'Triển Chiêu' Chân Chí Cường qua đời vì đau tim ở tuổi 59

Sao quốc tế 31/10/2025 15:04

Nam diễn viên Hong Kong (Trung Quốc) Chân Chí Cường qua đời ngày 21/10 tại Thượng Hải, hưởng dương 59 tuổi.

Ngày 31/10, giới giải trí Hong Kong (Trung Quốc) bàng hoàng trước tin nam diễn viên Chân Chí Cường qua đời tại Thượng Hải, hưởng dương 59 tuổi. Vợ ông, bà Phương Tâm Viện, thông báo tin buồn trên mạng xã hội, bày tỏ nỗi đau thấu tận tim gan.

“Chồng tôi, ông Chân Chí Cường, đã thanh thản rời cõi đời vào ngày 21/10 tại Thượng Hải. Duyên trần đã dứt, ông trở về với cõi bình an của đất trời. Cả đời ông ôn hòa như ngọc, tài năng rạng danh Hương Cảng. Sự ra đi đột ngột này như vì sao vụt tắt giữa dải ngân hà, khiến lòng người đau thắt”, bà viết.

Stheadline cho biết Chân Chí Cường sở hữu nhà tại Thượng Hải và thường xuyên chơi thể thao. Ông qua đời đột ngột, có thể do trụy tim sau khi chơi bóng.

Trong cáo phó, bà Phương Tâm Viện cho biết toàn thể gia đình đều ở bên cạnh khi ông trút hơi thở cuối cùng. Bà mong công chúng tôn trọng mong muốn của chồng, tổ chức tang lễ đơn giản, phù hợp với tính cách khiêm nhường, kín tiếng của ông. Thông tin cụ thể về thời gian và địa điểm sẽ được thông báo sau.

'Triển Chiêu' Chân Chí Cường qua đời vì đau tim ở tuổi 59 - Ảnh 1'Triển Chiêu' Chân Chí Cường qua đời vì đau tim ở tuổi 59 - Ảnh 2

Sự ra đi đột ngột của Chân Chí Cường khiến nhiều người hâm mộ bàng hoàng. Trước đó, anh từng phải nhập viện khẩn cấp vì vấn đề sức khỏe và viết trên mạng xã hội: “Khủng hoảng thường đến mà không báo trước” vào tháng 5 năm nay. Khi đó, anh xuất hiện trong đoạn video ngắn với vẻ ngoài tiều tụy, đang truyền dịch trong bệnh viện. Dù sau đó xuất viện về nhà, tình trạng sức khỏe vẫn khiến công chúng lo lắng.

Chân Chí Cường sinh tại Hong Kong (Trung Quốc), gia nhập làng giải trí đầu thập niên 1990. Anh nổi tiếng với vai Triển Chiêu trong loạt phim cổ trang Bích Huyết Thanh Thiên Dương Gia Tướng của ATV, được khán giả ca ngợi là “Triển Chiêu điển trai và chính khí nhất”.

'Triển Chiêu' Chân Chí Cường qua đời vì đau tim ở tuổi 59 - Ảnh 3

Sau đó, anh góp mặt trong nhiều tác phẩm nổi tiếng như Kiếm Tiếu Giang Hồ, Tuyết Hoa Thần Kiếm và Bằng Chứng Thép 2. Tuy nhiên, khi chuyển sang TVB, anh không được trọng dụng, chỉ đảm nhận vai phụ trong 14 bộ phim suốt 7 năm.

Năm 2009, Chân Chí Cường rời ngành giải trí vì thất vọng với sự lạnh nhạt của nhà đài, chuyển hướng sang kinh doanh nhà hàng tại Thâm Quyến. Đến năm 2018, anh trở lại màn ảnh với phim Đại Nhân, Hắn Đến Rồi thể hiện mong muốn tiếp tục theo đuổi đam mê diễn xuất. Song, sự nghiệp không còn sôi nổi như trước.

Chân Chí Cường

