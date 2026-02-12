Tôi từng coi chồng là cả thế giới, cho đến khi sự vô trách nhiệm của anh ta ''tạt gáo nước lạnh'' vào mặt mình

Tâm sự 12/02/2026 23:49

Sau khi sinh con đầu lòng, tôi không còn sức gánh cả việc nuôi con và kiếm tiền. Nhiều thứ tiền trong gia đình chồng, như tiền để bố mẹ chồng tôi khám bệnh, tiền đi đám họ hàng, tiền chi tiêu hàng tháng…

Tôi quyết định ly hôn chồng sau 5 năm chung sống. Tôi rời đi chỉ với một điều kiện duy nhất, là được nuôi con. Từ ngày lấy chồng, tôi một mình gánh kinh tế gia đình. Chồng tôi đưa ra nhiều lý do để ép tôi phải bươn chải kiếm tiền bên ngoài. Nhưng anh ta chưa từng phụ giúp vợ một đồng. Tôi khi đó quá ngu dại, hết lòng tin tưởng chồng, lại không nhìn ra anh ta là người đàn ông vô trách nhiệm và ích kỷ.

Sau khi sinh con đầu lòng, tôi không còn sức gánh cả việc nuôi con và kiếm tiền. Nhiều thứ tiền trong gia đình chồng, như tiền để bố mẹ chồng tôi khám bệnh, tiền đi đám họ hàng, tiền chi tiêu hàng tháng… Tôi không thể một mình kiếm đủ tiền để trang trải hết. Huống hồ, chồng tôi cũng đi làm nhưng chẳng bao giờ đưa tôi tiền phụ giúp. Tôi quá mệt mỏi nên ngỏ ý muốn chồng cùng tôi chi trả. Nhưng anh lại tức giận nói tôi tài giỏi thì tự lo, tiền anh chẳng có bao nhiêu, còn phải gửi tiết kiệm ngân hàng để sinh lãi. 

Tôi quá khổ tâm nên quyết định ly hôn chồng. Dù tôi cũng thương con không có đủ bố mẹ ở bên nhưng thật sự sống như thế quá mỏi mệt. Phụ nữ dù có tài giỏi thế nào vẫn không thể một mình gánh hết tài chính trong nhà. Đặc biệt là khi đã có con nhỏ, ai cũng cần chồng đỡ đần giúp mình. Cực chẳng đã, tôi mới buông bỏ cuộc hôn nhân này.

Tôi từng coi chồng là cả thế giới, cho đến khi sự vô trách nhiệm của anh ta ''tạt gáo nước lạnh'' vào mặt mình - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Sau khi ly hôn, tôi được bố mẹ ruột cho một căn nhà để bắt đầu cuộc sống mới. Nhưng khoảng một tháng gần đây tôi thấy chồng cũ ngày nào cũng ghé thăm mẹ con tôi. Anh ta bình thản ăn uống, tắm rửa, thậm chí là ngủ lại như thể chúng tôi chưa từng ly hôn. Thấy chồng bắt đầu biết nấu nướng, lau dọn nhà cửa giúp đỡ, tôi nghĩ hay là chồng đã thay đổi và mong muốn trở về với vợ con? Chẳng ngờ được, lý do thật sự khiến tôi cay đắng oán giận chồng hơn.

 

Hôm đó, tôi tình cờ nghe chồng nói chuyện điện thoại. Anh nói thường qua nhà vợ cũ là vì “được cho ăn, có chỗ ngủ miễn phí thì ngu dại gì mà không qua”. Tôi quá sốc và thất vọng nhưng lại không biết làm sao để đuổi anh ta đi, vì con tôi thấy bố cứ bám không rời. Giờ tôi phải làm sao đây?

Vừa ly hôn xong thấy vợ nôn khan, chồng "đứng hình" trước bí mật của vợ bên lề đường

Vừa ly hôn xong thấy vợ nôn khan, chồng "đứng hình" trước bí mật của vợ bên lề đường

Vợ tôi nghe thế thì ngẩn người nhớ ra đã trễ chu kỳ mấy nay. Tôi vừa bất ngờ vừa hoang mang, nhưng quả thật vẫn có chút mừng rỡ. Tôi không suy nghĩ nhiều nữa, vội lao vào tòa án rút lại đơn ly hôn. Sau khi đi khám, vợ tôi đúng là đã mang thai được 5 tuần.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Tưởng vợ cũ vẫn còn tình nghĩa khi vào viện thăm, ai ngờ lời đề nghị của cô ấy khiến tôi vô cùng xấu hổ

Tưởng vợ cũ vẫn còn tình nghĩa khi vào viện thăm, ai ngờ lời đề nghị của cô ấy khiến tôi vô cùng xấu hổ

Tâm sự 2 giờ 50 phút trước
Vợ bỏ đi khi chồng ung thư rồi đột ngột trở về sau 3 tháng với diện mạo khác lạ: Tờ giấy trên tay hé lộ sự thật

Vợ bỏ đi khi chồng ung thư rồi đột ngột trở về sau 3 tháng với diện mạo khác lạ: Tờ giấy trên tay hé lộ sự thật

Tâm sự gia đình 2 giờ 53 phút trước
Chồng cũ mang 5 cây vàng sang nhà sau 3 năm ly hôn, lời đề nghị đi kèm khiến tôi vừa run rẩy vừa phẫn nộ

Chồng cũ mang 5 cây vàng sang nhà sau 3 năm ly hôn, lời đề nghị đi kèm khiến tôi vừa run rẩy vừa phẫn nộ

