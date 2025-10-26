Giá vàng hôm nay, ngày 26/10/2025: Giá vàng giảm mạnh, người mua lỗ hơn 10 triệu đồng

Đời sống 26/10/2025 09:55

Hôm nay, ngày 26/10/2025 giá vàng thế giới sau khi lập đỉnh trong tuần đã lao dốc mạnh và ghi nhận một tuần sụt giảm.

 

Theo thông tin báo Người Lao Động, sáng chủ nhật, 26/10, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp lớn như SJC, PNJ, DOJI niêm yết ở mức 147,2 triệu đồng/lượng mua vào và 149,2 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 1,8 triệu đồng mỗi lượng so với cuối tuần trước.

Tập đoàn Phú Quý mua vào vàng miếng SJC ở mức thấp hơn 146,7 triệu đồng/lượng. Ngược lại, Bảo Tín Minh Châu nâng giá mua vào vàng miếng SJC lên tới 148,2 triệu đồng/lượng. Ở chiều bán ra, các doanh nghiệp giữ nguyên so với các đơn vị khác là 149,2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng quay đầu giảm sau nhiều tuần tăng liên tiếp. So với mốc đỉnh lịch sử, mỗi lượng vàng miếng hiện giảm khoảng 5,4 triệu đồng/lượng.

Ở nhóm giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99%, các công ty như SJC giao dịch quanh mức 146,1 - 150,3 triệu đồng/lượng (mua-bán), giảm 1,7 triệu đồng so với cuối tuần trước.

Giá vàng nhẫn được các doanh nghiệp như Bảo Tín Minh Châu bán ra ở mức cao nhất lên tới 153 triệu đồng/lượng – cao hơn cả vàng miếng SJC.

Giá vàng hôm nay, ngày 26/10/2025: Giá vàng giảm mạnh, người mua lỗ hơn 10 triệu đồng - Ảnh 1
Giá vàng trong nước giảm. Ảnh: Báo Người Lao Động. 

Trên thị trường tự do, dù đã có ngày rớt thẳng đứng từ mốc đỉnh 177 triệu đồng/lượng xuống còn khoảng 166 triệu đồng/lượng (chiều bán ra), giá vàng miếng SJC tại các cửa hàng vàng nhỏ vẫn đang ở mốc cao không tưởng - bỏ xa các công ty vàng lớn.

Theo báo Thanh Niên, giá vàng thế giới ghi nhận đợt giảm đầu tiên sau chuỗi 9 tuần tăng liên tiếp. Hiện kim loại quý còn 4.111,2 USD/ounce, giảm 139,6 USD so với cuối tuần trước. Tuy nhiên nếu so với mức kỷ lục gần sát 4.400 USD/ounce thì vàng thế giới đã lao dốc gần 290 USD. Lạm phát tháng 9 của Mỹ vừa công bố thấp hơn dự báo đã góp phần đẩy giá kim loại quý đi xuống.

Với đợt lao dốc trong những ngày qua, nhiều nhà phân tích đã không còn lạc quan về giá vàng trong tuần tới. Thậm chí nhiều người còn cảnh báo rủi ro gia tăng trong giao dịch ở thời điểm này. Cuộc khảo sát của Kitco News với 17 nhà phân tích Wall Street thì chỉ có 3 người, tương ứng 18% dự báo giá vàng sẽ tăng. Trong khi đó có 6 người, tương ứng 35% nhận định vàng tiếp tục giảm và 8 người nghĩ rằng vàng đi ngang. Riêng cuộc khảo sát trực tuyến Main Street với 274 nhà đầu tư cá nhân thì vẫn có đa số người kỳ vọng vàng tăng trở lại. Cụ thể, 144 người, chiếm 53% dự báo giá vàng tăng. Ngược lại có 62 người, tương ứng 23% nhận định kim loại quý tiếp tục giảm và 68 người, tương ứng 25% cho rằng vàng đi ngang.

Giá vàng hôm nay, ngày 25/10/2025: SJC tăng 700.000 đồng mỗi lượng, bất chấp thế giới giảm mạnh

Giá vàng hôm nay, ngày 25/10/2025: SJC tăng 700.000 đồng mỗi lượng, bất chấp thế giới giảm mạnh

Hôm nay, ngày 25/10/2025, giá vàng thế giới giảm mạnh sau một phiên tăng đột biến, gánh chịu áp lực từ sự bứt phá của chứng khoán Mỹ. Trong khi đó, vàng trong nước vẫn tăng mạnh.

