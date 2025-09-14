Triệu Lộ Tư bức xúc khi nhãn hàng hủy livestream nhưng vẫn đổ trách nhiệm lên sao nữ

Sao quốc tế 14/09/2025 07:30

Triệu Lộ Tư hợp tác với thương hiệu FILA để tổ chức buổi livestream quảng bá sản phẩm, dự kiến diễn ra vào tối 13/9. Tuy nhiên chỉ vài giờ trước khi bắt đầu, sự kiện bất ngờ bị hủy.

Triệu Lộ Tư hợp tác với thương hiệu FILA để tổ chức buổi livestream quảng bá sản phẩm, dự kiến diễn ra vào tối 13/9. Tuy nhiên chỉ vài giờ trước khi bắt đầu, sự kiện bất ngờ bị hủy. Nhãn hàng giải thích lý do: "Triệu Lộ Tư vì có việc khác nên không thể tham gia".

Thông báo này lập tức gây xôn xao và khiến nhiều fan bất ngờ, nhất là khi trước đó cô bị bắt gặp cùng cha xuất hiện tại sân bay và vị trí IP trên nền tảng Xiaohongshu cho thấy cô đang ở Hàn Quốc.

Triệu Lộ Tư bức xúc khi nhãn hàng hủy livestream nhưng vẫn đổ trách nhiệm lên sao nữ - Ảnh 1

Trước thông tin này, tối cùng ngày, Triệu Lộ Tư trực tiếp để lại bình luận dưới bài đăng của nhãn hàng, bày tỏ sự bức xúc: "Họ rõ ràng biết sự việc nhưng vẫn dùng lý do 'Triệu Lộ Tư vì có việc khác' để đẩy trách nhiệm lên tôi, khiến fan hiểu lầm vấn đề là do tôi. 

Tôi vốn không cần phải trực tiếp xử lý chuyện này, nhưng vì không có nhân viên hỗ trợ, tôi đã cố gắng phối hợp, điều chỉnh và giải thích. Tất cả đều vô ích.  Tôi cũng không muốn chiếm dụng tài nguyên công cộng, thậm chí đã nói rằng nếu không thể tiến hành thì hãy đi theo trình tự pháp luật.  Thế nhưng, trong khi tôi hoàn toàn không hay biết, họ vẫn phát thông báo, thật khiến tôi vừa lạnh lòng vừa phẫn nộ. Hành động này khiến fan tưởng rằng tất cả lỗi lầm đều do tôi và phải 'chữa cháy' thay tôi".

Cô tiếp tục bày tỏ nỗi thất vọng về cách thương hiệu xử lý sự việc: "Khi liên hệ riêng không có kết quả, tôi tự hỏi liệu mình có cần cung cấp thông tin mua vé máy bay để chứng minh đã sắp xếp trước hay không, hay cần cung cấp lịch sử trò chuyện với các bên liên quan? Liệu các thương hiệu cứ đổ hết trách nhiệm lên tôi là xong sao?

Tôi còn phải giải quyết bao nhiêu chuyện kiểu này nữa? Tất cả những gì tôi nói đều là sự thật, tôi cũng đã cố gắng hết sức. Cảm ơn sự tin tưởng và hợp tác ban đầu, nhưng cuối cùng tôi bị họ ép đến mức biến tôi thành 'kẻ điên' một lần nữa".

Triệu Lộ Tư bức xúc khi nhãn hàng hủy livestream nhưng vẫn đổ trách nhiệm lên sao nữ - Ảnh 2

 

Sự việc cũng khiến nhiều người hâm mộ bức xúc, hướng chỉ trích về phía công ty quản lý của Triệu Lộ Tư - Ngân Hà Cool Entertainment, nghi ngờ có ý định "đóng băng" hoạt động nghệ sĩ và cắt đứt các hợp đồng quảng cáo.

Triệu Lộ Tư vẫn 'gây sốt' mạng xã hội dù không có phim nào lên sóng trong năm 2025

Triệu Lộ Tư vẫn 'gây sốt' mạng xã hội dù không có phim nào lên sóng trong năm 2025

Mới đây, nền tảng Tiểu Hồng Thư công bố Triệu Lộ Tư là nghệ sĩ được quan tâm nhất trong tháng 8.

Xem thêm
Từ khóa:   Triệu Lộ Tư  sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

Triệu Lộ Tư vẫn 'gây sốt' mạng xã hội dù không có phim nào lên sóng trong năm 2025

Triệu Lộ Tư vẫn 'gây sốt' mạng xã hội dù không có phim nào lên sóng trong năm 2025

Sự nghiệp đang thăng hoa của Triệu Lộ Tư và Ngu Thư Hân có nguy cơ 'bị phong sát'?

Sự nghiệp đang thăng hoa của Triệu Lộ Tư và Ngu Thư Hân có nguy cơ 'bị phong sát'?

Triệu Lộ Tư thành lập công ty mới sau khi xóa tài khoản mạng xã hội

Triệu Lộ Tư thành lập công ty mới sau khi xóa tài khoản mạng xã hội

Triệu Lộ Tư công khai 'nói xấu' Ngu Thư Hân trên mạng xã hội?

Triệu Lộ Tư công khai 'nói xấu' Ngu Thư Hân trên mạng xã hội?

