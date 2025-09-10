Chồng Hàn Quốc của Từ Hy Viên hàng ngày thăm viếng, dọn dẹp mộ vợ

Sao quốc tế 10/09/2025 18:15

Mới đây một khán giả chia sẻ trên Weibo cảm xúc về chuyến thăm mộ Từ Hy Viên tại Kim Bảo Sơn.

Trong chuyến thăm mộ Từ Hy Viên tại Kim Bảo Sơn, một nữ khán giả chia sẻ, dù đến nơi từ sáng sớm, cô cảm nhận thời tiết rất nóng bức. Cô mất nhiều thời gian tìm kiếm, thậm chí định bỏ cuộc vì không xác định được vị trí mộ diễn viên. May mắn sau đó, vị khán giả nhìn thấy một ngôi mộ có cắm ô, một người đàn ông đen, gầy gò đang ngồi bên cạnh. Cô nhận ra đó là DJ Koo.

"Anh ngồi cạnh mộ vợ, trong lòng đặt một chiếc iPad có hình ảnh Từ Hy Viên. Trước mộ đặt bức ảnh của hai người họ, một bó hoa tươi, một lọ mật ong, một phần sandwich. Trên bia mộ không có chữ Hán, chỉ có tiếng Hàn và dòng chữ: "Remember Forever". Xung quanh vô cùng yên tĩnh, chỉ có tiếng ve và tiếng chuông gió, hòa lẫn với bầu không khí oi bức", khán giả mô tả.

Chồng Hàn Quốc của Từ Hy Viên hàng ngày thăm viếng, dọn dẹp mộ vợ - Ảnh 1

Người này kể khi đứng trước mộ Từ Hy Viên, cô xúc động khóc, nước mắt rơi xuống tấm bia. Tuy nhiên, DJ nói khẽ: "Không sao đâu". Khi cô rời đi, anh tự tay lấy khăn giấy, lau bia mộ sạch sẽ.

Chia sẻ của vị khán giả trên khiến nhiều người xúc động. Không ít người nói rằng "bây giờ họ mới biết đó là tình yêu đích thực", "trân trọng tình cảm của DJ Koo dành cho vợ"...

Một số nguồn tin thân thiết gia đình cố diễn viên nói DJ Koo ở bên mộ của vợ để thiết kế tượng Từ Hy Viên. Nguồn tin khác nói DJ Koo "muốn sáng tác một bài hát cho vợ quá cố". Anh gần như thường trực bên mộ mỗi ngày. So với khi vợ còn sống, anh gầy rõ rệt, da cháy nắng sậm màu. Ngày qua ngày, anh ngồi mòn mỏi ở đó.

Chồng Hàn Quốc của Từ Hy Viên hàng ngày thăm viếng, dọn dẹp mộ vợ - Ảnh 2

Diễn viên Từ Hy Viên sinh năm 1976, là diễn viên, ca sĩ Đài Loan được biết đến qua phim truyền hình Vườn sao băng, Chiến thần, Bong bóng mùa hè... Từ năm 2012, cô không đóng phim, cuộc sống cá nhân kín tiếng. Sau ly hôn doanh nhân Uông Tiểu Phi cuối năm 2021, cô không tái xuất, chủ yếu dành thời gian chăm sóc con. Năm 2022, cô kết hôn với DJ Koo, người Hàn Quốc.

 

Ngày 3/2, em gái Từ Hy Viên - Từ Hy Đệ - cho biết diễn viên qua đời vì cúm, viêm phổi, khi du lịch Nhật Bản trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Hiện diễn viên được gia đình chôn cất tại nghĩa trang Kim Bảo Sơn, Đài Loan.

