Giá vàng hôm nay, ngày 1/11/2025: Thế giới sụt giảm rất mạnh, trong nước biến động bất ngờ

Đời sống 01/11/2025 11:18

Hôm nay, ngày 1/11/2025, giá vàng thế giới bất ngờ lao dốc khi đồng USD mạnh lên liên tiếp 3 ngày qua. Trong khi đó, giá vàng trong nước không thay đổi.

Theo VietNamNet, mở cửa phiên giao dịch 1/11, giá vàng miếng SJC niêm yết ở mức 146,4-148,4 triệu đồng/lượng (mua - bán), không đổi so với mức chốt hôm qua.

Giá vàng SJC tại Ngân hàng ACB đầu giờ sáng nay cũng được niêm yết trong vùng giá 146,4-148,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá vàng nhẫn trong nước hôm nay cũng ít biến động.

Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC sáng nay được niêm yết ở mức 143,6-146,1 triệu đồng/lượng (mua - bán), giữ nguyên so với mức chốt hôm qua.

Giá vàng nhẫn 9999 tại Doji đầu giờ sáng nay được giao dịch ở mức 145,3-148,3 triệu đồng/lượng (mua - bán), bằng với mức kết phiên giao dịch hôm qua.

Giá vàng hôm nay, ngày 1/11/2025: Thế giới sụt giảm rất mạnh, trong nước biến động bất ngờ - Ảnh 1
Giá vàng trong nước vẫn giữ nguyên giá. Ảnh: Báo Người Lao Động. 

Theo báo Người Lao Động, đầu ngày 1/11 (theo giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay trên thị trường quốc tế đóng cửa cuối tuần 4.003 USD/ounce, giảm mạnh 42 USD so với mức thấp trong phiên đêm qua 4.045 USD/ounce. Giá vàng giao tháng 12 cũng giảm 23 USD, đóng cửa ở mức 4.016 USD /ounce.

Nguyên nhân chính là đồng USD tiếp tục tăng giá ngày thứ ba liên tiếp, gây áp lực lớn lên các tài sản định giá bằng USD như vàng. Lãi suất trái phiếu Mỹ cũng nhích lên, làm giảm sức hấp dẫn của kim loại quý này.

Cuộc họp của FED mới đây đã chứng kiến việc cắt giảm lãi suất 25 điểm %, đưa mức lãi suất cơ bản xuống phạm vi 3,75% - 4%. Kết quả này tuy mang lại phần nào sự nhẹ nhõm cho thị trường, nhưng bình luận sau cuộc họp của Chủ tịch Fed Jerome Powell về xu hướng lãi suất trong thời gian tới, đã tác động nhất định đến giá vàng hôm nay.

Ngoài ra, do giá vàng thế giới có thời điểm lên tới 4.045 USD/ounce nên tại mức giá này, không ít nhà đầu tư đã nhanh tay bán ra, thu về lợi nhuận.Giá vàng hôm nay đương nhiên giảm mạnh.