Triệu Lộ Tư nói bóng gió bị chơi xấu, tuyên bố xóa tài khoản mạng xã hội

Triệu Lộ Tư nói bóng gió bị chơi xấu, tuyên bố xóa tài khoản mạng xã hội

Triệu Lộ Tư chính thức bị xóa sổ, nghi vấn dính án phạt 'phong sát ngầm'

Triệu Lộ Tư chính thức bị xóa sổ, nghi vấn dính án phạt 'phong sát ngầm'

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 14/5/2025, 3 con giáp hưởng Phúc vô tận, vượng phát đủ đường, chuẩn bị xây nhà sắm xe, giàu số 2 không ai số 1

Đúng 20h hôm nay, ngày 14/5/2025, 3 con giáp hưởng Phúc vô tận, vượng phát đủ đường, chuẩn bị xây nhà sắm xe, giàu số 2 không ai số 1

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 11 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' sau ngày 14/9/2025, lương thưởng hậu hĩnh, tiền bạc ùa về chật két, tình duyên mặn nồng

Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' sau ngày 14/9/2025, lương thưởng hậu hĩnh, tiền bạc ùa về chật két, tình duyên mặn nồng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 21 phút trước
Triệu Lộ Tư bức xúc khi nhãn hàng hủy livestream nhưng vẫn đổ trách nhiệm lên sao nữ

Triệu Lộ Tư bức xúc khi nhãn hàng hủy livestream nhưng vẫn đổ trách nhiệm lên sao nữ

Sao quốc tế 1 giờ 41 phút trước
Vụ thảm án 4 người trong gia đình ở Đắk Lắk: Người phụ nữ kể lại giây phút bị kề dao vào cổ, cướp xe máy

Vụ thảm án 4 người trong gia đình ở Đắk Lắk: Người phụ nữ kể lại giây phút bị kề dao vào cổ, cướp xe máy

Đời sống 2 giờ 11 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 15/9/2025, 3 con giáp Thần Tài mở kho vàng, rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, Hồng Phúc sâu day

Đúng ngày mai, thứ Hai 15/9/2025, 3 con giáp Thần Tài mở kho vàng, rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, Hồng Phúc sâu day

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 11 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 15/9/2025, 3 con giáp trên có quý nhân phù trợ, dưới có Thần Tài nâng đỡ, tiền tài ùa đến đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến

Đúng ngày mai, thứ Hai 15/9/2025, 3 con giáp trên có quý nhân phù trợ, dưới có Thần Tài nâng đỡ, tiền tài ùa đến đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 26 phút trước
Tử vi thứ Hai 15/9/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi hồng phúc sâu dày, phú quý đại tài, Mão - Thân đại hạn khó lường, tiền tài hao hụt không ngừng

Tử vi thứ Hai 15/9/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi hồng phúc sâu dày, phú quý đại tài, Mão - Thân đại hạn khó lường, tiền tài hao hụt không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 56 phút trước
Tình tiết uẩn khúc trong vụ nữ sinh lớp 10 tử vong sau va chạm với xe bồn

Tình tiết uẩn khúc trong vụ nữ sinh lớp 10 tử vong sau va chạm với xe bồn

Đời sống 3 giờ 11 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 14/9/2025, 3 con giáp đã giàu còn may, Tài Lộc vượng phát, gánh vàng gánh bạc về nhà, tương lai phơi phới

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 14/9/2025, 3 con giáp đã giàu còn may, Tài Lộc vượng phát, gánh vàng gánh bạc về nhà, tương lai phơi phới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 11 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 14/9/2025, 3 con giáp 'uống trọn lộc Thần Tài', sự nghiệp 'mã đáo thành công', làm gì cũng hái ra tiền bạc tỷ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 14/9/2025, 3 con giáp 'uống trọn lộc Thần Tài', sự nghiệp 'mã đáo thành công', làm gì cũng hái ra tiền bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 21 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Chân dung 'con rể hờ' nửa đêm sát hại 4 người trong gia đình vợ, chỉ chừa lại con ruột

Chân dung 'con rể hờ' nửa đêm sát hại 4 người trong gia đình vợ, chỉ chừa lại con ruột

Vụ sát hại 4 người trong một gia đình ở Đắk Lắk: Lời kể của bé trai dũng cảm cứu bạn thoát chết

Vụ sát hại 4 người trong một gia đình ở Đắk Lắk: Lời kể của bé trai dũng cảm cứu bạn thoát chết

Lời khai 'lạnh người' của đối tượng thảm sát 4 người trong gia đình vợ hờ tại Đắk Lắk

Lời khai 'lạnh người' của đối tượng thảm sát 4 người trong gia đình vợ hờ tại Đắk Lắk

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Khán giả 'sốc' với vẻ ngoài khác lạ của Trần Kiều Ân

Khán giả 'sốc' với vẻ ngoài khác lạ của Trần Kiều Ân

Triệu Lộ Tư vẫn 'gây sốt' mạng xã hội dù không có phim nào lên sóng trong năm 2025

Triệu Lộ Tư vẫn 'gây sốt' mạng xã hội dù không có phim nào lên sóng trong năm 2025

Mẹ Vu Mông Lung ngã gục khi nghe tin con trai qua đời vì rơi lầu

Mẹ Vu Mông Lung ngã gục khi nghe tin con trai qua đời vì rơi lầu

Địch Lệ Nhiệt Ba lại bị nghi đã có con với sao nam tai tiếng đã ly dị vợ

Địch Lệ Nhiệt Ba lại bị nghi đã có con với sao nam tai tiếng đã ly dị vợ

Phát sốt trước vẻ ngoài như hot girl của 'Tiểu long nữ' Lý Nhược Đồng ở độ tuổi U60

Phát sốt trước vẻ ngoài như hot girl của 'Tiểu long nữ' Lý Nhược Đồng ở độ tuổi U60

"Phó sơn hải" được yêu thích, Thành Nghị được đánh giá phù hợp với cổ trang

"Phó sơn hải" được yêu thích, Thành Nghị được đánh giá phù hợp với cổ trang