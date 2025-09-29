Dù phát sóng đột ngột, phim mới của Triệu Lộ Tư vẫn vượt mặt phim của Thành Nghị

Sao quốc tế 29/09/2025 09:19

“Hãy để tôi tỏa sáng” đang có mạch phim nhanh, khiến khán giả tò mò về diễn biến tiếp theo. Thành công bước đầu của bộ phim cũng chứng minh lượng fan ủng hộ Triệu Lộ Tư vẫn rất đông đảo, bất chấp ồn ào giữa cô và công ty gây xôn xao dư luận thời gian qua.

Theo thông báo vào tối 26/9 của Tencent Video, bộ phim “Hãy để tôi tỏa sáng” đã cán mốc 27.000 điểm nhiệt độ, trở thành phim có nhiệt độ ngày đầu cao nhất trên nền tảng Tencent trong năm 2025.

Hiện phim của Triệu Lộ Tư và Trần Vỹ Đĩnh cũng đang đứng đầu bảng xếp hạng phim hot nhất trên Tencent, vượt mặt “Phó Sơn Hải” của Thành Nghị, mặc dù “Phó Sơn Hải” đang có lợi thế khi mở bán gói xem trước đến tập cuối.

Thành tích “Hãy để tôi tỏa sáng” gây bất ngờ cho khán giả, bởi bộ phim được chiếu đột ngột vào sáng 26/9 mà không có bất kỳ thông báo nào.

Dù phát sóng đột ngột, phim mới của Triệu Lộ Tư vẫn vượt mặt phim của Thành Nghị - Ảnh 1

Trái với mọi dự đoán ban đầu, sau một giờ phát sóng bất ngờ, bộ phim đã nhanh chóng đạt mốc nhiệt độ 20.000 trên Tencent Video, và chỉ trong vài giờ tiếp theo con số này vọt lên 29.000 - thiết lập kỷ lục tăng nhiệt nhanh nhất từ trước đến nay của nền tảng. 

Hãy để tôi tỏa sáng là phim chuyển thể từ tiểu thuyết Đại Kiều Tiểu Kiều của Trương Việt Nhiên, thuộc thể loại tâm lý đô thị, xoay quanh cuộc hôn nhân nhiều uẩn khúc giữa Hứa Nghiên (Triệu Lộ Tư) và Thẩm Hạo Minh (Trần Vỹ Đình).

 

Trong phim, Hứa Nghiên là cô gái xuất thân nghèo khó, mang trong mình căn bệnh tim bẩm sinh và lớn lên trong sự thờ ơ, lạnh nhạt của gia đình.  Bị tước mất quyền học đại học, cô luôn khao khát vươn lên và thoát khỏi định mệnh nghèo khổ. Bằng sự tính toán kỹ lưỡng, Hứa Nghiên quyết tâm bước chân vào giới thượng lưu bằng mọi giá. 

Do đó cô ngụy tạo thân phận, thuê người đóng giả cha mẹ để trở thành tiểu thư nhà giàu chính hiệu và tiếp cận mẹ của Thẩm Hạo Minh với mục tiêu làm dâu nhà hào môn.

Thẩm Hạo Minh là người đàn ông thành đạt, lịch lãm, yêu chiều vợ hết mực. Song khi biến cố và mâu thuẫn nảy sinh, Hứa Nghiên dần phát hiện người chồng của cô không hề dễ thao túng. Dường như anh biết rõ âm mưu của cô ngay từ đầu. Đây cũng là lúc lớp vỏ bọc trong cuộc sống hào nhoáng của họ cũng dần nứt vỡ.

Dù phát sóng đột ngột, phim mới của Triệu Lộ Tư vẫn vượt mặt phim của Thành Nghị - Ảnh 2

Hãy để tôi tỏa sáng không chỉ là câu chuyện về dối trá và quyền lực trong hôn nhân mà còn là hành trình lột bỏ mặt nạ, chữa lành những tổn thương và tìm kiếm sự cứu rỗi lẫn nhau. 

Diễn xuất của Triệu Lộ Tư trong vai một người phụ nữ vừa đáng thương, vừa đáng trách nhận được nhiều lời khen ngợi từ khán giả sau 4 tập đầu tiên.

Từ những hoài nghi ban đầu về khả năng diễn xuất, Triệu Lộ Tư nhận về "mưa lời khen" vì thể hiện chiều sâu nội tâm, sự giằng xé và đau đớn của nhân vật một cách thuyết phục. Phân đoạn Hứa Nhiên khóc nức nở khi đối diện cha ruột, ánh mắt phẫn uất và tuyệt vọng của cô được cộng đồng mạng đánh giá là "bùng nổ cảm xúc".

Không ít khán giả từng quay lưng với Triệu Lộ Tư nay đã "quay xe", thừa nhận năng lực của cô vượt xa danh xưng "tiểu hoa lưu lượng". 

Phim của Triệu Lộ Tư và Trần Vĩnh Đình bất ngờ lên sóng, đạt thành tích đáng mong đợi

Bộ phim Hãy Để Tôi Tỏa Sáng là gần nhất của Triệu Lộ Tư trước khi cô vướng phải loạt lùm xùm với công ty quản lý và có vô số phát ngôn chấn động liên quan đến vấn đề phong sát. Tưởng đâu sẽ còn rất lâu nữa phim mới có thể ra mắt khán giả, thậm chí là "đắp chiếu" vĩnh viễn, nào ngờ Hãy Để Tôi Tỏa Sáng lại bất ngờ "đánh úp", ra mắt liền lúc 4 tập vào sáng ngày 26/9.

