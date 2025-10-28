Một sao nữ nổi tiếng bị đả kích vì tin đồn 'đeo vòng cổ tro cốt Từ Hy Viên'

Tại buổi hòa nhạc Guoyuan Night Superstar ở Diêm Thành, tỉnh Giang Tô, Phạm Vỹ Kỳ mặc trang phục tối màu, đeo chiếc vòng cổ đen.

Tại buổi hòa nhạc Guoyuan Night Superstar ở Diêm Thành, tỉnh Giang Tô, Phạm Vỹ Kỳ mặc trang phục tối màu, đeo chiếc vòng cổ đen nổi bật. Trong suốt buổi diễn, cô thỉnh thoảng chạm tay vào vòng cổ, gương mặt nhiều cảm xúc. Sau màn diễn, cô gửi một nụ hôn gió lên trời, bày tỏ lòng thành kính với người bạn quá cố. Một số tờ báo sau đó nói, vòng cô sử dụng là một trong số 7 chiếc do DJ Koo - chồng cũ Từ Hy Viên - thiết kế dành tặng cho chị em ruột và những người bạn thân thiết nhất với cố diễn viên, gồm Phạm Hiểu Huyên, A Nhã, Ngô Bội Từ, Phạm Vỹ Kỳ... Mỗi chiếc vòng cổ đều chứa một chút tro cốt và được đính bảy viên kim cương đen nhỏ, tượng trưng cho 7 cô gái ra mắt năm 1997.

Trên Weibo, nhiều ý kiến bày tỏ xúc động vì tình cảm của các cô gái dành cho nhau. Tuy nhiên, một số người giữ quan điểm "phân tán tro cốt người quá cố rộng rãi là không phù hợp với phong tục tang lễ truyền thống". Rất nhiều ý kiến chỉ trích Phạm Vỹ Kỳ "lợi dụng sự nổi tiếng của Từ Hy Viên để làm show kiếm tiền"... Chủ đề "Phạm Vỹ Kỳ đeo vòng cổ tro cốt Từ Hy Viên" hiện hot top 1 Weibo, thu hút 55 triệu lượt đọc và bình luận.

Một số người khác lại phân tích, tin đồn Phạm Vỹ Kỳ đeo vòng tro cốt là "không có cơ sở": Chiếc vòng cô đeo là loại vòng cổ điển của Acne Studios. Mặt dây chuyền hình trái tim có thiết kế cố định, hoàn toàn khác chiếc vòng cổ tro cốt Từ Hy Đệ từng đeo tại lễ trao giải Golden Bell Awards hồi tháng 9. Trước mọi ồn ào, Vỹ Kỳ chỉ im lặng. Cô và Từ Hy Viên đã quen biết nhau hơn 25 năm, tình cảm gắn bó. Từ Hy Viên sinh năm 1976, là diễn viên, ca sĩ Đài Loan được biết đến qua phim truyền hình Vườn sao băng, Chiến thần, Bong bóng mùa hè... Từ năm 2012, cô không đóng phim, cuộc sống cá nhân kín tiếng. Sau ly hôn doanh nhân Uông Tiểu Phi cuối năm 2021, cô không tái xuất, chủ yếu dành thời gian chăm sóc con. Năm 2022, cô kết hôn với DJ Koo, người Hàn Quốc. Ngày 3/2, các phương tiện truyền thông địa phương dẫn lời em gái Từ Hy Viên - Từ Hy Đệ - cho biết diễn viên qua đời hôm 2/2 vì cúm, viêm phổi, khi du lịch ở Nhật Bản trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

