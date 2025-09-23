Triệu Lộ Tư vừa tái xuất, hàng chục nghìn người đứng chật kín 9 tầng lầu

Sao quốc tế 23/09/2025 08:15

Mới đây, Triệu Lộ Tư xuất hiện tại sự kiện thương hiệu của Teenie Weenie và ngay lập tức khiến MXH bùng nổ.

Triệu Lộ Tư mới tham gia sự kiện của nhãn hàng Teenie Weenie tại trung tâm thương mại Tây An, Thiểm Tây, Trung Quốc. Số lượng người chờ đón nữ diễn viên chật kín 9 tầng lầu, có nhiều người hâm mộ đã chờ đón từ đêm hôm trước.

Với sự kiện lần này, Triệu Lộ Tư lựa chọn outfit mang đậm phong cách trẻ trung và năng động. Cô diện áo sơ mi hồng pastel phối cùng chân váy xếp ly ngắn màu nâu, khoe đôi chân thon dài. Điểm nhấn của set đồ là chiếc jacket màu be dáng boxy form rộng, mang lại sự cá tính nhưng vẫn hài hòa với tổng thể trang phục. Minh tinh Cbiz khéo léo kết hợp cùng đôi boots da cổ cao màu nâu ton sur ton để giúp outfit thêm phần "high teen", hiện đại. Kiểu tóc buộc nửa đơn giản, thả tự nhiên và makeup nhẹ nhàng càng tôn lên nét tươi trẻ, trong sáng vốn là thế mạnh của Triệu Lộ Tư.

Triệu Lộ Tư vừa tái xuất, hàng chục nghìn người đứng chật kín 9 tầng lầu - Ảnh 1Triệu Lộ Tư vừa tái xuất, hàng chục nghìn người đứng chật kín 9 tầng lầu - Ảnh 2

Trước đó, Triệu Lộ Tư đã bị hủy một sự kiện offline bất ngờ khiến người hâm mộ lo lắng. Nữ diễn viên khẳng định cô sẵn lòng hợp tác với thương hiệu, nhưng lại bị nhãn hàng và công ty quản lý cũ Ngân Hà Khốc Ngu gạt đi, thậm chí còn đổ lỗi cho Triệu Lộ Tư không thể tham gia hoạt động. Có thể nói hiện tại Triệu Lộ Tư gặp rất nhiều khó khăn trong việc sắp xếp công việc do gặp sự cản trở, bất đồng từ công ty quản lý.

Vì vậy, khi Triệu Lộ Tư có dịp giao lưu với người hâm mộ, hàng nghìn fan đã tới trung tâm thương mại để ủng hộ nữ diễn viên. Khi thấy được tình cảm của fan, Triệu Lộ Tư đã bật khóc.

Triệu Lộ Tư vừa tái xuất, hàng chục nghìn người đứng chật kín 9 tầng lầu - Ảnh 3Triệu Lộ Tư vừa tái xuất, hàng chục nghìn người đứng chật kín 9 tầng lầu - Ảnh 4

Triệu Lộ Tư đã ký hợp đồng với công ty Ngân Hà Khốc Ngu tới năm 2030. Nếu nữ diễn viên phá vỡ thỏa thuận, cô phải đền bù ít nhất 300 triệu NDT (hơn 1.000 tỷ đồng) dựa trên thu nhập của các năm gần đây. Số tiền này quá lớn với một nghệ sĩ trẻ như Triệu Lộ Tư. Bên cạnh đó, do công ty nắm giữ thế chủ động về hợp đồng quản lý, Triệu Lộ Tư khó lòng thắng kiện, có thể còn bị Ngân Hà Khốc Ngu đóng băng hoạt động nghệ thuật.

 Sau nhiều ngày livestream, Triệu Lộ Tư bị đánh giá có trạng thái tâm lý không ổn định, trở thành nghệ sĩ rủi ro khiến nhà đầu tư lo ngại. Hiện tại, Triệu Lộ Tư đã thành lập công ty mới mang tên Công ty TNHH Quản lý Doanh nghiệp Mã Ninh. Tuy nhiên, trong đăng ký công ty này hoạt động ở lĩnh vực thời trang, quần áo. Từ ngôi sao hạng A, hiện tại Triệu Lộ Tư khó tìm dự án mới khiến nhiều người tiếc nuối.

