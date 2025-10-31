Tro cốt của Từ Hy Viên bị chia vào 7 chiếc vòng cổ?

Tuy nhiên, khi Phạm Vỹ Kỳ cũng đeo chiếc vòng giống Từ Hy Đệ đã làm nảy sinh tranh cãi. Theo truyền thông Đài Loan, tro cốt của Từ Hy Viên bị chồng là DJ Koo (Koo Jun Yup) chia làm 7 phần nhỏ, gửi cho các bạn trong nhóm "Thất tiên nữ Đài Loan" bao gồm em gái Từ Hy Đệ và ca sĩ Phạm Vỹ Kỳ, Phạm Hiểu Huyên, Ngô Bội Từ, A Nhã, chị gái Từ Hy Viên là Từ Hy Nhàn. Thậm chí, có thông tin DJ Koo muốn làm thêm các phần khác để mẹ Đại S và hai con Uông Hy Nguyệt, Uông Hy Lâm đeo nhằm tưởng nhớ nữ diễn viên.

Mới đây nữ ca sĩ Phạm Vỹ Kỳ, bạn thân của diễn viên quá cố Từ Hy Viên (Đại S) đã xuất hiện với một chiếc vòng đặc biệt có gắn trái tim màu đen khá giống với Từ Hy Đệ (Tiểu S). Trước đó, Từ Hy Đệ cho biết chiếc vòng chứa một phần tro cốt của chị gái, cô giữ lại để làm kỷ niệm và luôn nhớ về người chị thân thiết.

Thông tin trên gây ra nhiều tranh cãi, những người yêu mến Từ Hy Viên chỉ trích DJ Koo không tôn trọng di hài của cô. Nhiều người bình luận việc Từ Hy Đệ đeo tro cốt chị gái có thể thông cảm vì cả hai là chị em. Tuy nhiên, việc phân chia tro cốt nữ diễn viên quá cố thành nhiều phần cho những người khác có thể mang ý xúc phạm không tôn trọng người đã qua đời.

Trước đó, Từ Hy Đệ cũng xác nhận đeo vòng có chứa tro cốt chị gái tại lễ trao giải Kim Chung lần thứ 60: "Chị ấy cũng đến đây tối nay. Tôi đang đeo trên người phần tro cốt của chị. Cảm ơn chị đã phù hộ cho em". Không chỉ vậy, Hy Đệ còn xăm chữ “Viên” - tên thật của Đại S - ở sau gáy, như một cách ghi dấu tình chị em khắc cốt ghi tâm. Hình xăm này do Phạm Hiểu Huyên thực hiện giúp cô.

Từ Hy Viên sinh năm 1976, là nữ diễn viên, ca sĩ và MC nổi tiếng của Đài Loan (Trung Quốc), được biết đến qua các bộ phim kinh điển như Vườn Sao Băng, Chiến Thần và Bong Bóng Mùa Hè. Xuất thân từ nhóm nhạc song ca cùng em gái Từ Hy Đệ, cô nhanh chóng trở thành biểu tượng nhan sắc và tài năng của làng giải trí Hoa ngữ đầu những năm 2000. Trong đời sống riêng, Từ Hy Viên kết hôn với doanh nhân Uông Tiểu Phi vào năm 2011 và có hai con, nhưng cả hai ly hôn vào năm 2021. Không lâu sau, cô tái hợp và kết hôn với DJ Koo (Koo Jun Yup) – mối tình đầu thời trẻ người Hàn Quốc – vào năm 2022, khiến công chúng cảm động vì câu chuyện “duyên xưa nối lại”.

Ngày 2/2/2025, Từ Hy Viên đột ngột qua đời tại Tokyo, Nhật Bản ở tuổi 48 do biến chứng viêm phổi sau khi mắc cúm. Sự ra đi của cô khiến giới giải trí chấn động và để lại niềm tiếc thương sâu sắc trong lòng người hâm mộ. Cái chết của nữ diễn viên làm dấy lên nhiều tranh cãi, khi mâu thuẫn giữa gia đình cô và chồng cũ Uông Tiểu Phi lại tiếp tục bị khơi lại, xoay quanh vấn đề tài sản và quyền nuôi con, khiến dư luận xôn xao suốt một thời gian dài.

Giữa những ồn ào đó, DJ Koo vẫn giữ im lặng, chọn cách tưởng nhớ vợ bằng sự chân thành và thâm tình hiếm thấy. Anh bật khóc ôm hôn vợ lần cuối trong lễ hỏa táng, nhiều lần đăng tải hình ảnh, lời nhắn xúc động gửi đến “người bạn đời ngắn ngủi mà định mệnh”. Thậm chí nhiều tháng sau, DJ Koo vẫn thường xuyên đến viếng mộ Từ Hy Viên, mang theo hoa hồng trắng, cà phê và những món ăn vặt cô từng yêu thích. Hình ảnh người đàn ông tóc bạc, gầy gò đứng trước mộ vợ trong ngày thất tịch đã trở thành biểu tượng của tình yêu bền bỉ, khiến công chúng khắp châu Á nghẹn ngào.