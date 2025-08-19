'Nữ hoàng thanh xuân' Vương Tâm Lăng liên tục nôn mửa, phải nhập viện khẩn cấp

Trong chuyến lưu diễn toàn cầu SUGAR HIGH 2.0 World Tour, Vương Tâm Lăng bị nôn mửa nghiêm trọng sau buổi biểu diễn, phải cấp cứu và truyền dịch qua đêm. Trong những ngày sau đó, Vương Tâm Lăng chỉ có thể ăn cháo trắng và bánh mì nướng để hồi phục sức khỏe.

"Những người bạn thân nhất của tôi trong 2 ngày qua là cháo trắng và bánh mì nướng, nhưng đừng lo, giờ tôi đã khỏe hơn nhiều rồi", Vương Tâm Lăng lên tiếng trấn an người hâm mộ.

Sinh năm 1982, Vương Tâm Lăng ra mắt năm 2003 và nhanh chóng trở thành một trong Tứ đại giáo chủ của làng nhạc Mandopop nhờ giọng hát ngọt ngào và khả năng vũ đạo. Ca khúc Love you năm 2004 đã đưa tên tuổi cô vụt sáng, trở thành một biểu tượng của thanh xuân đối với nhiều người, đặc biệt là thế hệ 8X, 9X.

Sau một thời gian khá im ắng, Vương Tâm Lăng bất ngờ tái sinh mạnh mẽ sau khi tham gia chương trình Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng 2022.

Màn tái hiện ca khúc Love you đã khuấy đảo mạng xã hội, tạo nên một "cơn sốt" hồi ức tuổi thơ trên khắp các nền tảng. Hàng triệu video reaction và cover vũ đạo của cô được lan truyền, minh chứng cho sức hút không hề suy giảm của cô.

Sau Bắc Kinh, hành trình SUGAR HIGH 2.0 World Tour sẽ tiếp tục đưa cô đến Phật Sơn, Vũ Hán, Thượng Hải, Đài Bắc, San Francisco và New York (Mỹ), hứa hẹn tiếp tục viết nên những chương mới trong sự nghiệp lừng lẫy.

