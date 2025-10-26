Giá vàng hôm nay, ngày 26/10/2025: Giá vàng giảm mạnh, người mua lỗ hơn 10 triệu đồng

Tập đoàn Phú Quý mua vào vàng miếng SJC ở mức thấp hơn 146,7 triệu đồng/lượng. Ngược lại, Bảo Tín Minh Châu nâng giá mua vào vàng miếng SJC lên tới 148,2 triệu đồng/lượng. Ở chiều bán ra, các doanh nghiệp giữ nguyên so với các đơn vị khác là 149,2 triệu đồng/lượng.

Theo thông tin báo Người Lao Động , sáng chủ nhật, 26/10, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp lớn như SJC, PNJ, DOJI niêm yết ở mức 147,2 triệu đồng/lượng mua vào và 149,2 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 1,8 triệu đồng mỗi lượng so với cuối tuần trước.

Giá vàng nhẫn được các doanh nghiệp như Bảo Tín Minh Châu bán ra ở mức cao nhất lên tới 153 triệu đồng/lượng – cao hơn cả vàng miếng SJC.

Giá vàng trong nước giảm. Ảnh: Báo Người Lao Động.

Trên thị trường tự do, dù đã có ngày rớt thẳng đứng từ mốc đỉnh 177 triệu đồng/lượng xuống còn khoảng 166 triệu đồng/lượng (chiều bán ra), giá vàng miếng SJC tại các cửa hàng vàng nhỏ vẫn đang ở mốc cao không tưởng - bỏ xa các công ty vàng lớn.

Theo báo Thanh Niên, giá vàng thế giới ghi nhận đợt giảm đầu tiên sau chuỗi 9 tuần tăng liên tiếp. Hiện kim loại quý còn 4.111,2 USD/ounce, giảm 139,6 USD so với cuối tuần trước. Tuy nhiên nếu so với mức kỷ lục gần sát 4.400 USD/ounce thì vàng thế giới đã lao dốc gần 290 USD. Lạm phát tháng 9 của Mỹ vừa công bố thấp hơn dự báo đã góp phần đẩy giá kim loại quý đi xuống.

Với đợt lao dốc trong những ngày qua, nhiều nhà phân tích đã không còn lạc quan về giá vàng trong tuần tới. Thậm chí nhiều người còn cảnh báo rủi ro gia tăng trong giao dịch ở thời điểm này. Cuộc khảo sát của Kitco News với 17 nhà phân tích Wall Street thì chỉ có 3 người, tương ứng 18% dự báo giá vàng sẽ tăng. Trong khi đó có 6 người, tương ứng 35% nhận định vàng tiếp tục giảm và 8 người nghĩ rằng vàng đi ngang. Riêng cuộc khảo sát trực tuyến Main Street với 274 nhà đầu tư cá nhân thì vẫn có đa số người kỳ vọng vàng tăng trở lại. Cụ thể, 144 người, chiếm 53% dự báo giá vàng tăng. Ngược lại có 62 người, tương ứng 23% nhận định kim loại quý tiếp tục giảm và 68 người, tương ứng 25% cho rằng vàng đi ngang.