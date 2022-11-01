Lưu Phẩm Ngôn nhịn ăn, nhịn uống để có vóc dáng như mơ

Nữ diễn viên tuyệt thực suốt 24 giờ đồng hồ để có được thân hình đồng hồ cát.

Mới đây, Lưu Phẩm Ngôn dự lễ trao giải Golden Bell Awards lần thứ 57. Để giữ vóc dáng, nữ diễn viên đã nhịn ăn, nhịn uống suốt 24 tiếng. Thế nhưng đến giữa buổi lễ, người đẹp quá đói nên đã phải ra ngoài ăn mì. Lưu Phẩm Ngôn phải ra ngoài ăn mì vì quá đói sau một ngày không ăn, không uống. Ảnh: Internet Theo chuyên gia dinh dưỡng Li Wanping, việc nhịn ăn trong một ngày không gây hại cho cơ thể. Một số vận động viên chuyên nghiệp cũng thường áp dụng cách này để không vượt quá mức cân cho phép khi thi đấu. Tuy nhiên, việc nhịn uống nước không được khuyến khích, nhất là với những người có chỉ số BMI dưới 18. Nhịn ăn cộng mất nước có thể gây mất cân bằng điện giải, kéo theo nhiều hệ lụy sức khỏe nghiêm trọng.

Trước đó, Lưu Phẩm Ngôn từng chia sẻ khi ra mắt với tư cách thần tượng ca nhạc năm 14 tuổi, cân nặng của cô luôn bị mọi người chú ý. Nữ diễn viên có thân hình dễ lên cân, có thời điểm cô nặng tới 62 kg và cảm thấy mất tự tin vì thường xuyên nhận công kích của mọi người. "Ngày tôi mới ra mắt, ai cũng thích những cô gái có thân hình người mẫu, khuôn mặt dễ thương, ngọt ngào. Tôi cũng từng muốn thay đổi bản thân để phù hợp với thẩm mỹ của mọi người", nữ diễn viên nói.

Mãi cho tới khi sang Pháp du học, Lưu Phẩm Ngôn hiểu rằng trên đời không chỉ có một giá trị thẩm mỹ và lúc đó cô mới biết trân trọng vẻ đẹp của mình. "Tôi nhận ra rằng thế giới chưa bao giờ yêu cầu chúng ta phải cố gắng tuân theo một chuẩn mực nhất định. Tôi mong rằng trải nghiệm của tôi đem lại cho mọi người sự can đảm để thay đổi bản thân và cộng đồng. Dù bạn béo hay gầy, đó không phải là tiêu chuẩn của cái đẹp", nữ diễn viên Hoa đăng sơ thượng chia sẻ. Lưu Phẩm Ngôn sinh năm 1988 tại Đài Bắc, Đài Loan. Từ hồi học cấp hai, cô đã thu hút sự chú ý nhờ ngoại hình xinh xắn dễ thương và giọng hát ngọt ngào. Nhờ đó, người đẹp thuận lợi bước chân vào làng giải trí. Người đẹp gây chú ý khi góp mặt trong các bộ phim Tiên kiếm kỳ hiệp, Đấu trường tham vọng, Tia sáng xanh hạnh phúc. Trong đó, thành công vang dội của bộ phim thần tượng Tia sáng xanh hạnh phúc đã giúp nữ diễn viên họ Lưu vươn lên trở thành ngôi sao hạng A. Năm 2007, Lưu Phẩm Ngôn bất ngờ tuyên bố tạm dừng hoạt động nghệ thuật, sang Pháp du học. Hai năm sau, người đẹp trở về nước và tiếp tục tham gia đóng phim, nhưng danh tiếng không còn được như xưa. Khi không có nhiều cơ hội tại Đài Loan, năm 2019, Lưu Phẩm Ngôn sang Đại lục phát triển sự nghiệp. Người đẹp 8X từng vướng bê bối tình ái với nam diễn viên Nguyễn Kinh Thiên. Vụ việc khiến hình tượng và sự nghiệp của Lưu Phẩm Ngôn lao dốc không phanh. Kể từ đó, người đẹp họ Lưu hoàn toàn kín tiếng trong chuyện tình cảm.

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