Triệu Lộ Tư bức xúc khi nhãn hàng hủy livestream nhưng vẫn đổ trách nhiệm lên sao nữ

Triệu Lộ Tư bức xúc khi nhãn hàng hủy livestream nhưng vẫn đổ trách nhiệm lên sao nữ

Triệu Lộ Tư hợp tác với thương hiệu FILA để tổ chức buổi livestream quảng bá sản phẩm, dự kiến diễn ra vào tối 13/9. Tuy nhiên chỉ vài giờ trước khi bắt đầu, sự kiện bất ngờ bị hủy.

Xem thêm
Từ khóa:   Triệu Lộ Tư sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

Triệu Lộ Tư bức xúc khi nhãn hàng hủy livestream nhưng vẫn đổ trách nhiệm lên sao nữ

Triệu Lộ Tư bức xúc khi nhãn hàng hủy livestream nhưng vẫn đổ trách nhiệm lên sao nữ

Triệu Lộ Tư vẫn 'gây sốt' mạng xã hội dù không có phim nào lên sóng trong năm 2025

Triệu Lộ Tư vẫn 'gây sốt' mạng xã hội dù không có phim nào lên sóng trong năm 2025

Sự nghiệp đang thăng hoa của Triệu Lộ Tư và Ngu Thư Hân có nguy cơ 'bị phong sát'?

Sự nghiệp đang thăng hoa của Triệu Lộ Tư và Ngu Thư Hân có nguy cơ 'bị phong sát'?

Triệu Lộ Tư thành lập công ty mới sau khi xóa tài khoản mạng xã hội

Triệu Lộ Tư thành lập công ty mới sau khi xóa tài khoản mạng xã hội

Triệu Lộ Tư công khai 'nói xấu' Ngu Thư Hân trên mạng xã hội?

Triệu Lộ Tư công khai 'nói xấu' Ngu Thư Hân trên mạng xã hội?

Triệu Lộ Tư tiết lộ lý do bị đạo diễn Vu Chính hiểu lầm, 'cạch mặt' tận 5 năm

Triệu Lộ Tư tiết lộ lý do bị đạo diễn Vu Chính hiểu lầm, 'cạch mặt' tận 5 năm

TIN MỚI NHẤT

H'Hen Niê tiết lộ nguyên nhân con gái theo họ mẹ, thừa hưởng toàn bộ tài sản

H'Hen Niê tiết lộ nguyên nhân con gái theo họ mẹ, thừa hưởng toàn bộ tài sản

Hậu trường 30 phút trước
Ngày tôi tái giá, chồng cũ thuê ô tô chở cả nhà đến dự, mẹ anh lên giật mic nói những lời khiến ai nấy ngỡ ngàng

Ngày tôi tái giá, chồng cũ thuê ô tô chở cả nhà đến dự, mẹ anh lên giật mic nói những lời khiến ai nấy ngỡ ngàng

Tâm sự 32 phút trước
Sao Việt sinh con: Tốn nửa tỷ, nằm phòng tổng thống, điều dưỡng 24h

Sao Việt sinh con: Tốn nửa tỷ, nằm phòng tổng thống, điều dưỡng 24h

Hậu trường 34 phút trước
Vụ thảm án tại Đắk Lắk: Gây án xong, nghi phạm ung dung hít ma túy trong nhà nạn nhân

Vụ thảm án tại Đắk Lắk: Gây án xong, nghi phạm ung dung hít ma túy trong nhà nạn nhân

Đời sống 53 phút trước
Ly hôn, tôi một mình nuôi 2 con nhưng sau 1 năm chồng cũ đề nghị một chuyện khiến tôi đau tột cùng

Ly hôn, tôi một mình nuôi 2 con nhưng sau 1 năm chồng cũ đề nghị một chuyện khiến tôi đau tột cùng

Tâm sự 58 phút trước
Từ ngày 2/8 đến 15/8 âm lịch, 3 con giáp vào sổ nhận lộc, có căn phú quý, đổi đời ngoạn mục, đếm tiền mãi không hết

