Mặc cho dân mạng tẩy chay sau scandal 'tiểu tam', Mạnh Mỹ Kỳ thản nhiên thông báo trở lại với album mới

Sao quốc tế 31/10/2022 23:11

Sau bê bối tình ái, lần quay trở lại này của Mạnh Mỹ Kỳ được đánh giá là khó khăn.

Vào tháng 9/2021, Mạnh Mỹ Kỳ vướng vào loạt scandal nghiêm trọng ảnh hưởng lớn đến sự nghiệp của cô. Câu chuyện bắt đầu từ bài đăng của bạn gái cũ Trần Lệnh Thao tố Mạnh Mỹ Kỳ là "tiểu tam" chen chân vào mối quan hệ của họ.

Trong bài đăng, cô còn đính kèm ảnh tin nhắn của Mạnh Mỹ Kỳ và Trần Lệnh Thao. Cô cho biết thêm, Mạnh Mỹ Kỳ biết rõ Trần Lệnh Thao đã có bạn gái vẫn tiếp tục mối quan hệ bất chính. Chưa hết, Mạnh Mỹ Kỳ còn bị "đào" lại ảnh hút thuốc khi mới 13 tuổi và chụp ảnh gợi cảm năm 16 tuổi.

Mặc cho dân mạng tẩy chay sau scandal 'tiểu tam', Mạnh Mỹ Kỳ thản nhiên thông báo trở lại với album mới - Ảnh 1
Mạnh Mỹ Kỳ bị bạn gái của Trần Lệnh Thao tố là "tiểu tam", chen chân vào hạnh phúc của họ. Ảnh: Internet

Mặc dù phía Mạnh Mỹ Kỳ đã đăng bài phủ nhận chuyện làm người thứ ba nhưng cô vẫn vướng phải sự chỉ trích nặng nề từ khán giả. Nữ thần tượng thừa nhận bản thân từng hẹn hò với Trần Lệnh Thao nhưng không hề biết đối phương vẫn còn dây dưa với bạn gái cũ. Thế nhưng, công chúng không hề tin những lời giải thích của Mạnh Mỹ Kỳ, hoàn toàn tẩy chay mọi thương hiệu mà cô làm đại diện và quay lưng với nữ ca sĩ.

Mặc cho dân mạng tẩy chay sau scandal 'tiểu tam', Mạnh Mỹ Kỳ thản nhiên thông báo trở lại với album mới - Ảnh 2
Mạnh Mỹ Kỳ trở thành "cái gai" trong mắt của khán giả sau bê bối đời tư. Ảnh: Internet

Sau hơn 1 năm "đóng băng" vì scandal, mới đây, nữ ca sĩ bất ngờ thông báo phát hành album mới. Được biết, album mới của cô nàng mang tên Tần số trống, tiếp tục theo đuổi phong cách quyến rũ, trưởng thành từ những ngày đầu solo. 

Hiện tại Mạnh Mỹ Kỳ rơi vào tình trạng bị cấm hoạt động nghệ thuật một cách lặng lẽ. Không có nhà sản xuất phim ảnh nào dám mời cô diễn, cũng không có show giải trí hay chương trình ca nhạc nào nhắc tới Mạnh Mỹ Kỳ. Cô không được mời tham gia show giải trí như trước, vì thế, nữ ca sĩ tự tung ra các video tập nhảy.

Tuy nhiên, nỗ lực của Mạnh Mỹ Kỳ bị cho là thách thức dư luận. Dưới các bài quảng bá cho phim, khán giả cho rằng ngôi sao sinh năm 1998 không biết hối lỗi, vội vàng quay trở lại giới giải trí. Không những vậy cô còn bỏ tiền mua bài truyền thông tâng bốc khả năng diễn xuất cũng như vũ đạo của mình.

Mặc cho dân mạng tẩy chay sau scandal 'tiểu tam', Mạnh Mỹ Kỳ thản nhiên thông báo trở lại với album mới - Ảnh 3

Mạnh Mỹ Kỳ sinh năm 1998. Cô là thành viên của nhóm nhạc Cosmic Girls và Hỏa Tiễn Thiếu Nữ. Ngoài ca hát, Mỹ Kỳ còn lấn sân diễn xuất với Tru tiên, Marna... Trước khi scandal "tiểu tam" nổ ra, cô từng là nữ thần tượng hot nhất, có lượng fan đông đảo nhất Trung Quốc.

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