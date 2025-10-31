Nhân dịp sinh nhật, Triệu Lộ Tư đầu tư mạnh tay cho ca khúc mới

Trong đó, đội ngũ tham gia sáng tác, đảm nhận sản xuất ca khúc "Black Veil Bride” có những người là nhà sản xuất tên tuổi trong giới âm nhạc quốc tế.

Dù hoạt động với tư cách diễn viên nhưng Triệu Lộ Tư được biết đến là ngôi sao có niềm đam mê âm nhạc. Cô từng thể hiện nhiều ca khúc nhạc phim, thậm chí phát hành một số đĩa đơn cá nhân. Vì vậy, việc Triệu Lộ Tư tiếp tục cho ra mắt ca khúc mới không phải điều lạ lẫm. Tuy nhiên, sản phẩm âm nhạc lần này của Triệu Lộ Tư khiến nhiều người bất ngờ bởi sự đầu tư mạnh tay và màu sắc khác lạ.

Điển hình như Brian Lee là nhạc sĩ, nhà sản xuất từng tham gia sáng tác hàng loạt ca khúc nổi tiếng như “Let Me Love You” (Justin Bieber, DJ Snake), “Work From Home” (Fifth Harmony), “Havana” (Camila Cabello, Young Thug), “Americano” (Lady Gaga), “It Ain’t Me” (Selena Gomez), “Love Sick Girl” (Blackpink), Gone (Rosé)...

Nhạc sĩ Tushar Apte từng tham gia sáng tác “Home” (BTS), “Love to Hate Me” (Blackpink), “Sober” (Demi Lovato), “No Candle No Light” (Zayn Malik, Nicki Minaj)...

Ngoài ra, ca khúc "Black Veil Bride” còn có sự góp mặt của Dan Trapp và Leah Haywood.

Không chỉ vậy, giọng hát và phong cách âm nhạc Triệu Lộ Tư thể hiện cũng gây bàn luận. Trước đây, nữ diễn viên thường hát những ca khúc ballad ngọt ngào, có giai điệu đơn giản. Nhưng "Black Veil Bride” lại là một bản nhạc dance-pop mang màu sắc sôi động, giai điệu dồn dập, mạnh mẽ.

Đặc biệt, giọng hát của Triệu Lộ Tư khiến nhiều người không nhận ra. Nữ diễn viên cũng được khen hát tiếng Anh tiến bộ hơn trước.

Song, cộng đồng mạng tỏ ra lo ngại vì Triệu Lộ Tư vốn không có tài năng ca hát. Cô nhiều lần bị chỉ trích vì những màn hát live thảm họa, nên với một ca khúc mang phong cách mới như "Black Veil Bride”, nữ diễn viên sẽ gặp khó khăn nếu muốn hát live.

Dù vậy, người hâm mộ của Triệu Lộ Tư vẫn cổ vũ các hoạt động của nữ diễn viên. Đặc biệt trong khoảng thời gian cô đang có mâu thuẫn với công ty quản lý dẫn đến lịch trình bị thu hẹp.

Gần đây, có tin đồn Triệu Lộ Tư sẽ sớm chia tay Galaxy Cool Entertainment để gia nhập Tiger Whale Entertainment - công ty con của tập đoàn Alibaba.

Trước đó, Triệu Lộ Tư được cho là đã thành lập một công ty mới với vốn điều lệ 100.000 NDT, do cô nắm giữ 90% cổ phần. Lĩnh vực đăng ký hoạt động của công ty này bao gồm kinh doanh qua mạng, bán lẻ quần áo, phụ kiện thời trang, bán lẻ giày dép và một số hạng mục khác.