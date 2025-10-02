Sốc với cân nặng của Triệu Lộ Tư, vòng eo nhỏ không tưởng trong 'Hãy Để Tôi Tỏa Sáng'

Sao quốc tế 02/10/2025 19:30

Giữa lúc sự nghiệp đang chững lại vì loạt lùm xùm đời tư, Triệu Lộ Tư bất ngờ khiến mạng xã hội bùng nổ với tác phẩm ngôn tình Hãy Để Tôi Tỏa Sáng.

Sau thời gian dài vắng bóng vì mâu thuẫn với công ty quản lý, Triệu Lộ Tư tái xuất với vai Hứa Nghiên trong phim truyền hình “Hãy để tôi tỏa sáng” và nhanh chóng tạo sức hút mạnh mẽ. Chỉ sau 12 tập phát sóng, bộ phim phá mốc nhiệt độ 30.000 trên nền tảng Tecent Video, trở thành một trong những series nổi bật nhất năm 2025.

Hứa Nghiên là một MC truyền hình có vẻ ngoài hiền hòa nhưng nội tâm phức tạp, luôn tính toán trong từng bước đi. Nhân vật này sẵn sàng dùng mưu mẹo để tiến thân, kể cả loại bỏ đối thủ, tạo nên hình tượng “nữ chính tâm cơ” lôi cuốn, sắc sảo và giàu quyền lực. Đây là kiểu vai diễn hoàn toàn khác biệt với hình tượng ngọt ngào quen thuộc trước đây của Triệu Lộ Tư.

Nữ diễn viên khai thác chiều sâu tâm lý nhân vật bằng ánh mắt và biểu cảm tinh tế. Những phân đoạn Hứa Nghiên độc thoại hoặc đối diện với gia đình đều được cô thể hiện đầy cảm xúc. Sự tổn thương và dằn vặt hiện rõ qua từng ánh nhìn, giúp khán giả thấu hiểu những khúc mắc trong tâm hồn nhân vật.

 Sốc với cân nặng của Triệu Lộ Tư, vòng eo nhỏ không tưởng trong 'Hãy Để Tôi Tỏa Sáng' - Ảnh 1

Thành công của vai diễn không chỉ đến từ lối diễn xuất nội lực mà còn từ phần tạo hình chỉn chu. Triệu Lộ Tư được đánh giá cao với phong cách thời trang hiện đại, sang trọng, khác biệt hoàn toàn so với những bộ phim Hoa ngữ thường bị chê bai vì phục trang lạc hậu. Theo tờ 163, nữ diễn viên đã tự phối tới 230 bộ trang phục trong phim. Ngoài các trang phục do nhà tài trợ cung cấp, cô còn chủ động mua thêm nhiều món đồ phù hợp với hình tượng Hứa Nghiên.

Cốt truyện của “Hãy để tôi tỏa sáng” tập trung vào diễn biến nội tâm nhân vật, khai thác hành trình tháo gỡ tổn thương trong quá khứ và đi tìm bản ngã. Cách kể chuyện rõ ràng, mạch lạc khiến khán giả dễ dàng đồng cảm. Trên mạng xã hội, nhiều ý kiến cho rằng đây là bước ngoặt giúp Triệu Lộ Tư khẳng định năng lực diễn xuất, dần thoát khỏi những vai diễn đơn chiều.

Sốc với cân nặng của Triệu Lộ Tư, vòng eo nhỏ không tưởng trong 'Hãy Để Tôi Tỏa Sáng' - Ảnh 2Sốc với cân nặng của Triệu Lộ Tư, vòng eo nhỏ không tưởng trong 'Hãy Để Tôi Tỏa Sáng' - Ảnh 3Sốc với cân nặng của Triệu Lộ Tư, vòng eo nhỏ không tưởng trong 'Hãy Để Tôi Tỏa Sáng' - Ảnh 4

Triệu Lộ Tư đã giảm cân rất nhiều để khán giả tin rằng Hứa Nghiên lớn lên trong thiếu thốn nên mới có vóc dáng gầy gò, mỏng manh, càng tạo thêm cảm giác yếu đuối cần được chở che. Trên phim trường, nữ diễn viên từng gây sốc khi đeo chiếc tai nghe chụp tai vừa khít quanh vòng eo, cho thấy vòng 2 của cô nhỏ đến mức nào.

