Giá vàng hôm nay, ngày 25/10/2025: SJC tăng 700.000 đồng mỗi lượng, bất chấp thế giới giảm mạnh

Đời sống 25/10/2025 10:02

Hôm nay, ngày 25/10/2025, giá vàng thế giới giảm mạnh sau một phiên tăng đột biến, gánh chịu áp lực từ sự bứt phá của chứng khoán Mỹ. Trong khi đó, vàng trong nước vẫn tăng mạnh.

Theo thông tin báo Thanh Niên, sáng 25/10, giá vàng miếng tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC tăng 700.000 đồng so với cuối ngày hôm qua, đưa giá mua lên 146,5 triệu đồng và bán ra 148,5 triệu đồng. Trong khi đó, Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) mua vàng miếng SJC và ACB cùng mức 147,5 triệu đồng và bán ra 149,5 triệu đồng.

Tương tự, vàng nhẫn 4 số 9 tại SJC tăng 700.000 đồng khi mua lên 146,1 triệu đồng, bán ra 148,6 triệu đồng. Công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) cũng tăng 700.000 đồng khi mua vàng nhẫn 146,2 triệu đồng, bán ra 149,2 triệu đồng; Tập đoàn Doji tăng 1 triệu đồng ở chiều mua, lên 146,5 triệu đồng, bán ra tăng 700.000 đồng, lên 149,1 triệu đồng... Công ty Bảo Tín Minh Châu tiếp tục giữ giá cao nhất thị trường khi mua vàng nhẫn 150 triệu đồng, bán ra 153 triệu đồng.

Giá vàng hôm nay, ngày 25/10/2025: SJC tăng 700.000 đồng mỗi lượng, bất chấp thế giới giảm mạnh - Ảnh 1
Giá vàng trong nước tăng. Ảnh: Báo Thanh Niên. 

Theo báo Người Lao Động, đầu ngày 25/10, giá vàng hôm nay trên thị trường thế giới đóng cửa cuối tuần tại 4.113 USD/ounce, giảm 27 USD so với mức đỉnh trong phiên giao dịch đêm qua là 4.140 USD/ounce. Giá vàng giao tháng 12 cũng không nằm ngoài xu hướng này, khi giảm mạnh 73 USD, chốt ở mức 4.072 USD/ounce. Đây là mức giảm đáng kể, phản ánh áp lực bán tháo trên thị trường vàng.

Sự sụt giảm này đến sau khi giá vàng liên tục lập kỷ lục trong những tuần gần đây. Tuy nhiên, đầu tuần này, giá vàng đã giảm hơn 5% trong một ngày, do dòng tiền bị rút mạnh khỏi các quỹ đầu tư vàng.

Chứng khoán Mỹ tăng điểm dữ dội là một trong những nguyên nhân chính đẩy giá vàng hôm nay đi xuống. 

Các chỉ số như S&P 500 và Nasdaq đang tiến sát mức cao kỷ lục, phản ánh khẩu vị rủi ro của nhà đầu tư được cải thiện. Điều này đã thúc đẩy nhà đầu tư tập trung vốn vào cổ phiếu, khiến giá vàng hôm nay mất đi sức hấp dẫn.

Một yếu tố đáng chú ý khác là tín hiệu tích cực từ các cuộc đàm phán thương mại Mỹ - Trung. Các quan chức Trung Quốc bày tỏ sự lạc quan về khả năng đạt được thỏa thuận trong các vòng đàm phán sắp tới, giúp cải thiện tâm lý thị trường toàn cầu. Điều này góp phần làm giảm sức hấp dẫn của giá vàng hôm nay.

Hôm nay, ngày 24/10/2025, giá vàng đảo chiều tăng mạnh khi nhà đầu tư tận dụng cơ hội mua vào ở mức giá thấp. Vàng nhẫn trong nước tại Bảo Tín Minh Châu có giá mua vào và bán ra ở mức 150,5 triệu đồng và 153,5 triệu đồng.

