Thông báo này lập tức gây xôn xao và khiến nhiều fan bất ngờ, nhất là khi trước đó cô bị bắt gặp cùng cha xuất hiện tại sân bay và vị trí IP trên nền tảng Xiaohongshu cho thấy cô đang ở Hàn Quốc.

Triệu Lộ Tư hợp tác với thương hiệu FILA để tổ chức buổi livestream quảng bá sản phẩm, dự kiến diễn ra vào tối 13/9. Tuy nhiên chỉ vài giờ trước khi bắt đầu, sự kiện bất ngờ bị hủy. Nhãn hàng giải thích lý do: "Triệu Lộ Tư vì có việc khác nên không thể tham gia".

Trước thông tin này, tối cùng ngày, Triệu Lộ Tư trực tiếp để lại bình luận dưới bài đăng của nhãn hàng, bày tỏ sự bức xúc: "Họ rõ ràng biết sự việc nhưng vẫn dùng lý do 'Triệu Lộ Tư vì có việc khác' để đẩy trách nhiệm lên tôi, khiến fan hiểu lầm vấn đề là do tôi.

Tôi vốn không cần phải trực tiếp xử lý chuyện này, nhưng vì không có nhân viên hỗ trợ, tôi đã cố gắng phối hợp, điều chỉnh và giải thích. Tất cả đều vô ích. Tôi cũng không muốn chiếm dụng tài nguyên công cộng, thậm chí đã nói rằng nếu không thể tiến hành thì hãy đi theo trình tự pháp luật. Thế nhưng, trong khi tôi hoàn toàn không hay biết, họ vẫn phát thông báo, thật khiến tôi vừa lạnh lòng vừa phẫn nộ. Hành động này khiến fan tưởng rằng tất cả lỗi lầm đều do tôi và phải 'chữa cháy' thay tôi".

Cô tiếp tục bày tỏ nỗi thất vọng về cách thương hiệu xử lý sự việc: "Khi liên hệ riêng không có kết quả, tôi tự hỏi liệu mình có cần cung cấp thông tin mua vé máy bay để chứng minh đã sắp xếp trước hay không, hay cần cung cấp lịch sử trò chuyện với các bên liên quan? Liệu các thương hiệu cứ đổ hết trách nhiệm lên tôi là xong sao?

Tôi còn phải giải quyết bao nhiêu chuyện kiểu này nữa? Tất cả những gì tôi nói đều là sự thật, tôi cũng đã cố gắng hết sức. Cảm ơn sự tin tưởng và hợp tác ban đầu, nhưng cuối cùng tôi bị họ ép đến mức biến tôi thành 'kẻ điên' một lần nữa".

Sự việc cũng khiến nhiều người hâm mộ bức xúc, hướng chỉ trích về phía công ty quản lý của Triệu Lộ Tư - Ngân Hà Cool Entertainment, nghi ngờ có ý định "đóng băng" hoạt động nghệ sĩ và cắt đứt các hợp đồng quảng cáo.