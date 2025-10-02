Sốc với cân nặng của Triệu Lộ Tư, vòng eo nhỏ không tưởng trong 'Hãy Để Tôi Tỏa Sáng'

Hứa Nghiên là một MC truyền hình có vẻ ngoài hiền hòa nhưng nội tâm phức tạp, luôn tính toán trong từng bước đi. Nhân vật này sẵn sàng dùng mưu mẹo để tiến thân, kể cả loại bỏ đối thủ, tạo nên hình tượng “nữ chính tâm cơ” lôi cuốn, sắc sảo và giàu quyền lực. Đây là kiểu vai diễn hoàn toàn khác biệt với hình tượng ngọt ngào quen thuộc trước đây của Triệu Lộ Tư.

Sau thời gian dài vắng bóng vì mâu thuẫn với công ty quản lý, Triệu Lộ Tư tái xuất với vai Hứa Nghiên trong phim truyền hình “Hãy để tôi tỏa sáng” và nhanh chóng tạo sức hút mạnh mẽ. Chỉ sau 12 tập phát sóng, bộ phim phá mốc nhiệt độ 30.000 trên nền tảng Tecent Video, trở thành một trong những series nổi bật nhất năm 2025.

Nữ diễn viên khai thác chiều sâu tâm lý nhân vật bằng ánh mắt và biểu cảm tinh tế. Những phân đoạn Hứa Nghiên độc thoại hoặc đối diện với gia đình đều được cô thể hiện đầy cảm xúc. Sự tổn thương và dằn vặt hiện rõ qua từng ánh nhìn, giúp khán giả thấu hiểu những khúc mắc trong tâm hồn nhân vật.

Thành công của vai diễn không chỉ đến từ lối diễn xuất nội lực mà còn từ phần tạo hình chỉn chu. Triệu Lộ Tư được đánh giá cao với phong cách thời trang hiện đại, sang trọng, khác biệt hoàn toàn so với những bộ phim Hoa ngữ thường bị chê bai vì phục trang lạc hậu. Theo tờ 163, nữ diễn viên đã tự phối tới 230 bộ trang phục trong phim. Ngoài các trang phục do nhà tài trợ cung cấp, cô còn chủ động mua thêm nhiều món đồ phù hợp với hình tượng Hứa Nghiên.

Cốt truyện của “Hãy để tôi tỏa sáng” tập trung vào diễn biến nội tâm nhân vật, khai thác hành trình tháo gỡ tổn thương trong quá khứ và đi tìm bản ngã. Cách kể chuyện rõ ràng, mạch lạc khiến khán giả dễ dàng đồng cảm. Trên mạng xã hội, nhiều ý kiến cho rằng đây là bước ngoặt giúp Triệu Lộ Tư khẳng định năng lực diễn xuất, dần thoát khỏi những vai diễn đơn chiều.

Triệu Lộ Tư đã giảm cân rất nhiều để khán giả tin rằng Hứa Nghiên lớn lên trong thiếu thốn nên mới có vóc dáng gầy gò, mỏng manh, càng tạo thêm cảm giác yếu đuối cần được chở che. Trên phim trường, nữ diễn viên từng gây sốc khi đeo chiếc tai nghe chụp tai vừa khít quanh vòng eo, cho thấy vòng 2 của cô nhỏ đến mức nào.

Do đó, Triệu Lộ Tư chỉ nặng 39 kg khi quay Hãy Để Tôi Tỏa Sáng. Nữ diễn viên còn mặc nhiều bộ đồ ôm sát hoặc chiết eo, càng nhấn mạnh vào thân hình mảnh mai của cô. Tuy nhiên, giảm cân quá nhiều cũng làm ảnh hưởng đến sức khỏe Triệu Lộ Tư khi cô từng nhập viện vì suy kiệt.