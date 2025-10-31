Giá vàng hôm nay, ngày 31/10/2025: Thế giới tăng mạnh, SJC tăng lên 149 triệu đồng

Hôm nay, ngày 31/10/2025, giá vàng thế giới bứt phá tăng mạnh hàng trăm USD/ounce, sau làn sóng mua vào từ các ngân hàng trung ương. Vàng trong nước cũng tăng mạnh trở lại.

Theo thông tin báo Thanh Niên, sáng 31/10, giá vàng miếng tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC được mua vào 146,9 triệu đồng, bán ra 148,9 triệu đồng. Tổng cộng so với một ngày trước, mỗi lượng vàng miếng SJC đã tăng 2,3 triệu đồng. Tương tự, vàng nhẫn 4 số 9 tại Công ty SJC cũng tăng 2,1 triệu đồng so với sáng hôm qua khi mua vào lên 144,7 triệu đồng và bán ra 147,2 triệu đồng; Công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) mua vào 144,7 triệu đồng, bán ra 147,7 triệu đồng; Tập đoàn Doji mua vàng nhẫn 144,7 triệu đồng, bán ra 147,7 triệu đồng, tăng 1,2 triệu đồng... Riêng Công ty Bảo Tín Minh Châu mua vào 145,9 triệu đồng, bán ra 148,9 triệu đồng, giảm 700.000 đồng so với sáng hôm qua.

Giá vàng trong nước quay đầu tăng. Ảnh: Báo Thanh Niên.

Theo báo Người Lao Động, khoảng 6 giờ ngày 31/10 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay trên thị trường quốc tế vọt lên 4.025 USD/ounce, tăng 110 USD so với mức đáy trong phiên đêm qua 3.915 USD/ounce. Giá vàng giao tháng 12 cũng tăng 13 USD, chốt ở mức 4.014 USD/ounce.

Lực đẩy chính của giá vàng hôm nay đến từ các ngân hàng trung ương. Theo Hội đồng Vàng Thế giới (WGC), quý III/2025 các ngân hàng trung ương đã mua 220 tấn vàng, tăng 28% so với quý trước.

WGC dự báo cả năm 2025, mức độ mua vào của những ngân hàng này sẽ dao động từ 750 đến 900 tấn vàng do căng thẳng địa chính trị, lạm phát dai dẳng và bất ổn thương mại toàn cầu – những yếu tố khiến vàng trở thành tài sản trú ẩn hấp dẫn, trước giá trị đồng USD dễ bị tổn thương.

Trước đó, vào đầu ngày 30/10, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) đã cắt giảm lãi suất 0,25 điểm %. Tuy nhiên, Chủ tịch Fed - ông Jerome Powell đã phát tín hiệu việc cắt giảm lãi suất tiếp theo vào tháng 12 không chắc chắn.

Lời cảnh báo khiến lãi suất trái phiếu Mỹ tăng vượt ngưỡng 4%, đồng nghĩa với việc giá trị trái phiếu sụt giảm. Điều này có thể đã kích hoạt nhiều nhà đầu tư bán trái phiếu, dịch chuyển vốn vào kim loại quý, góp phần thúc đẩy giá vàng hôm nay nóng lên.

