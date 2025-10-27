Giá vàng hôm nay, ngày 27/10/2025: Thị trường thế giới chao đảo, trong nước giảm thêm 300.000 đồng

Đời sống 27/10/2025 09:44

Hôm nay, ngày 27/10/2025, mở cửa tuần giao dịch mới tiếp đà giảm rất mạnh khi rớt hàng chục USD/ounce, bỏ xa mốc 4.100 USD/ounce kéo theo thị trường trong nước cũng giảm nhẹ.

Theo thông tin báo Thanh Niên, mở cửa đầu ngày, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC liên tiếp 2 lần điều chỉnh giá vàng, điều chưa từng xảy ra. Giá mua vàng miếng SJC từ mức 147,2 triệu đồng xuống 146,9 triệu đồng, sau đó lại điều chỉnh lên 147,4 triệu đồng. Còn giá bán vàng miếng SJC từ mức 149,2 triệu đồng mỗi lượng giảm xuống 148,9 triệu đồng. Như vậy, giá mua vàng miếng SJC tăng lên 200.000 đồng so với đầu ngày, còn bán ra giảm 300.000 đồng. Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) mua vào vàng miếng SJC và vàng miếng ACB 147,2 triệu đồng, bán ra 149,2 triệu đồng - giảm mỗi lượng 300.000 đồng. Công ty Phú Quý tăng 200.000 đồng chiều mua vào, lên 146,9 triệu đồng, bán ra giảm 300.000 đồng, xuống 148,9 triệu đồng…

Giá vàng hôm nay, ngày 27/10/2025: Thị trường thế giới chao đảo, trong nước giảm thêm 300.000 đồng - Ảnh 1
Giá vàng trong nước giảm nhẹ 200.000 đồng đến 300.000 đồng. Ảnh: Báo Thanh Niên. 

Giá vàng nhẫn cũng giảm 300.000 đồng mỗi lượng, Công ty SJC mua vào 145,8 triệu đồng, bán ra 148,4 triệu đồng; Công ty Phú Quý mua vào 145,9 triệu đồng, bán ra 148,9 triệu đồng…

Theo thông tin báo Người Lao Động, lúc 7 giờ 30, ngày 27/10 theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới mở cửa tuần giao dịch cuối tháng 10 ở mức 4.067 USD/ounce, giảm tới 45 USD/ounce so với giá đóng cửa cuối tuần.

Thị trường đang chờ đợi những phản ứng tiếp theo sau loạt thông tin tích cực liên quan đến đàm phán thương mại Mỹ - Trung, trước hội nghị thượng đỉnh sắp tới giữa lãnh đạo 2 nước.

Theo giới phân tích, khi căng thẳng thương mại giữa hai nền kinh tế hàng đầu thế giới lắng dịu, giá vàng có thể chịu áp lực đi xuống. Giá vàng tiếp đà giảm sau tuần đi xuống liên tiếp. Nếu tính từ vùng đỉnh 4.380 USD/ounce, giá vàng hiện tại đã mất khoảng 7,6%.

Giá vàng hôm nay, ngày 27/10/2025: Thị trường thế giới chao đảo, trong nước giảm thêm 300.000 đồng - Ảnh 2
Thị trường vàng thế giới chao đảo. Ảnh: Báo Người Lao Động. 

Nhận định về giá vàng tuần này, các chuyên gia cho rằng giá vàng chưa thể tăng trở lại trong ngắn hạn, thậm chí là khó đoán.

Trả lời Kitco, ông Colin Cieszynski, chiến lược gia thị trường chính tại SIA Wealth Management, giữ quan điểm trung lập về vàng trong tuần này vì không thể biết thị trường sẽ đi theo hướng nào.

Ông Colin Cieszynski cho rằng sự phục hồi của thị trường vàng dường như mang tính kỹ thuật, và không thực sự liên quan đến chỉ số CPI hay báo cáo tâm lý người tiêu dùng của Mỹ được công bố tuần qua. Đồng USD cũng không có biến động quá lớn.

"Giá vàng có thể đang trong giai đoạn củng cố, dao động quanh mức 4.000 - 4.300 USD/ounce trong một thời gian. Thị trường đang chờ đợi chất xúc tác lớn tiếp theo, bởi mức tăng của vàng là quá nhanh trong thời gian ngắn" – ông Colin Cieszynski nói.

Dù vậy, kim loại quý cũng được hưởng lợi về lâu dài trong bối cảnh Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) sẽ cắt giảm lãi suất những lần tiếp theo; đồng USD đi xuống và nhu cầu mua vào vàng mạnh mẽ của ngân hàng trung ương các nước…

Giá vàng hôm nay, ngày 26/10/2025: Giá vàng giảm mạnh, người mua lỗ hơn 10 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 26/10/2025: Giá vàng giảm mạnh, người mua lỗ hơn 10 triệu đồng

Hôm nay, ngày 26/10/2025 giá vàng thế giới sau khi lập đỉnh trong tuần đã lao dốc mạnh và ghi nhận một tuần sụt giảm.

