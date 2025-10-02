Triệu Lộ Tư chưa từng công khai người yêu dù vướng nghi vấn hẹn hò

Sao quốc tế 02/10/2025 17:27

Nữ diễn viên Triệu Lộ Tư thường xuyên xuất hiện trong các tin đồn hẹn hò với nhiều đồng nghiệp nam, thu hút sự chú ý từ giới truyền thông và người hâm mộ.

Một trong những tin đồn đáng chú ý là mối quan hệ giữa Triệu Lộ Tư và Dương Dương. Truyền thông Trung Quốc từng tiết lộ rằng, cặp đôi có những khoảnh khắc thân mật khi hợp tác dự án phim chung, song cả hai chưa từng lên tiếng xác nhận hay phủ nhận thông tin. Điều này khiến người hâm mộ không khỏi xôn xao và liên tục “đẩy thuyền” trên mạng xã hội.

Bên cạnh đó, Triệu Lộ Tư còn được cho là thân thiết với Ngô Lỗi. Cặp đôi từng hợp tác trong nhiều bộ phim, thể hiện sự ăn ý trên màn ảnh. Người hâm mộ cũng thường xuyên đặt ra nghi vấn về mối quan hệ ngoài đời của họ, mặc dù cả hai vẫn giữ im lặng và tập trung vào công việc.

Triệu Lộ Tư chưa từng công khai người yêu dù vướng nghi vấn hẹn hò - Ảnh 1

Gần đây, hình ảnh Triệu Lộ Tư xuất hiện thân mật với Trần Vỹ Đình trong một cảnh quay của bộ phim “Hãy để tôi tỏa sáng” cũng làm dấy lên nhiều đồn đoán. Nhiều khán giả cho rằng sự gần gũi trong cảnh quay phản ánh mối quan hệ ngoài đời, song phía nữ diễn viên vẫn chưa có bất kỳ phản hồi chính thức.

Dù có nhiều tin đồn, Triệu Lộ Tư vẫn duy trì sự kín đáo về đời tư. Cô tiếp tục tập trung vào sự nghiệp, phát triển các dự án phim mới, và để khán giả tự do suy đoán về chuyện tình cảm. Chính sự bí ẩn này càng khiến người hâm mộ thêm tò mò và quan tâm. Nữ diễn viên chưa từng công khai yêu ai chính thức.

Dù đời tư tình cảm chưa được công khai, sức hút từ ngoại hình, phong cách và diễn xuất của cô khiến khán giả luôn dõi theo từng bước đi của nữ diễn viên.

Triệu Lộ Tư chưa từng công khai người yêu dù vướng nghi vấn hẹn hò - Ảnh 2

Hãy để tôi tỏa sáng hoàn tất ghi hình tháng 9/2024, trước khi Triệu Lộ Tư nhập viện, ngừng công việc vì bệnh các căn bệnh trầm cảm, rối loạn phân ly (tình trạng sức khỏe tâm thần liên quan mất kết nối giữa suy nghĩ, cảm xúc, môi trường, hành vi và nhận thức).

Gần một năm qua, người đẹp không đóng phim. Trên trang cá nhân tháng 8, Lộ Tư viết chỉ mong có cuộc sống yên ổn, ít phiền muộn và áp lực. Hiện cô mâu thuẫn với công ty quản lý Yinhe Kuyu Media, cho rằng bản thân bị công ty "phong sát", tìm cách chặn đường phát triển.

Trước cáo buộc "chèn ép Triệu Lộ Tư", đại diện Yinhe Kuyu Media nói công ty chấp hành nghĩa vụ của đơn vị quản lý nghệ sĩ, chưa từng gây hành vi trái pháp luật hoặc trái thỏa thuận hợp đồng. Người đại diện đề nghị Triệu Lộ Tư đàm phán để giải quyết các nghi vấn.

Sự xuất hiện tươi tắn, nở nụ cười rạng rỡ của nữ diễn viên Triệu Lộ Tư nhanh chóng thu hút hàng triệu lượt xem trực tiếp và hàng trăm nghìn bình luận tương tác từ người hâm mộ.

