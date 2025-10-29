Giá vàng hôm nay, ngày 29/10/2025: Thế giới sụt giảm rất mạnh, trong nước tăng mạnh gần 2 triệu đồng/lượng

Đời sống 29/10/2025 09:59

Hôm nay, ngày 29/10/2025, thị trường thế giới chưa dừng đà lao xuống khi áp lực bán tiếp diễn, chứng khoán Mỹ tăng lên mức kỷ lục. Trong nước, giá vàng tăng mạnh gần 2 triệu đồng/lượng.

Theo thông tin báo Thanh Niên, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC tăng giá vàng miếng SJC 1,8 triệu đồng mỗi lượng, mua vào lên 144,9 triệu đồng, bán ra 146,9 triệu đồng. Công ty Phú Quý cũng tăng 1,8 triệu đồng mỗi lượng, lên 144,4 triệu đồng chiều mua vào, bán ra 146,9 triệu đồng. Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) tăng 1,6 triệu đồng mỗi lượng, lên 144,6 triệu đồng chiều mua vào, bán ra 146,6 triệu đồng…

Tương tự, giá vàng nhẫn cũng tăng 1,9 triệu đồng/lượng, Công ty Phú Quý mua vào 143,9 triệu đồng, bán ra 146,9 triệu đồng; Công ty SJC mua vào 142,8 triệu đồng, bán ra 145,4 triệu đồng…

Giá vàng hôm nay, ngày 29/10/2025: Thế giới sụt giảm rất mạnh, trong nước tăng mạnh gần 2 triệu đồng/lượng - Ảnh 1
Giá vàng trong nước quay đầu tăng. Ảnh: Báo Thanh Niên. 

Theo thông tin báo Người Lao Động, tính đến 6 giờ sáng 29/10 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay trên thị trường quốc tế lao dốc xuống còn 3.953 USD/ounce, giảm mạnh 67 USD so với mức đỉnh 4.020 USD/ounce trong phiên giao dịch đêm qua.

Trong khi đó, giá vàng giao tháng 12 cũng "bốc hơi" 39 USD, chốt ở mức 3.980 USD/ounce. Đây là phiên giảm thứ hai liên tiếp, kéo dài đà lao dốc từ đầu tuần.

Giá vàng hôm nay chịu áp lực lớn từ cuộc họp của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) thuộc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) đã khai mạc và dự kiến kết thúc vào rạng sáng 1/11 theo giờ Việt Nam.

Thị trường kỳ vọng gần 100% khả năng FED sẽ thực hiện đợt cắt giảm lãi suất 0,25 điểm % lần thứ hai liên tiếp. Mục tiêu chính là thúc đẩy thị trường việc làm Mỹ, vốn đang đối mặt với rủi ro suy yếu.

Thông tin này đã giúp các chỉ số chứng khoán Mỹ đạt đỉnh cao kỷ lục. Chỉ số S&P 500 lên tới 6.875 điểm, Nasdaq lao lên 23.827 điểm, Dowjones cán mức 47.706 điểm nhờ kỳ vọng cắt giảm lãi suất, khiến vàng mất dần sức hút trước sự hấp dẫn giá cổ phiếu. Giá vàng hôm nay sụt giảm là tất yếu.

Giá vàng hôm nay, ngày 28/10/2025: Vàng thế giới giảm hơn 140 USD, trong nước SJC về dưới 149 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 28/10/2025: Vàng thế giới giảm hơn 140 USD, trong nước SJC về dưới 149 triệu đồng

Hôm nay, ngày 28/10/2025 giá vàng sụt giảm mạnh, khi Mỹ và Trung Quốc đang tiến gần đến thỏa thuận thương mại quan trọng

