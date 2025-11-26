Bất ngờ gặp lại vợ cũ 'bụng mang dạ chửa', cô ấy tiết lộ 'bí mật động trời' khiến tôi choáng váng muốn ngã quỵ

Tâm sự 26/11/2025 22:48

Vợ mới của tôi làm nhân viên kinh doanh, thường xuyên phải tăng ca. Rất nhiều ngày tôi thấy vợ làm đến đêm, đi ăn uống với khách hàng về trễ. Tôi có ý muốn vợ tìm công việc nhẹ nhàng hơn nhưng cô ấy nhất quyết không đồng ý.

Tôi từng có một đời vợ, cả hai ly hôn trong hòa bình. Chúng tôi lấy nhau 3 năm nhưng không thể cùng chung sống vì mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu quá gay gắt. Mấy năm sống cùng, chúng tôi cũng không có con. Gia đình vốn đã không êm ấm, lại thêm căng thẳng chuyện có con khiến vợ tôi mệt mỏi.

Trước khi ly hôn vợ, chúng tôi đã ly thân, vợ tôi về nhà mẹ đẻ sống một thời gian. Dù tôi và vợ vẫn còn yêu nhau nhưng lại không thể sống cùng nhau nữa. Ngày ra tòa gần đến, tôi chẳng thể nói một lời níu kéo vợ, cô ấy cũng đành nói thôi mình dừng lại.

Vài tháng sau tôi lấy vợ mới theo mong muốn của mẹ. Vợ mới của tôi làm nhân viên kinh doanh, thường xuyên phải tăng ca. Rất nhiều ngày tôi thấy vợ làm đến đêm, đi ăn uống với khách hàng về trễ. Tôi có ý muốn vợ tìm công việc nhẹ nhàng hơn nhưng cô ấy nhất quyết không đồng ý.

Bất ngờ gặp lại vợ cũ 'bụng mang dạ chửa', cô ấy tiết lộ 'bí mật động trời' khiến tôi choáng váng muốn ngã quỵ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Lấy nhau được một năm thì vợ tôi mang thai rồi sinh con. Từ khi có đứa nhỏ thì gia đình tôi cũng ấm êm hơn, mẹ tôi rất hài lòng. Đến một lần tôi tình cờ gặp vợ cũ trong cửa hàng bán đồ cho trẻ con. Tôi bất ngờ khi thấy bụng vợ cũ nhô cao, cô ấy trông rất hạnh phúc chuẩn bị đón con đầu lòng. Tôi không ngờ vợ tôi sau khi tái giá nhanh chóng có bầu đến thế, trong khi cô ấy ở với tôi mấy năm cũng chẳng có tin tức gì.

Vợ cũ bắt chuyện, hỏi thăm tôi và gia đình. Cô ấy nghe tôi có con thì tỏ vẻ ngập ngừng. Nói chuyện được một lúc thì vợ cũ nói với tôi:

“Em nói thật lòng là anh nên đi xét nghiệm ADN đứa trẻ đi. Anh nhìn lại thử xem, em ở với anh mấy năm chẳng có được mụn con, vừa có chồng mới thì liền có thai. Đây rõ ràng là do anh có vấn đề”.

Tôi nghe vợ cũ nói mà sốc ngất. Sau đó tôi về nhà cứ ngắm nhìn con gái của mình, đây có phải là con ruột của tôi không? Dù sao thì vợ cũ nói cũng có lý, đến cả tôi cũng thấy nghi ngờ. Tôi có nên nghe theo lời của vợ cũ đi xét nghiệm ADN con của mình không?

Đêm tân hôn, chồng tụt áo xuống khi vừa thấy một thứ trên ngực tôi liền đòi 'trả dâu' ngay lập tức

Đêm tân hôn, chồng tụt áo xuống khi vừa thấy một thứ trên ngực tôi liền đòi 'trả dâu' ngay lập tức

Về hình xăm này, có chút liên quan đến người yêu cũ của tôi. Khi còn trẻ, tôi từng yêu một người điên cuồng, còn lớn mật xăm tên của anh ấy lên ngực.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (28/11/2025), giàu sang bùng nổ, 3 con giáp tài lộc như mưa, sự nghiệp thuận buồm xuôi gió, phú quý ngập nhà

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (28/11/2025), giàu sang bùng nổ, 3 con giáp tài lộc như mưa, sự nghiệp thuận buồm xuôi gió, phú quý ngập nhà

Tâm linh - Tử vi 18 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Sáu (28/11/2025), 3 con giáp tài khí cực vượng, công danh thăng tiến, số mệnh dát vàng, an nhàn hưởng Lộc phủ phê

Đúng 9h sáng mai, thứ Sáu (28/11/2025), 3 con giáp tài khí cực vượng, công danh thăng tiến, số mệnh dát vàng, an nhàn hưởng Lộc phủ phê

Tâm linh - Tử vi 24 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Sáu 28/11/2025, 3 con giáp 'gánh vàng, gánh bạc' về đầy nhà, công việc 'xuôi chèo mát mái', vận may giăng lối

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 28/11/2025, 3 con giáp 'gánh vàng, gánh bạc' về đầy nhà, công việc 'xuôi chèo mát mái', vận may giăng lối

