Triệu Lộ Tư vừa tái xuất, hàng chục nghìn người đứng chật kín 9 tầng lầu

Mới đây, Triệu Lộ Tư xuất hiện tại sự kiện thương hiệu của Teenie Weenie và ngay lập tức khiến MXH bùng nổ.

Triệu Lộ Tư mới tham gia sự kiện của nhãn hàng Teenie Weenie tại trung tâm thương mại Tây An, Thiểm Tây, Trung Quốc. Số lượng người chờ đón nữ diễn viên chật kín 9 tầng lầu, có nhiều người hâm mộ đã chờ đón từ đêm hôm trước. Với sự kiện lần này, Triệu Lộ Tư lựa chọn outfit mang đậm phong cách trẻ trung và năng động. Cô diện áo sơ mi hồng pastel phối cùng chân váy xếp ly ngắn màu nâu, khoe đôi chân thon dài. Điểm nhấn của set đồ là chiếc jacket màu be dáng boxy form rộng, mang lại sự cá tính nhưng vẫn hài hòa với tổng thể trang phục. Minh tinh Cbiz khéo léo kết hợp cùng đôi boots da cổ cao màu nâu ton sur ton để giúp outfit thêm phần "high teen", hiện đại. Kiểu tóc buộc nửa đơn giản, thả tự nhiên và makeup nhẹ nhàng càng tôn lên nét tươi trẻ, trong sáng vốn là thế mạnh của Triệu Lộ Tư.

Trước đó, Triệu Lộ Tư đã bị hủy một sự kiện offline bất ngờ khiến người hâm mộ lo lắng. Nữ diễn viên khẳng định cô sẵn lòng hợp tác với thương hiệu, nhưng lại bị nhãn hàng và công ty quản lý cũ Ngân Hà Khốc Ngu gạt đi, thậm chí còn đổ lỗi cho Triệu Lộ Tư không thể tham gia hoạt động. Có thể nói hiện tại Triệu Lộ Tư gặp rất nhiều khó khăn trong việc sắp xếp công việc do gặp sự cản trở, bất đồng từ công ty quản lý.

Vì vậy, khi Triệu Lộ Tư có dịp giao lưu với người hâm mộ, hàng nghìn fan đã tới trung tâm thương mại để ủng hộ nữ diễn viên. Khi thấy được tình cảm của fan, Triệu Lộ Tư đã bật khóc. Triệu Lộ Tư đã ký hợp đồng với công ty Ngân Hà Khốc Ngu tới năm 2030. Nếu nữ diễn viên phá vỡ thỏa thuận, cô phải đền bù ít nhất 300 triệu NDT (hơn 1.000 tỷ đồng) dựa trên thu nhập của các năm gần đây. Số tiền này quá lớn với một nghệ sĩ trẻ như Triệu Lộ Tư. Bên cạnh đó, do công ty nắm giữ thế chủ động về hợp đồng quản lý, Triệu Lộ Tư khó lòng thắng kiện, có thể còn bị Ngân Hà Khốc Ngu đóng băng hoạt động nghệ thuật. Sau nhiều ngày livestream, Triệu Lộ Tư bị đánh giá có trạng thái tâm lý không ổn định, trở thành nghệ sĩ rủi ro khiến nhà đầu tư lo ngại. Hiện tại, Triệu Lộ Tư đã thành lập công ty mới mang tên Công ty TNHH Quản lý Doanh nghiệp Mã Ninh. Tuy nhiên, trong đăng ký công ty này hoạt động ở lĩnh vực thời trang, quần áo. Từ ngôi sao hạng A, hiện tại Triệu Lộ Tư khó tìm dự án mới khiến nhiều người tiếc nuối.

Triệu Lộ Tư bức xúc khi nhãn hàng hủy livestream nhưng vẫn đổ trách nhiệm lên sao nữ Triệu Lộ Tư hợp tác với thương hiệu FILA để tổ chức buổi livestream quảng bá sản phẩm, dự kiến diễn ra vào tối 13/9. Tuy nhiên chỉ vài giờ trước khi bắt đầu, sự kiện bất ngờ bị hủy.

