Người cũ đòi 'nối lại tình xưa' giữa đám cưới bạn chung, tôi đáp một câu khiến anh ta muối mặt, cả hội trường đứng dậy vỗ tay

Tâm sự Eva 12/02/2026 23:23

Sau 7 năm nỗ lực, tôi giờ đã là trưởng phòng kinh doanh của một công ty có tiếng. Tôi yêu quý và chăm sóc mình, dành tiền để đi du lịch cùng gia đình, tận hưởng cuộc sống với bạn bè.

Tôi từng yêu một người nhiều đến mức đánh mất cả lý trí. Tôi yêu một cách cuồng nhiệt, đắm say như thể chỉ có cái chết mới chia lìa được chúng tôi. Tôi vì người yêu mà đi làm thêm, gom góp tiền bạc để thỏa mãn những sở thích của anh ta.

Tôi làm được đồng nào là tiết kiệm đồng đó, nhưng người yêu thiếu thứ gì tôi cũng chẳng tiếc tiền mua. Ra trường tôi đi làm trước còn anh ta thì cứ đổi chỗ làm liên tục, thất nghiệp cả năm dài. Thời gian đó, tôi chẳng ngại đưa anh ta tiền chi tiêu.

Vậy mà tôi lại bị người yêu “đá” một cách đau đớn, vì anh ta đã tìm được một “mối” tiểu thư nhà giàu. Anh ta ra đi vẫn nói những lời cao thượng, kiểu như: “Anh làm khổ em nhiều rồi, em tìm người có thể lo cho em đủ đầy đi!”. Tôi khi ấy vẫn như kẻ mù, đòi chết đòi sống vì tình, còn người yêu cũ thì đã tung tăng đi du lịch nước ngoài với tình mới.

Khi biết người cũ ngoại tình, khôn khéo “đá” mình, tôi tỉnh hẳn ra. Tôi tìm tới cái chết thì anh ta vẫn vui vẻ sống tốt. Trong khi thấy tôi như thế cha mẹ tôi như già đi mấy tuổi. Lúc tôi tỉnh dậy ở bệnh viện, tóc của ba tôi bạc tới mức tôi không nhận ra. Sau khi “sống” lại, tôi mới thấy mình khờ dại vì một kẻ đốn mạt.

Người cũ đòi 'nối lại tình xưa' giữa đám cưới bạn chung, tôi đáp một câu khiến anh ta muối mặt, cả hội trường đứng dậy vỗ tay - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tôi mạnh mẽ và kiên cường sau cú sốc tình đó. Tôi dồn hết tâm sức cho công việc và gia đình. Sau 7 năm nỗ lực, tôi giờ đã là trưởng phòng kinh doanh của một công ty có tiếng. Tôi yêu quý và chăm sóc mình, dành tiền để đi du lịch cùng gia đình, tận hưởng cuộc sống với bạn bè.

Dù đã 30 tuổi nhưng tôi vẫn không có ý định lấy chồng. Đàn ông theo đuổi tôi không ít, chỉ là lòng tôi đã không còn hồ hởi với đàn ông. Sau lần bị phản bội đau đớn kia, tôi không còn niềm tin vào đàn ông. Tôi cũng nghĩ cả đời này sẽ không gặp lại người yêu cũ tệ bạc.

Chẳng thể ngờ được, tôi lại vô tình gặp lại anh ta trong đám cưới của một người bạn chung thời đại học. Anh ta to mắt ngạc nhiên khi thấy tôi ăn mặc gợi cảm, xài đồ hiệu, đi xe sang. Còn anh ta vẫn làm nhân viên quèn, đương nhiên nuối tiếc đến thèm khát có lại tôi. Chẳng sai, vừa vào bàn tiệc anh ta đã tìm cách nói chuyện với tôi. Dù có chán ghét hận thù anh ta nhưng tôi vẫn đáp lại cho có.

Anh ta không ngại ngần hỏi chuyện lập gia đình của tôi. Tôi thẳng thắn nói không còn tin vào đàn ông nữa. Rồi anh ta xung phong lên hát góp vui cho đám cưới, còn mời tôi đi lên cùng.

Bạn bè của tôi thấy thế thì hùa theo hứng thú. Khi hát xong, anh ta cầm mic ngỏ lời muốn quay lại với tôi. Trong lòng tôi quá mức khinh thường, cầm mic đáp trả thẳng thừng:

“Anh đánh giá mình quá cao rồi, tôi giờ đã đứng ở tầng lớp cao hơn anh mấy bậc, một người vừa thấp hèn vừa tham lam như anh còn xứng với tôi à?”.