Từ ngày 2/8 đến 15/8 âm lịch, 3 con giáp vào sổ nhận lộc, có căn phú quý, đổi đời ngoạn mục, đếm tiền mãi không hết

Tâm linh - Tử vi 58 phút trước
Lộ hình ảnh ca sĩ Ưng Hoàng Phúc đến Công an TP.HCM làm việc

Lộ hình ảnh ca sĩ Ưng Hoàng Phúc đến Công an TP.HCM làm việc

Hậu trường 1 giờ 2 phút trước
Hận người yêu cũ, tôi đến đám cưới của anh chúc mừng rồi thì thầm một câu khiến cô dâu xanh mặt

Hận người yêu cũ, tôi đến đám cưới của anh chúc mừng rồi thì thầm một câu khiến cô dâu xanh mặt

Tâm sự 1 giờ 13 phút trước
Tổ chức đám cưới linh đình, mẹ chồng tặng con dâu vàng đeo đầy người nhưng đêm tân hôn xông vào nói 1 câu gây sốc

Tổ chức đám cưới linh đình, mẹ chồng tặng con dâu vàng đeo đầy người nhưng đêm tân hôn xông vào nói 1 câu gây sốc

Tâm sự 1 giờ 22 phút trước
Đúng 18h hôm nay, ngày 23/9/2025, 3 con giáp tay phải gom vàng, tay trái đếm bạc, tình duyên đỏ thắm như son, cuộc đời viên mãn

Đúng 18h hôm nay, ngày 23/9/2025, 3 con giáp tay phải gom vàng, tay trái đếm bạc, tình duyên đỏ thắm như son, cuộc đời viên mãn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 28 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 23/9/2025, 3 con giáp phúc lộc 'sâu hơn biển', tiền tài ùa đến chật ví, công danh sự nghiệp phất lên thuận lợi

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 23/9/2025, 3 con giáp phúc lộc 'sâu hơn biển', tiền tài ùa đến chật ví, công danh sự nghiệp phất lên thuận lợi

Cập nhật: Siêu bão Ragasa giữ cấp 17 nhiều giờ, cường độ cấp 12 khi vào biển Quảng Ninh - Ninh Bình

Cập nhật: Siêu bão Ragasa giữ cấp 17 nhiều giờ, cường độ cấp 12 khi vào biển Quảng Ninh - Ninh Bình

Nóng: Siêu bão Ragasa mạnh nhất thế giới năm 2025, vượt qua cả Yagi, vào Biển Đông tối nay 22/9

Nóng: Siêu bão Ragasa mạnh nhất thế giới năm 2025, vượt qua cả Yagi, vào Biển Đông tối nay 22/9

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thất bại của "Phó sơn hải" khiến giá cổ phiếu công ty quản lý Thành Nghị chịu tổn thất

Thất bại của "Phó sơn hải" khiến giá cổ phiếu công ty quản lý Thành Nghị chịu tổn thất

Trương Lăng Hách muốn sống chậm sau khi 'Giây phút ấy vượt giới hạn' đóng máy

Trương Lăng Hách muốn sống chậm sau khi 'Giây phút ấy vượt giới hạn' đóng máy

Giữa tin đồn chia tay Bạch Kính Đình, Tống Dật phủ nhận tin đồn tiêu cực

Giữa tin đồn chia tay Bạch Kính Đình, Tống Dật phủ nhận tin đồn tiêu cực

Hình ảnh Triệu Lệ Dĩnh từng bước tụt dốc, liên tục có hành động gây tranh cãi

Hình ảnh Triệu Lệ Dĩnh từng bước tụt dốc, liên tục có hành động gây tranh cãi

Châu Tấn gây sốt khi xuất hiện ở tuổi 51, khiến công chúng khó nhận ra trước nhan sắc 'lên hương'

Châu Tấn gây sốt khi xuất hiện ở tuổi 51, khiến công chúng khó nhận ra trước nhan sắc 'lên hương'

Cảnh sát thông báo kết quả điều tra vụ diễn viên Vu Mông Lung tử vong

Cảnh sát thông báo kết quả điều tra vụ diễn viên Vu Mông Lung tử vong