói với tôi rằng hãy giữ bí mật giúp mình, vì sau cùng người chịu nhiều đau khổ nhất là chị gái của tôi. Anh ta nói chị gái tôi chỉ có thể lấy chồng là anh ta, nếu giờ ly hôn thì chị chẳng còn gì.

Tôi giận tái mặt trước người anh rể tệ bạc, trơ trẽn trước mặt. Nhưng dù vậy tôi vẫn biết anh rể mong muốn có con cũng không sai, chỉ thấy thương cho chị gái tôi. Giờ tôi phải làm sao đây, im lặng nhắm mắt cho qua, hay là thà để chị tôi đau một lần mà đối diện với sự thật bị lừa dối?

Vợ 'vượt cạn' đau đớn suốt một ngày một đêm, tôi vừa bế con thì cô ấy thốt ra một câu khiến tôi 'chấn động tột độ'

Vợ 'vượt cạn' đau đớn suốt một ngày một đêm, tôi vừa bế con thì cô ấy thốt ra một câu khiến tôi 'chấn động tột độ'

Nhưng vợ tôi không hề lên tiếng trách móc chồng vô tâm. Cô ấy gắng gượng như có điều muốn nói lắm. Đến khi nghe được lời thì thầm của vợ, tôi chấn động choáng váng.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (28/11/2025), giàu sang bùng nổ, 3 con giáp tài lộc như mưa, sự nghiệp thuận buồm xuôi gió, phú quý ngập nhà

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (28/11/2025), giàu sang bùng nổ, 3 con giáp tài lộc như mưa, sự nghiệp thuận buồm xuôi gió, phú quý ngập nhà

Tâm linh - Tử vi 18 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Sáu (28/11/2025), 3 con giáp tài khí cực vượng, công danh thăng tiến, số mệnh dát vàng, an nhàn hưởng Lộc phủ phê

Đúng 9h sáng mai, thứ Sáu (28/11/2025), 3 con giáp tài khí cực vượng, công danh thăng tiến, số mệnh dát vàng, an nhàn hưởng Lộc phủ phê

Tâm linh - Tử vi 25 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Sáu 28/11/2025, 3 con giáp 'gánh vàng, gánh bạc' về đầy nhà, công việc 'xuôi chèo mát mái', vận may giăng lối

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 28/11/2025, 3 con giáp 'gánh vàng, gánh bạc' về đầy nhà, công việc 'xuôi chèo mát mái', vận may giăng lối

Tâm linh - Tử vi 28 phút trước
NÓNG: Tử hình người phụ nữ đầu độc chồng và 3 cháu ruột bằng xyanua

NÓNG: Tử hình người phụ nữ đầu độc chồng và 3 cháu ruột bằng xyanua

Đời sống 1 giờ 3 phút trước
Đúng vào ngày đầu tiên của tháng 12/2025, 3 con giáp hốt trọn tiền tỷ, lộc rơi khắp nhà, may mắn ngập trời, ngồi không cũng giàu

Đúng vào ngày đầu tiên của tháng 12/2025, 3 con giáp hốt trọn tiền tỷ, lộc rơi khắp nhà, may mắn ngập trời, ngồi không cũng giàu

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 25 phút trước
Gần 100 bệnh nhân tham gia chương trình sinh hoạt CLB “Thương Phổi”

Gần 100 bệnh nhân tham gia chương trình sinh hoạt CLB “Thương Phổi”

Sống khỏe 2 giờ 20 phút trước
Đúng 49 ngày tới, 3 con giáp đổi vận bất ngờ nhờ Thần Tài trợ duyên, sự nghiệp hanh thông thành công ngoài mong đợi

Đúng 49 ngày tới, 3 con giáp đổi vận bất ngờ nhờ Thần Tài trợ duyên, sự nghiệp hanh thông thành công ngoài mong đợi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 25 phút trước
Kinh hoàng tàu hỏa lao vào nhóm công nhân đường sắt, 11 người tử vong

Kinh hoàng tàu hỏa lao vào nhóm công nhân đường sắt, 11 người tử vong

Thế giới 2 giờ 25 phút trước
Diễn biến mới nhất vụ bảo mẫu cho bé 2 tuổi uống nhầm dung dịch tẩy rửa tử vong

Diễn biến mới nhất vụ bảo mẫu cho bé 2 tuổi uống nhầm dung dịch tẩy rửa tử vong

Đời sống 2 giờ 29 phút trước
Lý do 'nữ hoàng thảm đỏ' Địch Lệ Nhiệt Ba không thể thành nữ chính 'gánh phim'

Lý do 'nữ hoàng thảm đỏ' Địch Lệ Nhiệt Ba không thể thành nữ chính 'gánh phim'

Sao quốc tế 2 giờ 33 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Bắt khẩn cấp người cha ôm 2 con nhỏ nhảy cầu, khiến một cháu tử vong

NÓNG: Bắt khẩn cấp người cha ôm 2 con nhỏ nhảy cầu, khiến một cháu tử vong

Vụ ô tô lấn làn tông xe đầu kéo, 4 người tử vong ở Lạng Sơn: Khởi tố vụ án, bắt giữ tài xế

Vụ ô tô lấn làn tông xe đầu kéo, 4 người tử vong ở Lạng Sơn: Khởi tố vụ án, bắt giữ tài xế

Kinh hoàng cảnh tượng 2 xe buýt tông nhau trực diện, 6 người tử vong, 32 người bị thương

Kinh hoàng cảnh tượng 2 xe buýt tông nhau trực diện, 6 người tử vong, 32 người bị thương

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chồng mất chưa được 3 tháng, chị dâu đã tái giá, tôi 'ngậm ngùi' khi biết lý do, lặng lẽ 'dúi 50 triệu' vào tay chị rồi ra về

Chồng mất chưa được 3 tháng, chị dâu đã tái giá, tôi 'ngậm ngùi' khi biết lý do, lặng lẽ 'dúi 50 triệu' vào tay chị rồi ra về

Vợ 'vượt cạn' đau đớn suốt một ngày một đêm, tôi vừa bế con thì cô ấy thốt ra một câu khiến tôi 'chấn động tột độ'

Vợ 'vượt cạn' đau đớn suốt một ngày một đêm, tôi vừa bế con thì cô ấy thốt ra một câu khiến tôi 'chấn động tột độ'

Bất ngờ gặp lại vợ cũ 'bụng mang dạ chửa', cô ấy tiết lộ 'bí mật động trời' khiến tôi choáng váng muốn ngã quỵ

Bất ngờ gặp lại vợ cũ 'bụng mang dạ chửa', cô ấy tiết lộ 'bí mật động trời' khiến tôi choáng váng muốn ngã quỵ

Đêm tân hôn, chồng tụt áo xuống khi vừa thấy một thứ trên ngực tôi liền đòi 'trả dâu' ngay lập tức

Đêm tân hôn, chồng tụt áo xuống khi vừa thấy một thứ trên ngực tôi liền đòi 'trả dâu' ngay lập tức

Nghe lục đục dưới bếp, dâu trẻ vác gậy đi đánh trộm để rồi bật khóc nức nở khi thấy thứ này

Nghe lục đục dưới bếp, dâu trẻ vác gậy đi đánh trộm để rồi bật khóc nức nở khi thấy thứ này

Vừa mặc váy cưới bước vào nhà, cô dâu 'hoảng hốt' khi đứa trẻ 'chạy đến ôm chặt' rồi gọi 'mẹ ơi'

Vừa mặc váy cưới bước vào nhà, cô dâu 'hoảng hốt' khi đứa trẻ 'chạy đến ôm chặt' rồi gọi 'mẹ ơi'