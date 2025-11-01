Diễn viên Trương Ngọc Ánh vừa bị bắt tạm giam, khởi tố có thể đối diện mức án nào?

Theo thông tin từ báo Dân trí, bị can Trương Ngọc Ánh thực hiện hành vi phạm tội từ năm 2007 đến năm 2008, với số tiền chiếm đoạt trên 500 triệu đồng. Như vậy, hành vi của nữ diễn viên phim Đồng tiền xương máu có khung hình phạt cao nhất là 20 năm tù, thuộc vào hành vi đặc biệt nghiêm trọng và có thời hiệu xử lý trách nhiệm hình sự lên đến 20 năm.

Theo đó, Công ty Đất Rồng được thành lập năm 2007 do Trương Ngọc Ánh làm Giám đốc, người đại diện theo pháp luật. Trong quá trình hoạt động, Trương Ngọc Ánh đã kêu gọi ông P.G.M. (quốc tịch Ireland) góp vốn đầu tư tổng cộng 9,1 triệu USD (tương đương 149 tỷ đồng) để triển khai 2 dự án bất động sản, trong đó có dự án tòa nhà Indochine trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, quận 3 (cũ). Riêng dự án này, ông M. đã chuyển 4,49 triệu USD, tương đương 72 tỷ đồng.

Trước đó, Công ty Cổ phần Bất động sản Đất Rồng, số 25 Đào Duy Anh, phường Đức Nhuận (TPHCM), có đơn tố cáo Trương Ngọc Ánh - người từng giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT, kiêm Giám đốc công ty - có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản của doanh nghiệp.

Theo hợp đồng đầu tư ký kết ngày 25/1/2008, dự án tòa nhà Indochine phải do Công ty Đất Rồng đứng tên sở hữu với giá trị 12.917,7 lượng vàng. Tuy nhiên, kết quả xác minh từ công an cho thấy ngay từ trước thời điểm ký kết hợp đồng đầu tư, Trương Ngọc Ánh cùng N.M.H. (SN 1964, trú tại phường Tân Định, TPHCM) đã đứng tên cá nhân ký hợp đồng mua bán với 4 hộ dân trong khu đất dự án chỉ với 7.917,3 lượng vàng.

Trong đó, Trương Ngọc Ánh mới thanh toán 3.000 lượng vàng, nhưng hạch toán sổ sách công ty đã chi 4.458 lượng vàng, vi phạm thỏa thuận đầu tư, có dấu hiệu gian dối, nâng khống giá trị dự án để chiếm đoạt phần chênh lệch.



Trương Ngọc Ánh bị khởi tố về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ VietNamNet, dưới góc độ pháp lý, luật sư Nguyễn Thanh Hải - Giám đốc Công ty Luật An Hoàng Gia, Đoàn Luật sư TP Hà Nội, cho biết: “Cơ quan điều tra đã thông tin chi tiết về việc Trương Ngọc Ánh bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" quy định tại Điều 175 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Trong trường hợp cơ quan điều tra chứng minh được hành vi chiếm đoạt của bị can có giá trị từ 500 triệu đồng trở lên, hành vi này sẽ thuộc Khoản 4, Điều 175, với khung hình phạt cao nhất từ 12-20 năm tù”.

Luật sư Hải cũng phân tích thêm, ngoài hình phạt tù, người phạm tội còn có thể bị áp dụng hình phạt bổ sung gồm: phạt tiền từ 10-100 triệu đồng; cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1-5 năm; buộc bồi thường toàn bộ thiệt hại đã gây ra.

“Đây là vụ việc có tính chất nghiêm trọng, số tiền chiếm đoạt lớn, hành vi được cho là có tổ chức và xảy ra trong quá trình điều hành doanh nghiệp. Do đó, nếu các tình tiết cáo buộc được chứng minh, mức hình phạt mà bị can phải đối mặt có thể ở khung cao nhất của điều luật này”, luật sư Nguyễn Thanh Hải nhận định.

Các cơ quan tiến hành tố tụng khám xét nơi ở của Trương Ngọc Ánh - Ảnh: Báo Dân trí

Luật sư Trần Đình Dũng, Đoàn luật sư TPHCM, cũng nhận định: "Thông tin trên báo chí cho biết số tiền của Trương Ngọc Ánh bị cáo buộc chiếm đoạt khá lớn, hàng ngàn cây vàng và nhiều tỷ đồng. Cho nên, nữ diễn viên có thể đối diện với mức án ở mức cao là 20 năm tù".

Theo các luật sư, tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” thường xảy ra khi người phạm tội lợi dụng mối quan hệ tin cậy, hợp đồng dân sự hoặc uy tín cá nhân để vay, mượn, nhận tài sản rồi cố tình chiếm đoạt. So với tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, điểm khác biệt là người phạm tội ban đầu có được tài sản hợp pháp nhưng sau đó dùng thủ đoạn gian dối, bỏ trốn hoặc không hoàn trả nhằm chiếm đoạt.

Từ góc độ pháp lý, việc xác định giá trị tài sản bị chiếm đoạt, động cơ và hành vi cụ thể của bị can là yếu tố quyết định trong việc truy tố và lượng hình. Nếu bị can hợp tác điều tra, khắc phục hậu quả, bồi thường thiệt hại, hoặc có nhân thân tốt, đây có thể là các tình tiết giảm nhẹ được tòa án xem xét khi lượng án.

Cơ quan điều tra vẫn đang tiếp tục làm rõ quy mô, tính chất vụ việc và các cá nhân liên quan. Trương Ngọc Ánh sẽ được đảm bảo quyền bào chữa theo quy định của pháp luật.

Trương Ngọc Ánh được biết đến là một trong những gương mặt nổi tiếng của điện ảnh Việt, từng tham gia nhiều bộ phim đình đám như: Đồng tiền xương máu, Giã từ dĩ vãng, Áo lụa Hà Đông,... Những năm gần đây, bà chuyển hướng sang lĩnh vực sản xuất phim và kinh doanh.