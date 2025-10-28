Giá vàng hôm nay, ngày 28/10/2025: Vàng thế giới giảm hơn 140 USD, trong nước SJC về dưới 149 triệu đồng

Hôm nay, ngày 28/10/2025 giá vàng sụt giảm mạnh, khi Mỹ và Trung Quốc đang tiến gần đến thỏa thuận thương mại quan trọng

Theo thông tin báo Thanh Niên, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC giảm giá mỗi lượng vàng miếng SJC 1,2 triệu đồng, mua vào còn 145,7 triệu đồng, bán ra 147,2 triệu đồng. Công ty Phú Quý giảm giá mua vào 1,9 triệu đồng, xuống 147,9 triệu đồng; bán ra giảm 1,2 triệu đồng, còn 148,4 triệu đồng. Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) giảm giá mua vàng miếng SJC, vàng miếng ACB 1,7 triệu đồng mỗi lượng, xuống 145,7 triệu đồng; bán ra giảm 1,2 triệu đồng, còn 147,2 triệu đồng… Chênh lệch giữa giá mua và bán vàng miếng SJC ở mức 1,5 triệu đồng/lượng.

Tương tự, giá vàng nhẫn cũng giảm mạnh khoảng 1,2 triệu đồng mỗi lượng, Công ty SJC mua vào 144 triệu đồng, bán ra 146,6 triệu đồng; Công ty Phú Quý mua vào 144,2 triệu đồng, bán ra 147,2 triệu đồng…

Giá vàng trong nước giảm. Ảnh: Báo Thanh Niên.

Theo thông tin báo Người Lao Động, lúc 6 giờ sáng 28/10 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế đứng ở 3.990 USD/ounce, giảm mạnh 90 USD so với mức đỉnh 4.080 USD/ounce trong phiên đêm qua. Giá vàng giao tháng 12 cũng lao dốc 141 USD, chốt ở mức 3.996 USD/ounce, đánh dấu mức giá thấp nhất trong 3 tuần.

Phiên giao dịch vàng đêm qua diễn ra trong không khí bán tháo dữ dội.

Có thể thông tin này đã làm cho chứng khoán toàn Mỹ tăng điểm. Các chỉ số Dow Jones và S&P 500 lập kỷ lục mới. Theo đó, nhiều người đã dồn vốn vào cổ phiếu, đồng nghĩa tiền chảy và thị trường vàng rất ít. Giá vàng hôm nay đương nhiên gánh chịu áp lực lao xuống hàng trăm USD/ounce

Theo giới phân tích áp thanh lý vị thế mua vàng tiếp tục chi phối, trong khi dòng tiền dịch chuyển sang cổ phiếu và tài sản rủi ro khác. Thế nên giá vàng thế giới có thể tiếp tục gánh chịu áp lực, nếu thỏa thuận thương mại Mỹ - Trung Quốc chính thức được ký kết.