Tâm linh - Tử vi 27 phút trước
NÓNG: Tử hình người phụ nữ đầu độc chồng và 3 cháu ruột bằng xyanua

NÓNG: Tử hình người phụ nữ đầu độc chồng và 3 cháu ruột bằng xyanua

Đời sống 1 giờ 2 phút trước
Đúng vào ngày đầu tiên của tháng 12/2025, 3 con giáp hốt trọn tiền tỷ, lộc rơi khắp nhà, may mắn ngập trời, ngồi không cũng giàu

Đúng vào ngày đầu tiên của tháng 12/2025, 3 con giáp hốt trọn tiền tỷ, lộc rơi khắp nhà, may mắn ngập trời, ngồi không cũng giàu

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 24 phút trước
Gần 100 bệnh nhân tham gia chương trình sinh hoạt CLB “Thương Phổi”

Gần 100 bệnh nhân tham gia chương trình sinh hoạt CLB “Thương Phổi”

Sống khỏe 2 giờ 19 phút trước
Đúng 49 ngày tới, 3 con giáp đổi vận bất ngờ nhờ Thần Tài trợ duyên, sự nghiệp hanh thông thành công ngoài mong đợi

Đúng 49 ngày tới, 3 con giáp đổi vận bất ngờ nhờ Thần Tài trợ duyên, sự nghiệp hanh thông thành công ngoài mong đợi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 24 phút trước
Kinh hoàng tàu hỏa lao vào nhóm công nhân đường sắt, 11 người tử vong

Kinh hoàng tàu hỏa lao vào nhóm công nhân đường sắt, 11 người tử vong

Thế giới 2 giờ 24 phút trước
Diễn biến mới nhất vụ bảo mẫu cho bé 2 tuổi uống nhầm dung dịch tẩy rửa tử vong

Diễn biến mới nhất vụ bảo mẫu cho bé 2 tuổi uống nhầm dung dịch tẩy rửa tử vong

Đời sống 2 giờ 28 phút trước
Lý do 'nữ hoàng thảm đỏ' Địch Lệ Nhiệt Ba không thể thành nữ chính 'gánh phim'

Lý do 'nữ hoàng thảm đỏ' Địch Lệ Nhiệt Ba không thể thành nữ chính 'gánh phim'

Sao quốc tế 2 giờ 33 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Bắt khẩn cấp người cha ôm 2 con nhỏ nhảy cầu, khiến một cháu tử vong

NÓNG: Bắt khẩn cấp người cha ôm 2 con nhỏ nhảy cầu, khiến một cháu tử vong

Vụ ô tô lấn làn tông xe đầu kéo, 4 người tử vong ở Lạng Sơn: Khởi tố vụ án, bắt giữ tài xế

Vụ ô tô lấn làn tông xe đầu kéo, 4 người tử vong ở Lạng Sơn: Khởi tố vụ án, bắt giữ tài xế

Kinh hoàng cảnh tượng 2 xe buýt tông nhau trực diện, 6 người tử vong, 32 người bị thương

Kinh hoàng cảnh tượng 2 xe buýt tông nhau trực diện, 6 người tử vong, 32 người bị thương

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thương cảm chị hàng xóm 'gà trống nuôi con', tôi 'rụng rời chân tay' khi 'bất ngờ' thấy mặt 'người chồng mất tích' của cô ấy

Thương cảm chị hàng xóm 'gà trống nuôi con', tôi 'rụng rời chân tay' khi 'bất ngờ' thấy mặt 'người chồng mất tích' của cô ấy

Chồng mất chưa được 3 tháng, chị dâu đã tái giá, tôi 'ngậm ngùi' khi biết lý do, lặng lẽ 'dúi 50 triệu' vào tay chị rồi ra về

Chồng mất chưa được 3 tháng, chị dâu đã tái giá, tôi 'ngậm ngùi' khi biết lý do, lặng lẽ 'dúi 50 triệu' vào tay chị rồi ra về

Vợ 'vượt cạn' đau đớn suốt một ngày một đêm, tôi vừa bế con thì cô ấy thốt ra một câu khiến tôi 'chấn động tột độ'

Vợ 'vượt cạn' đau đớn suốt một ngày một đêm, tôi vừa bế con thì cô ấy thốt ra một câu khiến tôi 'chấn động tột độ'

Đêm tân hôn, chồng tụt áo xuống khi vừa thấy một thứ trên ngực tôi liền đòi 'trả dâu' ngay lập tức

Đêm tân hôn, chồng tụt áo xuống khi vừa thấy một thứ trên ngực tôi liền đòi 'trả dâu' ngay lập tức

Nghe lục đục dưới bếp, dâu trẻ vác gậy đi đánh trộm để rồi bật khóc nức nở khi thấy thứ này

Nghe lục đục dưới bếp, dâu trẻ vác gậy đi đánh trộm để rồi bật khóc nức nở khi thấy thứ này

Vừa mặc váy cưới bước vào nhà, cô dâu 'hoảng hốt' khi đứa trẻ 'chạy đến ôm chặt' rồi gọi 'mẹ ơi'

Vừa mặc váy cưới bước vào nhà, cô dâu 'hoảng hốt' khi đứa trẻ 'chạy đến ôm chặt' rồi gọi 'mẹ ơi'