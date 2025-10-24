Triệu Lộ Tư rục rịch ký kết hợp đồng với công ty quản lý mới, chuẩn bị tiếp tục đóng phim?

Hổ Kình Văn Ngu được biết đến là công ty con của tập đoàn Alibaba, gồm Đại Mạch Entertainment (phụ trách mảng phim ảnh, vé diễn online) và Youku (phụ trách mảng phim ảnh, chương trình thực tế).

Mới đây, hình ảnh Triệu Lộ Tư được treo khắp tòa nhà công ty Hổ Kình Văn Ngu cùng dòng chữ: "Nhiệt liệt hoan nghênh bạn" làm cộng đồng mạng dậy sóng. Nhiều người cho rằng nữ diễn viên đã thành công chấm dứt hợp đồng với Galaxy Entertainment và tìm được công ty quản lý mới.

Trước đây, Triệu Lộ Tư đã nhiều lần góp mặt trong những dự án phim do Youku sản xuất như "Thiên lôi nhất bộ chi xuân hoa thu nguyệt", "Hậu lãng", "Vụng trộm không thể giấu", "Rèm ngọc châu sa"... và đều đạt được thành tích tốt. Chính điều này giúp nữ diễn viên xây dựng được những mối quan hệ tốt với lãnh đạo của nền tảng.

Trước đó, công ty quản lý cũ của Triệu Lộ Tư là Galaxy Entertainment vốn nhận được đầu tư từ Alibaba. Tuy nhiên, tập đoàn này quyết định rút vốn từ một vài năm trước do Galaxy Entertainment phát triển chậm, hiệu quả kinh doanh không tốt.

Theo trang 165, mức thù lao Triệu Lộ Tư nhận được khi ký kết với Hổ Kình Văn Ngu có thể thấp hơn trước đây. Tuy nhiên, nữ diễn viên sẽ không phải lo về những tài nguyên phim ảnh hay chương trình truyền hình.

Đầu tháng 8 năm nay, Triệu Lộ Tư bất ngờ lên tiếng tố công ty quản lý chèn ép, chia lợi nhuận thiếu công bằng, luôn né tránh khi cô yêu cầu giải quyết vấn đề hợp đồng.

Khi Triệu Lộ Tư đổ bệnh vào tháng 12.2024, công ty hứa sẽ chịu trách nhiệm, nhưng cuối cùng chính nữ diễn viên phải đứng ra bồi thường thiệt hại cho các hợp đồng quảng cáo bị hủy và bộ phim dừng quay.

Đến nay, cả Triệu Lộ Tư và công ty vẫn chưa có động thái kiện cáo để giải quyết mâu thuẫn bằng pháp luật. Nhưng các hoạt động của Triệu Lộ Tư đã bị hạn chế vì bất đồng với công ty.

Cuối tháng 8, người hâm mộ phát hiện nữ diễn viên đã thành lập công ty TNHH Quản lý doanh nghiệp Mã Ninh Thành Đô với vốn điều lệ 100.000 NDT. Lĩnh vực hoạt động của công ty bao gồm kinh doanh qua mạng, bán lẻ quần áo, phụ kiện thời trang, bán lẻ giày dép và một số hạng mục khác.

Người đại diện pháp luật kiêm giám đốc là ông Triệu Quân, trong khi Triệu Lộ Tư và Chu Bác Học lần lượt nắm giữ 90% và 10% cổ phần.

Hiện tại, Triệu Lộ Tư vẫn chưa lên tiếng xác nhận việc ký kết với công ty quản lý mới Hổ Kình Văn Ngu. Việc nữ diễn viên có thể tiếp tục đóng phim trong tương lai hay không vẫn còn là dấu hỏi lớn.