Triệu Lộ Tư mặc áo cưới đẹp như cô dâu bước ra từ tiểu thuyết ngôn tình

Ngày 29/9, bộ ảnh cưới của Triệu Lộ Tư chính thức được công bố, nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn luận trên các diễn đàn giải trí Hoa ngữ.

Trong loạt hình mới đây, nữ diễn viên Triệu Lộ Tư đã diện váy cưới trắng tinh khôi, mái tóc dài buông xõa và đôi mắt sáng rực rỡ. Ánh nhìn dịu dàng nhưng không kém phần quyến rũ của cô khiến nhiều người nhận xét rằng Triệu Lộ Tư giống như một cô dâu xinh đẹp bước ra từ tiểu thuyết ngôn tình. Khán giả đặc biệt ấn tượng khi hình ảnh này không phải là ảnh đời tư mà nằm trong bối cảnh của bộ phim Hãy Để Tôi Tỏa Sáng đang phát sóng. Sự hòa quyện giữa nét đẹp ngọt ngào và thần thái chuyên nghiệp đã giúp Triệu Lộ Tư tạo nên một màn tung ảnh cưới đầy bùng nổ, thu hút hàng triệu lượt thảo luận chỉ trong thời gian ngắn.

Hãy Để Tôi Tỏa Sáng được chuyển thể từ tiểu thuyết Đại Kiều Tiểu Kiều của Trương Duyệt Nhiên. Tuy nhiên, biên kịch đã chỉnh sửa nội dung, chuyển hướng khai thác câu chuyện thành một hành trình đại nữ chủ - nghĩa là tập trung hoàn toàn vào nhân vật nữ chính Hứa Nghiên do Triệu Lộ Tư thủ vai.

Trong nguyên tác, tuyến tình cảm được đẩy mạnh hơn nhưng ở bản phim truyền hình, nội dung xoay quanh sự trưởng thành, ý chí kiên cường và quá trình khẳng định bản thân của Hứa Nghiên. Đây cũng là điểm thay đổi quan trọng giúp bộ phim vừa giữ được chất ngôn tình lãng mạn, vừa mang tính hiện thực, truyền cảm hứng cho khán giả trẻ. Nhân vật Hứa Nghiên không phải một nữ chính hoàn hảo ngay từ đầu. Cô xuất thân từ tỉnh lẻ, bước chân vào đô thị lớn với nhiều hoài bão nhưng cũng đầy bấp bênh. Những thử thách của nghề nghiệp, sự khắc nghiệt của môi trường truyền thông và định kiến xã hội trở thành chướng ngại vật không dễ vượt qua. Từng bước, Hứa Nghiên khẳng định khả năng, trở thành một nữ MC nổi tiếng. Tuy nhiên, con đường thành công không hề trải hoa hồng. Khi bước vào hôn nhân với Thẩm Hạo Minh (Trần Vỹ Đình) - một người đàn ông tài giỏi, xuất thân hào môn - cô tưởng rằng đã tìm được bến đỗ bình yên. Thế nhưng, sự khác biệt về gốc gác và quan điểm sống dần khiến mối quan hệ này rạn nứt.

Phim của Triệu Lộ Tư gây bùng nổ, đưa Tencent Video đạt lượt tải cao nhất năm 2025 Sự kiện hơn 100 nghìn lượt tải ứng dụng cùng hướng về Hãy để tôi tỏa sáng không chỉ là hiệu ứng fan mà còn phản ánh nhu cầu thưởng thức những tác phẩm có tính nhân văn, truyền cảm hứng. Khán giả, đặc biệt là nhóm trẻ, dễ dàng nhìn thấy mình trong hành trình của Hứa Nghiên - một cô gái bước ra từ những khó khăn để tự định nghĩa lại giá trị bản thân.