Tâm sự 2 giờ 58 phút trước
Tôi từng coi chồng là cả thế giới, cho đến khi sự vô trách nhiệm của anh ta ''tạt gáo nước lạnh'' vào mặt mình

Tôi từng coi chồng là cả thế giới, cho đến khi sự vô trách nhiệm của anh ta ''tạt gáo nước lạnh'' vào mặt mình

Tâm sự 3 giờ 2 phút trước
Vừa ly hôn xong thấy vợ nôn khan, chồng "đứng hình" trước bí mật của vợ bên lề đường

Vừa ly hôn xong thấy vợ nôn khan, chồng "đứng hình" trước bí mật của vợ bên lề đường

Tâm sự 3 giờ 6 phút trước
Tôi chết lặng khi nhìn qua khe cửa: Chị dâu đang làm một việc không thể tin nổi để "dỗ" đứa trẻ nín khóc

Tôi chết lặng khi nhìn qua khe cửa: Chị dâu đang làm một việc không thể tin nổi để "dỗ" đứa trẻ nín khóc

Tâm sự gia đình 3 giờ 16 phút trước
Đám cưới tiền tỷ đang lúc cao trào, chú rể bỗng rụng rời đánh rơi nhẫn cưới vì một tiếng gọi từ phía cổng

Đám cưới tiền tỷ đang lúc cao trào, chú rể bỗng rụng rời đánh rơi nhẫn cưới vì một tiếng gọi từ phía cổng

Tâm sự 3 giờ 25 phút trước
Người cũ đòi "nối lại tình xưa" giữa đám cưới bạn chung, tôi đáp một câu khiến anh ta muối mặt, cả hội trường đứng dậy vỗ tay

Người cũ đòi "nối lại tình xưa" giữa đám cưới bạn chung, tôi đáp một câu khiến anh ta muối mặt, cả hội trường đứng dậy vỗ tay

Tâm sự Eva 3 giờ 28 phút trước
Cho em chồng ăn rau luộc suốt một năm, ngày cô ấy rời đi, tôi ngã quỵ khi thấy thứ đặt trên bàn trang điểm

Cho em chồng ăn rau luộc suốt một năm, ngày cô ấy rời đi, tôi ngã quỵ khi thấy thứ đặt trên bàn trang điểm

Tâm sự 3 giờ 38 phút trước
Bắt quả tang vợ thân mật với người lạ ngay tại nhà, tôi lặng lẽ quay đầu bỏ đi vì một sự thật không thể nói thành lời

Bắt quả tang vợ thân mật với người lạ ngay tại nhà, tôi lặng lẽ quay đầu bỏ đi vì một sự thật không thể nói thành lời

Tâm sự 3 giờ 43 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Bé 3 tuổi nhiễm giang mai, gia đình không hay biết

Bé 3 tuổi nhiễm giang mai, gia đình không hay biết

Bỏ qua gà luộc đi, đây là món ăn "đắt khách" nhất mâm cỗ Tết năm 2026

Bỏ qua gà luộc đi, đây là món ăn "đắt khách" nhất mâm cỗ Tết năm 2026

Đúng ngày mai, thứ Sáu 13/2/2026, khổ tận cam lai, hưởng trọn lộc Trời, 3 con giáp phúc khí vô biên, vận may phủ đầy, tiền tài nối kéo nhau chạy vào túi

Đúng ngày mai, thứ Sáu 13/2/2026, khổ tận cam lai, hưởng trọn lộc Trời, 3 con giáp phúc khí vô biên, vận may phủ đầy, tiền tài nối kéo nhau chạy vào túi

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tưởng vợ cũ vẫn còn tình nghĩa khi vào viện thăm, ai ngờ lời đề nghị của cô ấy khiến tôi vô cùng xấu hổ

Tưởng vợ cũ vẫn còn tình nghĩa khi vào viện thăm, ai ngờ lời đề nghị của cô ấy khiến tôi vô cùng xấu hổ

Chồng cũ mang 5 cây vàng sang nhà sau 3 năm ly hôn, lời đề nghị đi kèm khiến tôi vừa run rẩy vừa phẫn nộ

Chồng cũ mang 5 cây vàng sang nhà sau 3 năm ly hôn, lời đề nghị đi kèm khiến tôi vừa run rẩy vừa phẫn nộ

Vừa ly hôn xong thấy vợ nôn khan, chồng "đứng hình" trước bí mật của vợ bên lề đường

Vừa ly hôn xong thấy vợ nôn khan, chồng "đứng hình" trước bí mật của vợ bên lề đường

Đám cưới tiền tỷ đang lúc cao trào, chú rể bỗng rụng rời đánh rơi nhẫn cưới vì một tiếng gọi từ phía cổng

Đám cưới tiền tỷ đang lúc cao trào, chú rể bỗng rụng rời đánh rơi nhẫn cưới vì một tiếng gọi từ phía cổng

Cho em chồng ăn rau luộc suốt một năm, ngày cô ấy rời đi, tôi ngã quỵ khi thấy thứ đặt trên bàn trang điểm

Cho em chồng ăn rau luộc suốt một năm, ngày cô ấy rời đi, tôi ngã quỵ khi thấy thứ đặt trên bàn trang điểm

Bắt quả tang vợ thân mật với người lạ ngay tại nhà, tôi lặng lẽ quay đầu bỏ đi vì một sự thật không thể nói thành lời

Bắt quả tang vợ thân mật với người lạ ngay tại nhà, tôi lặng lẽ quay đầu bỏ đi vì một sự thật không thể nói thành lời