Anh chàng người yêu cũ hèn hạ của tôi nghe thế thì cứng hết người. Còn cả hội trường cưới vỗ tay rần rần. Sau đó tôi nghe bạn học kể rằng anh ta qua lại với cô tiểu thư nhà giàu kia nhưng bị gia đình cô ta sỉ vả tới mức khinh bỉ. Anh ta bị bỏ rơi chẳng khác gì từng làm với tôi. Âu cũng là chuyện nhân quả ở đời, tổn thương một người thì sẽ bị người khác tổn thương lại.

Bởi thế mới nói, phụ nữ vẫn tỏa sáng hạnh phúc mà không cần gì đến đàn ông. Bạn có thể bị đàn ông bỏ, đau khổ khốn đốn nhưng sau đó nhất định phải giữ lấy mình thật xinh đẹp, giữ công việc mà mình yêu thích. Bản thân, tiền và công việc mới là thứ khiến phụ nữ ngày một tỏa sáng rực rỡ.

Cố chấp "động phòng" với người chồng say rượu sau 3 năm lạnh nhạt, tôi bàng hoàng nhận ra mình chỉ là kẻ thay thế

Cố chấp "động phòng" với người chồng say rượu sau 3 năm lạnh nhạt, tôi bàng hoàng nhận ra mình chỉ là kẻ thay thế

Sau 3 năm chung sống, anh chồng chưa một lần đụng đến vợ. Ngày đầu tiên kết hôn, anh từ chối quan hệ với vợ vì quá mệt mỏi do tổ chức đám cưới. Nhưng ngày thứ hai, thứ ba và cho đến tận bây giờ đã là năm thứ ba rồi nhưng người chồng vẫn chưa từng động phòng cùng vợ.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Tưởng vợ cũ vẫn còn tình nghĩa khi vào viện thăm, ai ngờ lời đề nghị của cô ấy khiến tôi vô cùng xấu hổ

Tưởng vợ cũ vẫn còn tình nghĩa khi vào viện thăm, ai ngờ lời đề nghị của cô ấy khiến tôi vô cùng xấu hổ

Tâm sự 2 giờ 51 phút trước
Vợ bỏ đi khi chồng ung thư rồi đột ngột trở về sau 3 tháng với diện mạo khác lạ: Tờ giấy trên tay hé lộ sự thật

Vợ bỏ đi khi chồng ung thư rồi đột ngột trở về sau 3 tháng với diện mạo khác lạ: Tờ giấy trên tay hé lộ sự thật

Tâm sự gia đình 2 giờ 54 phút trước
Chồng cũ mang 5 cây vàng sang nhà sau 3 năm ly hôn, lời đề nghị đi kèm khiến tôi vừa run rẩy vừa phẫn nộ

Chồng cũ mang 5 cây vàng sang nhà sau 3 năm ly hôn, lời đề nghị đi kèm khiến tôi vừa run rẩy vừa phẫn nộ

Tâm sự 2 giờ 58 phút trước
Tôi từng coi chồng là cả thế giới, cho đến khi sự vô trách nhiệm của anh ta ''tạt gáo nước lạnh'' vào mặt mình

Tôi từng coi chồng là cả thế giới, cho đến khi sự vô trách nhiệm của anh ta ''tạt gáo nước lạnh'' vào mặt mình

Tâm sự 3 giờ 2 phút trước
Vừa ly hôn xong thấy vợ nôn khan, chồng "đứng hình" trước bí mật của vợ bên lề đường

Vừa ly hôn xong thấy vợ nôn khan, chồng "đứng hình" trước bí mật của vợ bên lề đường

Tâm sự 3 giờ 6 phút trước
Tôi chết lặng khi nhìn qua khe cửa: Chị dâu đang làm một việc không thể tin nổi để "dỗ" đứa trẻ nín khóc

Tôi chết lặng khi nhìn qua khe cửa: Chị dâu đang làm một việc không thể tin nổi để "dỗ" đứa trẻ nín khóc

Tâm sự gia đình 3 giờ 17 phút trước
Đám cưới tiền tỷ đang lúc cao trào, chú rể bỗng rụng rời đánh rơi nhẫn cưới vì một tiếng gọi từ phía cổng

