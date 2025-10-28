Giá vàng hôm nay, ngày 28/10/2025: Vàng thế giới giảm hơn 140 USD, trong nước SJC về dưới 149 triệu đồng

Đời sống 28/10/2025 09:55

Hôm nay, ngày 28/10/2025 giá vàng sụt giảm mạnh, khi Mỹ và Trung Quốc đang tiến gần đến thỏa thuận thương mại quan trọng

Theo thông tin báo Thanh Niên, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC giảm giá mỗi lượng vàng miếng SJC 1,2 triệu đồng, mua vào còn 145,7 triệu đồng, bán ra 147,2 triệu đồng. Công ty Phú Quý giảm giá mua vào 1,9 triệu đồng, xuống 147,9 triệu đồng; bán ra giảm 1,2 triệu đồng, còn 148,4 triệu đồng. Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) giảm giá mua vàng miếng SJC, vàng miếng ACB 1,7 triệu đồng mỗi lượng, xuống 145,7 triệu đồng; bán ra giảm 1,2 triệu đồng, còn 147,2 triệu đồng… Chênh lệch giữa giá mua và bán vàng miếng SJC ở mức 1,5 triệu đồng/lượng.

Tương tự, giá vàng nhẫn cũng giảm mạnh khoảng 1,2 triệu đồng mỗi lượng, Công ty SJC mua vào 144 triệu đồng, bán ra 146,6 triệu đồng; Công ty Phú Quý mua vào 144,2 triệu đồng, bán ra 147,2 triệu đồng…

Giá vàng hôm nay, ngày 28/10/2025: Vàng thế giới giảm hơn 140 USD, trong nước SJC về dưới 149 triệu đồng - Ảnh 1
Giá vàng trong nước giảm. Ảnh: Báo Thanh Niên. 

Theo thông tin báo Người Lao Động, lúc 6 giờ sáng 28/10 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế đứng ở 3.990 USD/ounce, giảm mạnh 90 USD so với mức đỉnh 4.080 USD/ounce trong phiên đêm qua. Giá vàng giao tháng 12 cũng lao dốc 141 USD, chốt ở mức 3.996 USD/ounce, đánh dấu mức giá thấp nhất trong 3 tuần.

Phiên giao dịch vàng đêm qua diễn ra trong không khí bán tháo dữ dội.

Có thể thông tin này đã làm cho chứng khoán toàn Mỹ tăng điểm. Các chỉ số Dow Jones và S&P 500 lập kỷ lục mới. Theo đó, nhiều người đã dồn vốn vào cổ phiếu, đồng nghĩa tiền chảy và thị trường vàng rất ít. Giá vàng hôm nay đương nhiên gánh chịu áp lực lao xuống hàng trăm USD/ounce

Theo giới phân tích áp thanh lý vị thế mua vàng tiếp tục chi phối, trong khi dòng tiền dịch chuyển sang cổ phiếu và tài sản rủi ro khác. Thế nên giá vàng thế giới có thể tiếp tục gánh chịu áp lực, nếu thỏa thuận thương mại Mỹ - Trung Quốc chính thức được ký kết.

Giá vàng hôm nay, ngày 27/10/2025: Thị trường thế giới chao đảo, trong nước giảm thêm 300.000 đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 27/10/2025: Thị trường thế giới chao đảo, trong nước giảm thêm 300.000 đồng

Hôm nay, ngày 27/10/2025, mở cửa tuần giao dịch mới tiếp đà giảm rất mạnh khi rớt hàng chục USD/ounce, bỏ xa mốc 4.100 USD/ounce kéo theo thị trường trong nước cũng giảm nhẹ.

Xem thêm
Từ khóa:   giá vàng giá vàng trong nước giá vàng giảm

TIN MỚI NHẤT

Đồng Tháp: Kẻ cướp giật, tấn công 2 người để tẩu thoát bị bắt khi đang lẩn trốn ở tây Ninh

Đồng Tháp: Kẻ cướp giật, tấn công 2 người để tẩu thoát bị bắt khi đang lẩn trốn ở tây Ninh

Đời sống 1 giờ 9 phút trước
3 con giáp 'trúng quả' trời cho đúng ngày mai (29/10), sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', vận mệnh rực sáng không ngờ

3 con giáp 'trúng quả' trời cho đúng ngày mai (29/10), sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', vận mệnh rực sáng không ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 23 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 28/10/2025: Vàng thế giới giảm hơn 140 USD, trong nước SJC về dưới 149 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 28/10/2025: Vàng thế giới giảm hơn 140 USD, trong nước SJC về dưới 149 triệu đồng

