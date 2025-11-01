Đi xe đạp điện qua vùng ngập sâu, 3 em nhỏ bị lũ cuốn trôi

Đời sống 01/11/2025 12:00

Tối 31/10, chính quyền xã Quảng Trạch, tỉnh Quảng Trị cùng các lực lượng triển khai tìm kiếm 1 cháu bé bị nước cuốn trôi mất tích.

Theo thông tin từ Vietnam+, sáng 1/11, đại diện chính quyền Ủy ban Nhân dân xã Quảng Trạch (Quảng Trị) cho biết sau nhiều giờ nỗ lực tìm kiếm, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể cháu M.C.N.H (Sinh năm 2015, trú tại thôn Hướng Phương, xã Quảng Trạch) bị nước lũ cuốn trôi; vị trí tìm thấy cháu cách vị trí xảy ra sự việc khoảng 100m.

Trước đó, vào 14 giờ 30 chiều 31/10, cháu M.C.N.H cùng 2 bạn đi xe đạp điện qua đường ngập nước tại khu vực thôn Hướng Phương (xã Quảng Trạch) thì bị nước chảy xiết cuốn trôi.

Hai bạn nhỏ may mắn bám vào cây cối và hàng rào ven đường, sau đó được người dân cứu giúp và đưa vào bờ an toàn; còn cháu M.C.N.H bị cuốn trôi theo dòng nước.

Đi xe đạp điện qua vùng ngập sâu, 3 em nhỏ bị lũ cuốn trôi - Ảnh 1
Lực lượng chức năng đang tìm kiếm tung tích cháu M.C.N.H. - Ảnh: VTC News

Theo thông tin từ VTC News, cho biết tính đến 16h, ngày 31/10, toàn tỉnh có trên 128 điểm ngập lụt, trong đó có 28 điểm ngập lụt tại các tuyến giao thông Quốc lộ, tỉnh lộ như Quốc lộ 15, Quốc lộ 9, Quốc lộ 12A, tuyến ĐT 49C, tuyến ĐT 564B.

Có trên 96 điểm ngập lụt các ngầm tràn khu vực miền núi và tuyến đường giao thông liên xã, thôn các xã: Kim Phú, Ninh Châu, Bắc Gianh, Ba Đồn, Kim Ngân, Hoàn Lão, Tuyên Bình, Nam Hải Lăng, Mỹ Thủy, Diên Sanh, Đakrông, Ba Lòng, Vĩnh Địn, Bố Trạch.

[Mưa lớn khiến khoảng 3.608 hộ gia đình tại nhiều phường, xã ở Quảng Trị đang bị ngập.]Mưa lớn khiến khoảng 3.608 hộ gia đình tại nhiều phường, xã ở Quảng Trị đang bị ngập.

Có khoảng 3.608 hộ gia đình ở các xã Quảng Trạch, Bắc Gianh, Ninh Châu, Lệ Thủy, Diên Sanh, Nam Hải Lăng, Hải Lăng, Vĩnh Định, Mỹ Thủy, phường Quảng Trị, Nam Gianh, Trung Thuần,… bị ngập.

Toàn tỉnh Quảng Trị hiện có khoảng 28.513 học sinh ở các xã Nam Hải Lăng, Hải Lăng, Mỹ Thủy, Diên Sanh, Đakrông, Vĩnh Định, Lệ Thủy, Ninh Châu, Bố Trạch phải tạm nghỉ học.

Có 31 điểm sạt lở gồm: Tuyến Quốc lộ 3 điểm, Tỉnh lộ 7 điểm, 03 điểm xã Đakrông; 2 điểm xã Kim Ngân, đồn BP Làng Ho; 1 điểm xã Lệ Thủy; 02 điểm Nam Hải Lăng; 1 điểm Hướng Hiệp, 4 điểm xã Tà Rụt; 1 điểm Dân Hóa, 1 điểm Đồn Biên phòng CKQT La Lay, Hải Lăng, Phú Trạch, Đồng Lê.

