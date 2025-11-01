Vụ sập giàn giáo đêm 1/11 tại một công trình tư nhân ở Hải Phòng đã khiến 2 người tử vong, 1 người bị thương, đang được điều tra làm rõ nguyên nhân.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, khoảng 0 giờ ngày 1/11, tại khu vực lô 30, đường Lê Hồng Phong, phường Gia Viên (TP Hải Phòng) xảy ra vụ sập giàn giáo làm 3 người thương vong.

Hiện trường vụ sập giàn giáo - Ảnh: Báo Người Lao Động

Theo thông tin từ lãnh đạo phường Gia Viên, vào thời điểm trên, công trình nhà tư nhân thuộc khu vực lô 30 có thợ đang thi công tầng 2. Để thi công kịp tiến độ, nhà thầu xây dựng đã cho tăng ca.

Khu vực xảy ra vụ việc - Ảnh: Vietnam+

Theo thông tin từ Vietnam+, tới thời điểm 0 giờ ngày 1/11, giàn giáo bất ngờ sập đổ làm 2 người thợ tử vong và 1 người thợ bị thương.

Hiện, Cơ quan chức năng TP Hải Phòng đang khẩn trương điều tra, làm rõ vụ việc.

