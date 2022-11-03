'Nữ thần thanh xuân' Vương Tâm Lăng hẹn hò phú nhị đại U50

Ngôi sao ca nhạc Vương Tâm Lăng hẹn hò doanh nhân Lam Úy Văn từ năm 2017, tuy nhiên mối quan hệ của cả hai không được gia đình nhà trai ủng hộ.

Vào ngày 2/11, truyền thông Đài Loan chụp được bức ảnh nam doanh nhân Lam Úy Văn lái siêu xe Porsche đến nhà Vương Tâm Lăng. Cả hai ở chung khoảng 3 tiếng đồng hồ, sau đó Vương Tâm Lăng cùng trợ lý đi dự tiệc. Vương Tâm Lăng và bạn trai doanh nhân. Ảnh: Internet Theo tiết lộ, Lam Úy Văn thường xuyên đến khu nhà nữ ca sĩ, anh ra vào thoải mái và quen mặt với các bảo vệ khu vực này.

Vương Tâm Lăng và Lam Úy Văn bị chụp ảnh hẹn hò lần đầu vào năm 2017. Doanh nhân này đã theo đuổi nữ diễn viên sau khi cô chia tay tài tử Diêu Nguyên Hạo. Mối quan hệ của họ rạn nứt năm 2019 khi Lam Úy Văn bị phát hiện ngoại tình với nữ trợ lý. Một năm sau, họ nối lại tình xưa và kín tiếng hơn trong đời tư. Theo truyền thông, cặp đôi đã hẹn hò khoảng 5 năm. Ảnh: Internet Lam Úy Văn hiện 44 tuổi, lớn hơn Vương Tâm Lăng 4 tuổi. Anh là phú nhị đại (thế hệ thứ 2 trong gia đình tài phiệt) và đang đầu tư trong ngành công nghệ và năng lượng. Theo ETtoday, tình cảm của Vương Tâm Lăng và Lam Úy Văn ổn định, lãng mạn. Tuy nhiên, mối quan hệ của họ không được gia đình nhà trai ủng hộ bởi bố mẹ của Lam Ý Văn không thích con dâu làm trong ngành giải trí.

Vương Tâm Lăng không còn là cái tên xa lạ trong lòng những fan hâm mộ thần tượng Đài Loan từ thời những năm 2000. Những bộ phim "thanh xuân" như Áo cưới Thiên Quốc hay Tình cờ đã trở nên quá kinh điển trong lòng công chúng, đưa tên tuổi của Vương Tâm Lăng nổi đình đám khắp châu Á, trở thành "nữ thần" của bao thế hệ 8x, 9x. Trong sự nghiệp của mình, Vương Tâm Lăng sở hữu nhiều giải thưởng và tác phẩm nổi tiếng ở cả hai mảng ca hát và diễn xuất. Cô sở hữu doanh số bán hàng cá nhân hơn 10 triệu đĩa trên toàn Châu Á. Tuy nhiên, giữa lúc thăng hoa trong sự nghiệp, cô vướng bê bối lộ ảnh nhạy cảm. Nữ diễn viên bị 2 người bạn trai là Phạm Thực Vỹ và Diêu Nguyên Hạo tung ảnh nóng hậu chia tay. Scandal tình ái xảy ra liên tiếp khiến hình ảnh của Vương Tâm Lăng bị ảnh hưởng nặng nề. Sau đó, cô tạm dừng hoạt động, ở ẩn thời gian dài. Tháng 5 vừa qua, cái tên Vương Tâm Lăng phủ sóng truyền thông Trung Quốc. Cô nổi tiếng trở lại nhờ màn trình diễn ca khúc kinh điển Yêu anh trong show Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng mùa 3. Cú hit truyền thông giúp Vương Tâm Lăng vực dậy danh tiếng. Các bài hát của người đẹp xứ Đài hiện "càn quét" bảng xếp hạng âm nhạc tại Trung Quốc. Không chỉ nữ diễn viên, bộ phim thần tượng đình đám một thời Tình cờ do cô đóng chính nhận được sự quan tâm từ công chúng.

Mỹ nhân Hoa ngữ đụng tạo hình cổ trang: Triệu Lệ Dĩnh đẹp xuất sắc, 'ăn đứt' 3 mỹ nhân đình đám Những mỹ nhân hàng đầu Hoa ngữ đều thử tạo hình áo hồng y trong dự án phim cổ trang mới, điều này khiến người hâm mộ đặt lên bàn cân so sánh ai mới là người đỉnh nhất.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nu-than-thanh-xuan-vuong-tam-lang-hen-ho-phu-nhi-dai-u50-520745.html