Đám cưới tiền tỷ đang lúc cao trào, chú rể bỗng rụng rời đánh rơi nhẫn cưới vì một tiếng gọi từ phía cổng

Tâm sự 3 giờ 25 phút trước
Người cũ đòi "nối lại tình xưa" giữa đám cưới bạn chung, tôi đáp một câu khiến anh ta muối mặt, cả hội trường đứng dậy vỗ tay

Người cũ đòi "nối lại tình xưa" giữa đám cưới bạn chung, tôi đáp một câu khiến anh ta muối mặt, cả hội trường đứng dậy vỗ tay

Tâm sự Eva 3 giờ 28 phút trước
Cho em chồng ăn rau luộc suốt một năm, ngày cô ấy rời đi, tôi ngã quỵ khi thấy thứ đặt trên bàn trang điểm

Cho em chồng ăn rau luộc suốt một năm, ngày cô ấy rời đi, tôi ngã quỵ khi thấy thứ đặt trên bàn trang điểm

Tâm sự 3 giờ 39 phút trước
Bắt quả tang vợ thân mật với người lạ ngay tại nhà, tôi lặng lẽ quay đầu bỏ đi vì một sự thật không thể nói thành lời

Bắt quả tang vợ thân mật với người lạ ngay tại nhà, tôi lặng lẽ quay đầu bỏ đi vì một sự thật không thể nói thành lời

Tâm sự 3 giờ 43 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Bé 3 tuổi nhiễm giang mai, gia đình không hay biết

Bé 3 tuổi nhiễm giang mai, gia đình không hay biết

Bỏ qua gà luộc đi, đây là món ăn "đắt khách" nhất mâm cỗ Tết năm 2026

Bỏ qua gà luộc đi, đây là món ăn "đắt khách" nhất mâm cỗ Tết năm 2026

Đúng ngày mai, thứ Sáu 13/2/2026, khổ tận cam lai, hưởng trọn lộc Trời, 3 con giáp phúc khí vô biên, vận may phủ đầy, tiền tài nối kéo nhau chạy vào túi

Đúng ngày mai, thứ Sáu 13/2/2026, khổ tận cam lai, hưởng trọn lộc Trời, 3 con giáp phúc khí vô biên, vận may phủ đầy, tiền tài nối kéo nhau chạy vào túi

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cố chấp "động phòng" với người chồng say rượu sau 3 năm lạnh nhạt, tôi bàng hoàng nhận ra mình chỉ là kẻ thay thế

Cố chấp "động phòng" với người chồng say rượu sau 3 năm lạnh nhạt, tôi bàng hoàng nhận ra mình chỉ là kẻ thay thế

Qua nhà bạn trai ngủ lại lần đầu, nửa đêm đi vệ sinh tôi gục ngã trước cảnh tượng "quấn quýt" trên ghế sofa

Qua nhà bạn trai ngủ lại lần đầu, nửa đêm đi vệ sinh tôi gục ngã trước cảnh tượng "quấn quýt" trên ghế sofa

Bạn trai mạng đưa đi ăn buffet sang xịn ngay lần đầu gặp, tôi sững sờ khi nhìn thấy hóa đơn

Bạn trai mạng đưa đi ăn buffet sang xịn ngay lần đầu gặp, tôi sững sờ khi nhìn thấy hóa đơn

Tưởng anh rể có ý đồ xấu khi cởi trần gõ cửa lúc nửa đêm, tôi hoảng hốt để rồi "ngớ người" khi biết việc anh nhờ

Tưởng anh rể có ý đồ xấu khi cởi trần gõ cửa lúc nửa đêm, tôi hoảng hốt để rồi "ngớ người" khi biết việc anh nhờ

Đang rôm rả nói cười, mẹ người yêu bỗng thay đổi sắc mặt rồi đuổi tôi bằng một từ lạnh lùng

Đang rôm rả nói cười, mẹ người yêu bỗng thay đổi sắc mặt rồi đuổi tôi bằng một từ lạnh lùng

Đưa 3 triệu tiền ăn bị vợ "trề môi" khinh miệt, nhìn bát canh lõng bõng nước sau giờ làm, tôi hất tung mâm cơm

Đưa 3 triệu tiền ăn bị vợ "trề môi" khinh miệt, nhìn bát canh lõng bõng nước sau giờ làm, tôi hất tung mâm cơm