Xem thêm
Từ khóa:   giá vàng giá vàng trong nước giá vàng giảm

TIN MỚI NHẤT

Bắt nóng chủ tài khoản TikTok 'Tàng Keng Ông Trùm': Công kích cứu trợ đồng bào miền Bắc, miệt thị người miền Nam

Bắt nóng chủ tài khoản TikTok 'Tàng Keng Ông Trùm': Công kích cứu trợ đồng bào miền Bắc, miệt thị người miền Nam

Đời sống 50 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 26/10/2025, 3 con giáp bị THẦN TÀI BỎ QUÊN, khó khăn muôn trùng, sự nghiệp chuyển biến xấu, tiểu nhân rình rập

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 26/10/2025, 3 con giáp bị THẦN TÀI BỎ QUÊN, khó khăn muôn trùng, sự nghiệp chuyển biến xấu, tiểu nhân rình rập

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 8 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 26/10/2025: Giá vàng giảm mạnh, người mua lỗ hơn 10 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 26/10/2025: Giá vàng giảm mạnh, người mua lỗ hơn 10 triệu đồng

Đời sống 1 giờ 13 phút trước
Thông tin mới vụ 2 người bị chém dã man ở Quảng Ngãi: Một nạn nhân tử vong

Thông tin mới vụ 2 người bị chém dã man ở Quảng Ngãi: Một nạn nhân tử vong

Đời sống 1 giờ 37 phút trước
Thần Tài báo mộng, 3 con giáp 'mở túi tài lộc', vận đỏ ghé thăm, làm gì cũng may, tiền vô như nước sau ngày 26/10/2025

Thần Tài báo mộng, 3 con giáp 'mở túi tài lộc', vận đỏ ghé thăm, làm gì cũng may, tiền vô như nước sau ngày 26/10/2025

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 53 phút trước
Bước qua tuần mới (27/10 đến 2/11), 3 con giáp Phúc Lộc rợp trời, Quý Nhân gõ cửa, tiền bạc trao đến tận tay, muộn phiền tiêu biến, sống trong giàu sang

Bước qua tuần mới (27/10 đến 2/11), 3 con giáp Phúc Lộc rợp trời, Quý Nhân gõ cửa, tiền bạc trao đến tận tay, muộn phiền tiêu biến, sống trong giàu sang

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 8 phút trước
Sau Lưu Vũ Ninh, Địch Lệ Nhiệt Ba từ chối tham gia dự án 'Tướng môn Độc Hậu'

Sau Lưu Vũ Ninh, Địch Lệ Nhiệt Ba từ chối tham gia dự án 'Tướng môn Độc Hậu'

Sao quốc tế 2 giờ 53 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 26/10/2025, 3 con giáp ôm bao tiền cực to, vận may ào đến, phúc khí phủ đầy, tiền vào đầy túi, tình đầy tim

Đúng 20h hôm nay, ngày 26/10/2025, 3 con giáp ôm bao tiền cực to, vận may ào đến, phúc khí phủ đầy, tiền vào đầy túi, tình đầy tim

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 8 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 26/10/2025, 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 26/10/2025, 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 18 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 27/10/2025, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng ngày mai, thứ Hai 27/10/2025, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 8 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Thông tin MỚI về vụ cháu bé 4 tháng tuổi rơi xuống kênh tử vong

Thông tin MỚI về vụ cháu bé 4 tháng tuổi rơi xuống kênh tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 26/10/2025: Giá vàng giảm mạnh, người mua lỗ hơn 10 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 26/10/2025: Giá vàng giảm mạnh, người mua lỗ hơn 10 triệu đồng

Công an vào cuộc vụ tố 'thầy giáo đưa học sinh lớp 9 vào nhà nghỉ'

Công an vào cuộc vụ tố 'thầy giáo đưa học sinh lớp 9 vào nhà nghỉ'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Bắt nóng chủ tài khoản TikTok 'Tàng Keng Ông Trùm': Công kích cứu trợ đồng bào miền Bắc, miệt thị người miền Nam

Bắt nóng chủ tài khoản TikTok 'Tàng Keng Ông Trùm': Công kích cứu trợ đồng bào miền Bắc, miệt thị người miền Nam

Thông tin mới vụ 2 người bị chém dã man ở Quảng Ngãi: Một nạn nhân tử vong

Thông tin mới vụ 2 người bị chém dã man ở Quảng Ngãi: Một nạn nhân tử vong

Thông tin MỚI về vụ cháu bé 4 tháng tuổi rơi xuống kênh tử vong

Thông tin MỚI về vụ cháu bé 4 tháng tuổi rơi xuống kênh tử vong

Nữ thực tập sinh người Việt bị bắt vì nghi sát hại đồng hương ở Nhật Bản

Nữ thực tập sinh người Việt bị bắt vì nghi sát hại đồng hương ở Nhật Bản

Sập móng nhà đang xây dựng, 2 cha con tử vong, 3 người bị thương

Sập móng nhà đang xây dựng, 2 cha con tử vong, 3 người bị thương

Nỗ lực tìm kiếm bé trai 13 tuổi mất tích khi lặn biển ở Phú Quốc

Nỗ lực tìm kiếm bé trai 13 tuổi mất tích khi lặn biển ở Phú Quốc