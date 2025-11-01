Vương Gia Vệ lộ ghi âm 'bí mật động trời': Phát ngôn nhạy cảm, quấy rối nhiều sao nữ nổi tiếng Cbiz

Đoạn ghi âm được cho là có nội dung Vương Gia Vệ bình luận về Đường Yên, nữ chính của phim Phồn hoa. Cụ thể, Vương Gia Vệ nói: "Để tôi nói cho cô biết, Đường Yên là một người rất kiêu ngạo". Tuyên bố này trái ngược hoàn toàn với những gì Vương Gia Vệ nhận xét về Đường Yên trước đó.

Mới đây, một biên kịch tên Cố Nhị công khai cáo buộc đội ngũ sản xuất đạo văn, bắt nạt và bóc lột. Ngày 31/1, một đoạn ghi âm được cho là do Cố Nhị phát hành đã lan truyền trên Weibo. Đoạn ghi âm tiết lộ cuộc trò chuyện giữa đạo diễn Vương Gia Vệ và biên kịch Tần Văn. Cuộc trò chuyện đề cập đến tên của một số người nổi tiếng đại lục.

Ngoài ra, Vương Gia Vệ còn cho biết trong bộ phim Lưu Kim Tuế Nguyệt, Nghê Ni được ưu ái hơn hẳn Lưu Thi Thi. Lời thoại ban đầu vốn của nhân vật do Lưu Thi Thi đảm nhận được đẩy sang cho Nghê Ni. Thậm chí, nội dung xoay quanh nhân vật của Nghê Ni do biên kịch chính là Tần Văn đảm nhận. Trong khi đó, biên kịch phụ phụ trách nhân vật của Lưu Thi Thi. Trang phục của Nghê Ni cũng được đầu tư hơn hẳn đồng nghiệp.

Gây tranh cãi nhiều nhất là Vương Gia Vệ đã có bình phẩm nhạy cảm, dung tục, mang tính quấy rối tình dục với nữ diễn viên Kim Tĩnh. Thậm chí, qua đoạn ghi âm, khán giả phát hiện Kim Tĩnh đã tham gia diễn xuất trong Phồn Hoa nhưng sau đó bị cắt bỏ.

Không chỉ Đường Yên, Lưu Thi Thi hay Nghê Ni là "nạn nhân" trong đoạn ghi âm mà đến cả Trần Đạo Minh, ngôi sao gạo cội của Cbiz cũng được réo tên. Tháng 9/2025, Cổ Nhị cũng từng đăng tải 1 file ghi âm đoạn đối thoại giữa biên kịch Tần Văn và đạo diễn Vương Gia Vệ, trong đó hai người nói xấu diễn viên Trần Đạo Minh và Cận Đông.

Theo đó, Vương Gia Vệ muốn mời Trần Đạo Minh góp mặt trong phim Phồn Hoa nhưng nam diễn viên từ chối. Tần Văn cho rằng Trần Đạo Minh thích xây dựng hình tượng phóng khoáng, thích giới thiệu sách, nhưng không hề đọc.

Tần Văn chê nam diễn viên "giả vờ cao siêu, thích sửa thoại nhưng lại không thuộc kịch bản dài".

Thời điểm đó, phía đoàn phim Phồn Hoa ra thông cáo ngắn, khẳng định: Chúng tôi lên án mọi hành vi ghi âm trái phép, làm tổn hại danh dự cá nhân và xâm phạm quyền riêng tư. Tài khoản cá nhân của người tung băng nhanh chóng bị khóa, song bản ghi âm đã lan truyền rộng rãi trên nhiều nền tảng.

Phồn Hoa từng là dự án được kỳ vọng nhất của đạo diễn Vương Gia Vệ trong mảng truyền hình, quy tụ dàn diễn viên hạng A, bối cảnh Thượng Hải thập niên 1990 và phong cách nghệ thuật tinh tế đặc trưng.

Tuy nhiên, quá trình sản xuất kéo dài nhiều năm, thay đổi biên kịch và tranh cãi về nội dung khiến bộ phim luôn trong tâm bão.

Giờ đây, với bản ghi âm được tung ra, Phồn Hoa không chỉ là câu chuyện phim ảnh mà trở thành ồn ào của những mâu thuẫn nội bộ, quyền lực và danh tiếng trong làng giải trí Trung Quốc.