Do đó, Triệu Lộ Tư chỉ nặng 39 kg khi quay Hãy Để Tôi Tỏa Sáng. Nữ diễn viên còn mặc nhiều bộ đồ ôm sát hoặc chiết eo, càng nhấn mạnh vào thân hình mảnh mai của cô. Tuy nhiên, giảm cân quá nhiều cũng làm ảnh hưởng đến sức khỏe Triệu Lộ Tư khi cô từng nhập viện vì suy kiệt.

 

Triệu Lộ Tư chưa từng công khai người yêu dù vướng nghi vấn hẹn hò

Nữ diễn viên Triệu Lộ Tư thường xuyên xuất hiện trong các tin đồn hẹn hò với nhiều đồng nghiệp nam, thu hút sự chú ý từ giới truyền thông và người hâm mộ.

Từ khóa:   Triệu Lộ Tư sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

Triệu Lộ Tư chưa từng công khai người yêu dù vướng nghi vấn hẹn hò

Triệu Lộ Tư trải lòng về bệnh tình sau thành công của 'Hãy để tôi tỏa sáng'

Phim của Triệu Lộ Tư gây bùng nổ, đưa Tencent Video đạt lượt tải cao nhất năm 2025

Triệu Lộ Tư mặc áo cưới đẹp như cô dâu bước ra từ tiểu thuyết ngôn tình

Choáng ngợp với trang sức tiền tỉ của mẹ chồng Triệu Lộ Tư trong 'Hãy để tôi tỏa sáng'

'Hãy để tôi tỏa sáng' của Triệu Lộ Tư 'gây sốt' vì kịch bản hấp dẫn, dàn diễn viên chất lượng

Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2025, 3 con giáp lộc lá đổ tràn vào nhà, tiền vàng chật két, sự nghiệp lên hương

Sốc với cân nặng của Triệu Lộ Tư, vòng eo nhỏ không tưởng trong 'Hãy Để Tôi Tỏa Sáng'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Sáu 3/10/2025, Trời cao an bài, 3 con giáp hồng phúc sâu dày, sự nghiệp bứt tốc như 'ngựa phi mã', suôn sẻ trăm bề hanh thông

Triệu Lộ Tư nhận được nhiều kịch bản phim mới nhờ thành công của 'Hãy để tôi tỏa sáng'

Thấy túi giấy để trước nhà, người đàn ông đi vứt rác lại kiểm tra thì sốc nặng khi phát hiện ra đứa trẻ sơ sinh bên trong

Va chạm nhẹ, người đi xe đạp tức giận, la hét và tát người đi bộ ngay giữa đường

Ô tô con bất ngờ tông thẳng vào đuôi xe tải đang dừng đỗ khiến 6 người tử vong, 1 người bị thương

Triệu Lộ Tư chưa từng công khai người yêu dù vướng nghi vấn hẹn hò

Tài xế xe buýt bị hành khách đánh, bắt quỳ giữa đường ở Nghệ An

Người phụ nữ la hét thất thanh khi chứng kiến sạt lở núi đè sập toàn bộ ngôi nhà sàn ở Thanh Hóa

Tử vi thứ Sáu 3/10/2025 của 12 con giáp: Dần - Tuất phát tài phát lộc, trúng số đổi vận giàu sang, Mão - Thân tiền của hao hụt, sự nghiệp đen đủi đủ đường

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 2/10/2025, 3 con giáp được Bồ Tát trao quà khủng, vùng vẫy trong biển tiền, công thành danh toại, bạc vàng phủ phê

Bão Matmo mạnh lên cấp 12 đang di chuyển vào Biển Đông, ảnh hưởng đất liền Việt Nam

Triệu Lộ Tư nhận được nhiều kịch bản phim mới nhờ thành công của 'Hãy để tôi tỏa sáng'

Triệu Lộ Tư chưa từng công khai người yêu dù vướng nghi vấn hẹn hò

Phạm Băng Băng tranh giải 'Nữ chính xuất sắc' tại lễ trao giải Kim Mã 2025

Trước khi phim “Hoa hướng dương” được chiếu, Triệu Lệ Dĩnh từng đi học múa cột

Triệu Lệ Dĩnh bất ngờ ngừng công bố lịch trình cố định, nghi vấn sao nữ 'ế show'

Triệu Lộ Tư trải lòng về bệnh tình sau thành công của 'Hãy để tôi tỏa sáng'

