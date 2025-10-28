Một sao nữ nổi tiếng bị đả kích vì tin đồn 'đeo vòng cổ tro cốt Từ Hy Viên'

Sao quốc tế 28/10/2025 16:22

Tại buổi hòa nhạc Guoyuan Night Superstar ở Diêm Thành, tỉnh Giang Tô, Phạm Vỹ Kỳ mặc trang phục tối màu, đeo chiếc vòng cổ đen.

Tại buổi hòa nhạc Guoyuan Night Superstar ở Diêm Thành, tỉnh Giang Tô, Phạm Vỹ Kỳ mặc trang phục tối màu, đeo chiếc vòng cổ đen nổi bật. Trong suốt buổi diễn, cô thỉnh thoảng chạm tay vào vòng cổ, gương mặt nhiều cảm xúc. Sau màn diễn, cô gửi một nụ hôn gió lên trời, bày tỏ lòng thành kính với người bạn quá cố.

Một số tờ báo sau đó nói, vòng cô sử dụng là một trong số 7 chiếc do DJ Koo - chồng cũ Từ Hy Viên - thiết kế dành tặng cho chị em ruột và những người bạn thân thiết nhất với cố diễn viên, gồm Phạm Hiểu Huyên, A Nhã, Ngô Bội Từ, Phạm Vỹ Kỳ... Mỗi chiếc vòng cổ đều chứa một chút tro cốt và được đính bảy viên kim cương đen nhỏ, tượng trưng cho 7 cô gái ra mắt năm 1997.

Một sao nữ nổi tiếng bị đả kích vì tin đồn 'đeo vòng cổ tro cốt Từ Hy Viên' - Ảnh 1

Trên Weibo, nhiều ý kiến bày tỏ xúc động vì tình cảm của các cô gái dành cho nhau. Tuy nhiên, một số người giữ quan điểm "phân tán tro cốt người quá cố rộng rãi là không phù hợp với phong tục tang lễ truyền thống". Rất nhiều ý kiến chỉ trích Phạm Vỹ Kỳ "lợi dụng sự nổi tiếng của Từ Hy Viên để làm show kiếm tiền"... Chủ đề "Phạm Vỹ Kỳ đeo vòng cổ tro cốt Từ Hy Viên" hiện hot top 1 Weibo, thu hút 55 triệu lượt đọc và bình luận.

Một số người khác lại phân tích, tin đồn Phạm Vỹ Kỳ đeo vòng tro cốt là "không có cơ sở": Chiếc vòng cô đeo là loại vòng cổ điển của Acne Studios. Mặt dây chuyền hình trái tim có thiết kế cố định, hoàn toàn khác chiếc vòng cổ tro cốt Từ Hy Đệ từng đeo tại lễ trao giải Golden Bell Awards hồi tháng 9.

 

Trước mọi ồn ào, Vỹ Kỳ chỉ im lặng. Cô và Từ Hy Viên đã quen biết nhau hơn 25 năm, tình cảm gắn bó.

Một sao nữ nổi tiếng bị đả kích vì tin đồn 'đeo vòng cổ tro cốt Từ Hy Viên' - Ảnh 2

Từ Hy Viên sinh năm 1976, là diễn viên, ca sĩ Đài Loan được biết đến qua phim truyền hình Vườn sao băng, Chiến thần, Bong bóng mùa hè... Từ năm 2012, cô không đóng phim, cuộc sống cá nhân kín tiếng. Sau ly hôn doanh nhân Uông Tiểu Phi cuối năm 2021, cô không tái xuất, chủ yếu dành thời gian chăm sóc con. Năm 2022, cô kết hôn với DJ Koo, người Hàn Quốc.

