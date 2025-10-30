Giá vàng hôm nay, ngày 30/10/2025: Giá vàng thế giới tiếp tục giảm mạnh, trong nước 'bốc hơi' 1,5 triệu đồng sau một đêm

Hôm nay, ngày 30/10/2025, giá vàng thế giới tiếp nối đà sụt giảm bất chấp Mỹ giảm thêm lãi suất cơ bản 25 điểm %, xuống còn 3,75%- 4%. Từ đó, kéo theo vàng trong nước cũng quay đầu giảm.

Theo thông tin báo Thanh Niên, sáng 30/10, giá vàng miếng tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC quay đầu giảm 1,5 triệu đồng, xuống còn mua vào 144,6 triệu đồng/lượng, bán ra 146,6 triệu đồng. Ngân hàng ACB niêm yết giá mua vàng miếng SJC lẫn ACB cùng ở mức 145 triệu đồng và bán ra 147 triệu đồng. Tương tự, vàng nhẫn 4 số 9 tại Công ty SJC giảm 1,2 triệu đồng khi mua vào xuống 142,6 triệu đồng, bán ra 145,1 triệu đồng. Trong khi đó, nhiều công ty khác mua bán vàng nhẫn ngang bằng hoặc thậm chí cao hơn vàng miếng. Chẳng hạn, Tập đoàn Doji mua vàng nhẫn 143,5 triệu đồng, bán ra 146,5 triệu đồng; Công ty Bảo Tín Minh Châu mua vào 146,5 triệu đồng, bán ra 149,5 triệu đồng...

Giá vàng trong nước giảm chỉ sau 1 đêm. Ảnh: Báo Thanh Niên. Theo thông tin báo Người Lao Động, đêm qua, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) giảm thêm lãi suất cơ bản 25 điểm %, xuống còn 35- 4%. Ông Aaron Hill - chuyên gia phân tích tại FP Markets, cho biết quyết định của Fed không gây bất ngờ cho thị trường. Còn ông Michael Brown - chuyên gia phân tích thị trường cấp cao tại Pepperstone - nhận xét Fed vẫn đang trên đà cắt giảm lãi suất vào tháng 12 và kỳ vọng lãi suất sẽ tiếp tục trong nửa đầu năm 2026.

Tuy nhiên, bình luận sau đó của Chủ tịch Fed – ông Jerome Powell đã mang đến một yếu tố thận trọng lan tỏa khắp thị trường hàng hóa. Mặc dù việc cắt giảm lãi suất phù hợp với kỳ vọng của thị trường nhưng cách tiếp cận thận trọng của ông Powell đối với chính sách tiền tệ trong tương lai - đặc biệt là việc ông cho biết khả năng cắt giảm lãi suất vào tháng 12 vẫn còn xa vời, đã tạo ra một diễn biến bất thường đáng chú ý trên thị trường. Chỉ số USD tăng mạnh ngay sau thông báo lãi suất của Fed. Biến động giá trái ngược này đã đi ngược lại các động lực thị trường thông thường, nơi việc giảm lãi suất thường gây áp lực giảm giá lên giá trị tiền tệ. Sức mạnh của đồng đô la đã gây áp lực đáng kể lên thị trường kim loại quý. Vàng đã trải qua biến động mạnh, ban đầu tăng 61 USD. Tuy nhiên, sau đó thị trường đã chứng kiến sự đảo chiều mạnh mẽ của giá vàng hôm nay.

