Vợ 'vượt cạn' đau đớn suốt một ngày một đêm, tôi vừa bế con thì cô ấy thốt ra một câu khiến tôi 'chấn động tột độ'

Tâm sự 26/11/2025 23:14

Nhưng vợ tôi không hề lên tiếng trách móc chồng vô tâm. Cô ấy gắng gượng như có điều muốn nói lắm. Đến khi nghe được lời thì thầm của vợ, tôi chấn động choáng váng.

Vợ tôi đau đẻ một ngày một đêm mới sinh được con. Nhìn cô ấy đau đớn mà tôi ớn lạnh cả người vì xót xa. Thậm chí nhiều lúc đau quá, vợ tôi phải ngất đi một lúc, khi tỉnh lại càng đau hơn. Bị cơn đau hành hạ thảm thương, vợ tôi van nài tôi cho sinh mổ. Nhưng mẹ tôi nhất định không chịu, vì bả nghĩ đẻ thường sẽ tốt hơn. Trời thương, sau một ngày một đêm thì vợ tôi cũng sinh được.

Sau khi con đầu lòng chào đời, vợ tôi được đưa vào phòng hậu sinh. Thấy con nhỏ xíu nằm trong khăn mà tôi hạnh phúc vô cùng. Tôi bế con lên mà trong lòng reo vui. Nhưng niềm vui lớn chưa được hưởng trọn thì tôi bất ngờ nghe thấy giọng nói thều thào của vợ cạnh bên. Tôi giật mình nhớ tới người vợ khổ cực vượt cạn của mình, tôi còn chưa hỏi han cô ấy thế nào.

 

Nhưng vợ tôi không hề lên tiếng trách móc chồng vô tâm. Cô ấy gắng gượng như có điều muốn nói lắm. Đến khi nghe được lời thì thầm của vợ, tôi chấn động choáng váng:

“Sau đợt này anh đi thắt ống dẫn tinh đi”.

Sau khi bình tĩnh lại, tôi hỏi vợ vì sao lại nói thế. Vợ tôi nói cô ấy chỉ muốn đẻ một đứa con trai thôi, giờ cô ấy hoàn thành nhiệm vụ rồi nên không muốn sinh đẻ gì nữa. Tôi nghe mà trong lòng hoang mang lắm. Tôi vẫn muốn có thêm con để cả nhà đông vui. Tôi có sức kiếm tiền nuôi vợ con.

Vợ 'vượt cạn' đau đớn suốt một ngày một đêm, tôi vừa bế con thì cô ấy thốt ra một câu khiến tôi 'chấn động tột độ' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nhưng vợ thở than sinh con vất vả lại nguy hiểm quá, không ai để ý cô ấy chịu đựng thế nào. Ngay cả tôi cũng chỉ quan tâm đến em bé, có hỏi han gì cô ấy đâu. Suốt lúc vợ tôi đau đẻ, những lời van nài của cô ấy cũng chẳng ai nghe. Dù giờ đã qua rồi nhưng vợ tôi vẫn ám ảnh lắm, không muốn sinh thêm lần nào nữa.

Tôi chần chừ nói với vợ hay là dùng biện pháp tránh thai nhưng vợ tôi nhất quyết không đồng ý. Cô ấy muốn tôi thắt ống dẫn tinh để phòng trừ rủi ro. Cô ấy còn làm căng nếu tôi không thực hiện thì đừng hòng gần gũi vợ. Cô ấy khăng khăng không muốn có con lần nào nữa.

Tôi thấy vợ mới đẻ xong còn yếu nên không muốn cô ấy nổi giận. Dù vậy, tôi không thể đi “thắt” như cô ấy muốn. Tôi vẫn còn muốn có thêm con, nhưng giờ tôi phải làm sao để thuyết phục vợ đây?

Bất ngờ gặp lại vợ cũ 'bụng mang dạ chửa', cô ấy tiết lộ 'bí mật động trời' khiến tôi choáng váng muốn ngã quỵ

Bất ngờ gặp lại vợ cũ 'bụng mang dạ chửa', cô ấy tiết lộ 'bí mật động trời' khiến tôi choáng váng muốn ngã quỵ

Vợ mới của tôi làm nhân viên kinh doanh, thường xuyên phải tăng ca. Rất nhiều ngày tôi thấy vợ làm đến đêm, đi ăn uống với khách hàng về trễ. Tôi có ý muốn vợ tìm công việc nhẹ nhàng hơn nhưng cô ấy nhất quyết không đồng ý.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (28/11/2025), giàu sang bùng nổ, 3 con giáp tài lộc như mưa, sự nghiệp thuận buồm xuôi gió, phú quý ngập nhà

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (28/11/2025), giàu sang bùng nổ, 3 con giáp tài lộc như mưa, sự nghiệp thuận buồm xuôi gió, phú quý ngập nhà

Tâm linh - Tử vi 18 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Sáu (28/11/2025), 3 con giáp tài khí cực vượng, công danh thăng tiến, số mệnh dát vàng, an nhàn hưởng Lộc phủ phê

Đúng 9h sáng mai, thứ Sáu (28/11/2025), 3 con giáp tài khí cực vượng, công danh thăng tiến, số mệnh dát vàng, an nhàn hưởng Lộc phủ phê

Tâm linh - Tử vi 25 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Sáu 28/11/2025, 3 con giáp 'gánh vàng, gánh bạc' về đầy nhà, công việc 'xuôi chèo mát mái', vận may giăng lối