Đời sống 1 giờ 48 phút trước
3 con giáp ra cửa 'đạp trúng hố vàng', ngập tràn may mắn, vạn sự như ý, sự nghiệp bứt phá ngoạn mục sau ngày 28/10/2025

3 con giáp ra cửa 'đạp trúng hố vàng', ngập tràn may mắn, vạn sự như ý, sự nghiệp bứt phá ngoạn mục sau ngày 28/10/2025

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 13 phút trước
Lưu Diệc Phi từng 'đổi đời' nhờ đóng cảnh nóng trong 'Đồng Tước Đài'

Lưu Diệc Phi từng 'đổi đời' nhờ đóng cảnh nóng trong 'Đồng Tước Đài'

Sao quốc tế 3 giờ 28 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 28/10/2025, 3 con giáp vô cùng giàu sang, công danh thăng tiến, Tài Lộc vượng phát, tình duyên viên mãn không ngờ

Đúng 20h hôm nay, ngày 28/10/2025, 3 con giáp vô cùng giàu sang, công danh thăng tiến, Tài Lộc vượng phát, tình duyên viên mãn không ngờ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 43 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 28/10/2025, làm ăn phất lên phơi phới, tiền đẻ ra tiền, hái nhiều tài lộc, giàu có vô biên

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 28/10/2025, làm ăn phất lên phơi phới, tiền đẻ ra tiền, hái nhiều tài lộc, giàu có vô biên

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 53 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 29/10/2025, 3 con giáp vượng đường Tài Lộc, thoát kiếp nợ nần, tha hồ hưởng hết phúc phần, được Thần Tài tặng cả núi vàng

Đúng ngày mai, thứ Tư 29/10/2025, 3 con giáp vượng đường Tài Lộc, thoát kiếp nợ nần, tha hồ hưởng hết phúc phần, được Thần Tài tặng cả núi vàng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 43 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 29/10/2025, 3 con giáp xòe tay đón nhận lộc Trời ban, sự nghiệp bứt phá như 'phượng hoàng lửa', sếp thưởng tiền lương 'kếch xù'

Đúng ngày mai, thứ Tư 29/10/2025, 3 con giáp xòe tay đón nhận lộc Trời ban, sự nghiệp bứt phá như 'phượng hoàng lửa', sếp thưởng tiền lương 'kếch xù'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 58 phút trước
Tử vi thứ Tư 29/10/2025 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, đếm tiền mỏi tay, Mão - Thân công việc khó khăn, tài lộc đen đủi

Tử vi thứ Tư 29/10/2025 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, đếm tiền mỏi tay, Mão - Thân công việc khó khăn, tài lộc đen đủi

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 28 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Bàng hoàng nam sinh lớp 9 ở Hà Nội bị bạn đâm tử vong

Bàng hoàng nam sinh lớp 9 ở Hà Nội bị bạn đâm tử vong

Chân dung nữ thực tập sinh Việt sát hại đồng hương ở Nhật

Chân dung nữ thực tập sinh Việt sát hại đồng hương ở Nhật

Ca sĩ Siu Black nhập viện cấp cứu, hiện vẫn đang hôn mê

Ca sĩ Siu Black nhập viện cấp cứu, hiện vẫn đang hôn mê

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đồng Tháp: Kẻ cướp giật, tấn công 2 người để tẩu thoát bị bắt khi đang lẩn trốn ở tây Ninh

Đồng Tháp: Kẻ cướp giật, tấn công 2 người để tẩu thoát bị bắt khi đang lẩn trốn ở tây Ninh

Thông tin MỚI vụ nam sinh lớp 9 bị bạn đâm tử vong ở Hà Nội

Thông tin MỚI vụ nam sinh lớp 9 bị bạn đâm tử vong ở Hà Nội

Xót xa cả chục người khiêng quan tài vượt dòng nước lũ chảy xiết đi chôn cất

Xót xa cả chục người khiêng quan tài vượt dòng nước lũ chảy xiết đi chôn cất

Tìm kiếm cô gái nghi bị lũ cuốn mất tích ở Lâm Đồng

Tìm kiếm cô gái nghi bị lũ cuốn mất tích ở Lâm Đồng

Thấy chồng nhậu cùng phụ nữ khác, vợ mang dao rạch mặt tình địch

Thấy chồng nhậu cùng phụ nữ khác, vợ mang dao rạch mặt tình địch

Bàng hoàng nam sinh lớp 9 ở Hà Nội bị bạn đâm tử vong

Bàng hoàng nam sinh lớp 9 ở Hà Nội bị bạn đâm tử vong