'Nợ như chúa chổm', phải livestream bán hàng nhưng Lý Á Bằng vẫn sống sung túc

Kinh doanh thua lỗ khiến Lý Á Bằng gánh khoản nợ khổng lồ. Mặc dù vậy, gia đình nam tài tử vẫn có cuộc sống sung túc như thời còn dư dả kinh tế.

Theo truyền thông Hoa ngữ đưa tin, công ty do Lý Á Bằng làm đại diện pháp lý bị yêu cầu bồi thường 450 triệu NDT (64,4 triệu USD) cho đối tác đầu tư. Phán quyết của tòa án lần nữa khiến nam diễn viên ngập trong nợ nần. Lý Á Bằng. Ảnh: Internet Theo Sohu, Lý Á Bằng hiện nợ hàng chục triệu USD. Năm 2021, anh bị xử thua kiện, phải đền bù cho công ty Bắc Kinh Thái Hòa 5,7 triệu USD. Hiện tại, khoản nợ này còn sinh thêm lãi. Năm nay, Lý Á Bằng tiếp tục bị tòa án cưỡng chế trả nợ 2 lần, với số tiền lần lượt là 314.000 USD và 6,1 triệu USD.

Mặc dù đang bị hạn chế chi tiêu xa xỉ vì nợ xấu, Lý Á Bằng vẫn có cuộc sống sung túc, thoải mái. Theo Ifeng đưa tin, mới đây, Lý Á Bằng, Châu Kiệt - Phúc Nhĩ Khang trong Hoàn Châu cách cách - tụ họp ăn tối. Trong lần xuất hiện này, nam diễn viên gây chú ý khi cầm lái chiếc xe hơi đắt tiền, có giá thị trường hơn 2,2 triệu NDT (302.000 USD). Vợ chồng Lý Á Bằng di chuyển bằng chiếc xe có giá 302.000 USD . Ảnh: Internet Một số nguồn tin cho biết Lý Á Bằng vẫn còn tài sản có giá trị lớn khác, chưa bị thế chấp là trang viên rộng lớn ở quê. Anh hiện sử dụng bất động sản này để quay các video về cuộc sống nông thôn. Trong khi gia đình nhỏ của nam diễn viên sống tại căn hộ ở ngoại ô Bắc Kinh.

Tại showbiz Trung Quốc, Lý Á Bằng bị đánh giá là ngôi sao không biết làm ăn, và "nợ như chúa chổm". Anh có không dưới 5 lần kinh doanh phá sản. Dù vậy, nam nghệ sĩ vẫn bám trụ với lĩnh vực không phải thế mạnh. Do không thể quay lại giới trí sau nhiều năm vắng bóng, Lý Á Bằng hiện chuyển sang làm vlogger về cuộc sống nông thôn để tăng độ phủ sóng hình ảnh, và kiếm thu nhập. Công việc làm ăn không thuận lợi, song Lý Á Bằng lại có đời tư êm ấm với Hoa hậu Hải Hà Kim Hỷ. Họ mới đón con gái đầu lòng. Gia đình nhỏ của Lý Á Bằng thường được trông thấy xuống phố cùng nhau. Lý Á Bằng sinh năm 1971 tại Tân Cương - Trung Quốc và tốt nghiệp khoa Diễn xuất, Học viện Hí kịch Trung ương năm 1994. Anh từng là cái tên đình đám của màn ảnh Hoa ngữ, nổi danh qua hàng loạt bộ phim kiếm hiệp như Tiếu ngạo giang hồ, Anh hùng xạ điêu,.... Bên cạnh những vai diễn làm nên tên tuổi, Lý Á Bằng có đời tư khá ồn ào gắn với nhiều mỹ nhân Cbiz như Cù Dĩnh, Châu Tấn, Vương Phi.. Năm 2005, Lý Á Bằng kết hôn cùng Vương Phi nhưng cuộc hôn nhân của cặp sao chỉ kéo dài 8 năm. Say ly hôn, nam diễn viên bắt đầu chuyển sang kinh doanh, không còn mặn mà với sự nghiệp diễn xuất. Tuy nhiên cũng chính từ đây, chàng "Quách Tĩnh" bắt đầu lâm vào cảnh sa sút do làm ăn thất bại.

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