Ngày 3/2, các phương tiện truyền thông địa phương dẫn lời em gái Từ Hy Viên - Từ Hy Đệ - cho biết diễn viên qua đời hôm 2/2 vì cúm, viêm phổi, khi du lịch ở Nhật Bản trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

Xúc động Từ Hy Đệ đeo vòng cổ làm từ tro cốt của chị gái Từ Hy Viên

Xúc động Từ Hy Đệ đeo vòng cổ làm từ tro cốt của chị gái Từ Hy Viên

Sau hơn nửa năm rút lui khỏi ánh đèn sân khấu, nữ ca sĩ kiêm MC nổi tiếng Tiểu S (Từ Hy Đệ) đã chính thức xuất hiện trở lại trong Lễ trao giải Golden Bell Awards for Programs lần thứ 60, một trong những sự kiện danh giá nhất của truyền hình Đài Loan.

Xem thêm
Từ khóa:   Từ Hy Viên sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

Xúc động Từ Hy Đệ đeo vòng cổ làm từ tro cốt của chị gái Từ Hy Viên

Xúc động Từ Hy Đệ đeo vòng cổ làm từ tro cốt của chị gái Từ Hy Viên

Rộ tin chồng Hàn Quốc không nhường thừa kế cho mẹ Từ Hy Viên

Rộ tin chồng Hàn Quốc không nhường thừa kế cho mẹ Từ Hy Viên

Chồng Hàn Quốc của Từ Hy Viên - DJ Koo nói thường xuyên mơ thấy vợ

Chồng Hàn Quốc của Từ Hy Viên - DJ Koo nói thường xuyên mơ thấy vợ

Gia đình phẫn nộ trước tin đồn thất thiệt về đời tư cố diễn viên Từ Hy Viên

Gia đình phẫn nộ trước tin đồn thất thiệt về đời tư cố diễn viên Từ Hy Viên

'Vườn sao băng' Ngô Thừa Húc khóc bên mộ Từ Hy Viên

'Vườn sao băng' Ngô Thừa Húc khóc bên mộ Từ Hy Viên

Chồng Hàn Quốc của Từ Hy Viên hàng ngày thăm viếng, dọn dẹp mộ vợ

Chồng Hàn Quốc của Từ Hy Viên hàng ngày thăm viếng, dọn dẹp mộ vợ

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Bàng hoàng nam sinh lớp 9 ở Hà Nội bị bạn đâm tử vong

Bàng hoàng nam sinh lớp 9 ở Hà Nội bị bạn đâm tử vong

Ca sĩ Siu Black nhập viện cấp cứu, hiện vẫn đang hôn mê

Ca sĩ Siu Black nhập viện cấp cứu, hiện vẫn đang hôn mê

Thông tin MỚI vụ nam sinh lớp 9 bị bạn đâm tử vong ở Hà Nội

Thông tin MỚI vụ nam sinh lớp 9 bị bạn đâm tử vong ở Hà Nội

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lưu Diệc Phi tiếp tục 'gây bão' khắp cõi mạng sau khi xuất hiện tại sự kiện thời trang

Lưu Diệc Phi tiếp tục 'gây bão' khắp cõi mạng sau khi xuất hiện tại sự kiện thời trang

Công ty quản lý phản hồi về tin đồn Địch Lệ Nhiệt Ba chuẩn bị chấm dứt hợp đồng

Công ty quản lý phản hồi về tin đồn Địch Lệ Nhiệt Ba chuẩn bị chấm dứt hợp đồng

'Trùm vai phụ' Hứa Thiệu Hùng qua đời vì ung thư, nhiều nghệ sĩ gấp rút đến bệnh viện

'Trùm vai phụ' Hứa Thiệu Hùng qua đời vì ung thư, nhiều nghệ sĩ gấp rút đến bệnh viện

Lưu Diệc Phi từng 'đổi đời' nhờ đóng cảnh nóng trong 'Đồng Tước Đài'

Lưu Diệc Phi từng 'đổi đời' nhờ đóng cảnh nóng trong 'Đồng Tước Đài'

Dương Tử tiếp tục được giao vai chính trong một dự án lớn của Tencent Video

Dương Tử tiếp tục được giao vai chính trong một dự án lớn của Tencent Video

Lưu Diệc Phi bị 'dìm dáng' khi dự sự kiện thời trang tại Los Angeles

Lưu Diệc Phi bị 'dìm dáng' khi dự sự kiện thời trang tại Los Angeles