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 28/11/2025, 3 con giáp 'gánh vàng, gánh bạc' về đầy nhà, công việc 'xuôi chèo mát mái', vận may giăng lối

Tâm linh - Tử vi 28 phút trước
NÓNG: Tử hình người phụ nữ đầu độc chồng và 3 cháu ruột bằng xyanua

NÓNG: Tử hình người phụ nữ đầu độc chồng và 3 cháu ruột bằng xyanua

Đời sống 1 giờ 3 phút trước
Đúng vào ngày đầu tiên của tháng 12/2025, 3 con giáp hốt trọn tiền tỷ, lộc rơi khắp nhà, may mắn ngập trời, ngồi không cũng giàu

Đúng vào ngày đầu tiên của tháng 12/2025, 3 con giáp hốt trọn tiền tỷ, lộc rơi khắp nhà, may mắn ngập trời, ngồi không cũng giàu

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 25 phút trước
Gần 100 bệnh nhân tham gia chương trình sinh hoạt CLB “Thương Phổi”

Gần 100 bệnh nhân tham gia chương trình sinh hoạt CLB “Thương Phổi”

Sống khỏe 2 giờ 20 phút trước
Đúng 49 ngày tới, 3 con giáp đổi vận bất ngờ nhờ Thần Tài trợ duyên, sự nghiệp hanh thông thành công ngoài mong đợi

Đúng 49 ngày tới, 3 con giáp đổi vận bất ngờ nhờ Thần Tài trợ duyên, sự nghiệp hanh thông thành công ngoài mong đợi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 25 phút trước
Kinh hoàng tàu hỏa lao vào nhóm công nhân đường sắt, 11 người tử vong

Kinh hoàng tàu hỏa lao vào nhóm công nhân đường sắt, 11 người tử vong

Thế giới 2 giờ 25 phút trước
Diễn biến mới nhất vụ bảo mẫu cho bé 2 tuổi uống nhầm dung dịch tẩy rửa tử vong

Diễn biến mới nhất vụ bảo mẫu cho bé 2 tuổi uống nhầm dung dịch tẩy rửa tử vong

Đời sống 2 giờ 29 phút trước
Lý do 'nữ hoàng thảm đỏ' Địch Lệ Nhiệt Ba không thể thành nữ chính 'gánh phim'

Lý do 'nữ hoàng thảm đỏ' Địch Lệ Nhiệt Ba không thể thành nữ chính 'gánh phim'

Sao quốc tế 2 giờ 33 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Bắt khẩn cấp người cha ôm 2 con nhỏ nhảy cầu, khiến một cháu tử vong

NÓNG: Bắt khẩn cấp người cha ôm 2 con nhỏ nhảy cầu, khiến một cháu tử vong

Vụ ô tô lấn làn tông xe đầu kéo, 4 người tử vong ở Lạng Sơn: Khởi tố vụ án, bắt giữ tài xế

Vụ ô tô lấn làn tông xe đầu kéo, 4 người tử vong ở Lạng Sơn: Khởi tố vụ án, bắt giữ tài xế

Kinh hoàng cảnh tượng 2 xe buýt tông nhau trực diện, 6 người tử vong, 32 người bị thương

Kinh hoàng cảnh tượng 2 xe buýt tông nhau trực diện, 6 người tử vong, 32 người bị thương

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thương cảm chị hàng xóm 'gà trống nuôi con', tôi 'rụng rời chân tay' khi 'bất ngờ' thấy mặt 'người chồng mất tích' của cô ấy

Thương cảm chị hàng xóm 'gà trống nuôi con', tôi 'rụng rời chân tay' khi 'bất ngờ' thấy mặt 'người chồng mất tích' của cô ấy

Chồng mất chưa được 3 tháng, chị dâu đã tái giá, tôi 'ngậm ngùi' khi biết lý do, lặng lẽ 'dúi 50 triệu' vào tay chị rồi ra về

Chồng mất chưa được 3 tháng, chị dâu đã tái giá, tôi 'ngậm ngùi' khi biết lý do, lặng lẽ 'dúi 50 triệu' vào tay chị rồi ra về

Bất ngờ gặp lại vợ cũ 'bụng mang dạ chửa', cô ấy tiết lộ 'bí mật động trời' khiến tôi choáng váng muốn ngã quỵ

Bất ngờ gặp lại vợ cũ 'bụng mang dạ chửa', cô ấy tiết lộ 'bí mật động trời' khiến tôi choáng váng muốn ngã quỵ

Đêm tân hôn, chồng tụt áo xuống khi vừa thấy một thứ trên ngực tôi liền đòi 'trả dâu' ngay lập tức

Đêm tân hôn, chồng tụt áo xuống khi vừa thấy một thứ trên ngực tôi liền đòi 'trả dâu' ngay lập tức

Nghe lục đục dưới bếp, dâu trẻ vác gậy đi đánh trộm để rồi bật khóc nức nở khi thấy thứ này

Nghe lục đục dưới bếp, dâu trẻ vác gậy đi đánh trộm để rồi bật khóc nức nở khi thấy thứ này

Vừa mặc váy cưới bước vào nhà, cô dâu 'hoảng hốt' khi đứa trẻ 'chạy đến ôm chặt' rồi gọi 'mẹ ơi'

Vừa mặc váy cưới bước vào nhà, cô dâu 'hoảng hốt' khi đứa trẻ 'chạy đến ôm chặt' rồi gọi 'mẹ ơi'