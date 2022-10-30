Đạo diễn lừng danh từng 'chống lưng' cho Ngô Diệc Phàm đã sang Mỹ định cư?

Phùng Tiểu Cương chính là nhân vật quyền lực tích cực lăng xê cho Ngô Diệc Phàm từ khi nam ca sĩ thần tượng bước chân vào làng giải trí Hoa ngữ.

Mới đây đoạn video ghi lại cảnh đạo diễn Phùng Tiểu Cương đang tiếp đãi khách tại ngôi nhà sang trọng của ông bất ngờ lan truyền trên mạng xã hội. Nhà làm phim 64 tuổi trông gầy đi trông thấy, và tỏ ra kiềm chế khi nhìn những cái ôm được trao nhau và liên tục biểu hiện “cảm ơn” bằng tiếng Quan Thoại. Video dấy lên các cuộc thảo luận trực tuyến sôi nổi, khiến cư dân mạng nói về tin đồn trốn thuế của nhà làm phim và cho rằng ông đã rời Bắc Kinh, trong khi những người khác nói rằng có thể ông đến Mỹ vì con gái đang du học tại xứ cờ hoa.

Đạo diễn Phùng Tiểu Cương. Ảnh: Internet Phùng Tiểu Cương sinh năm 1958, là đạo diễn lớn tại Trung Quốc. Những tác phẩm nổi bật của ông như Thiên hạ vô tặc, Dạ Yến, Phi thành vật nhiễu, Phương Hoa, Lão pháo nhi, Nhượng tử phi đạn... giành được nhiều giải thưởng lớn tại các Liên hoan phim Trung Quốc và quốc tế. Sau khi Ngô Diệc Phàm "ngã ngựa" vì scandal đời tư vào năm ngoái, đạo diễn Phùng Tiểu Cương cũng phải hứng chịu nhiều sự chỉ trích từ công chúng. Được biết nhà làm phim Bắc Kinh chính là nhân vật quyền lực tích cực lăng xê cho Ngô Diệc Phàm từ khi nam ca sĩ thần tượng bước chân vào làng giải trí Hoa ngữ.

Phùng Tiểu Cương chính là người đứng sau hậu thuẫn cho Ngô Diệc Phàm. Ảnh: Internet Những ưu ái trong sự nghiệp của Ngô Diệc Phàm được cho là nhờ sự chống đỡ và tạo điều kiện của những ngôi sao quyền lực trong làng giải trí Hoa ngữ. Trong đó, sự "đỡ đầu" của Phùng Tiểu Cương được xem là chỗ dựa mạnh nhất của Ngô Diệc Phàm. Khi scandal của Ngô Diệc Phàm nổ ra, Phùng Tiểu Cương bị dân mạng "đào" lại loạt phốt trong quá khứ của ông. Năm 2016, ông từng khiến công chúng phẫn nộ khi lộ thông tin yêu cầu 50 diễn viên tham gia buổi thử vai cởi trần và thể hiện "bản lĩnh" trong tình trạng không có trang phục. Màn casting này khiến giới giải trí chấn động nhưng ông chỉ im lặng không phản hồi. Chưa dừng lại đó, trong bữa tiệc mừng năm mới vào năm 2018 hội tụ đầy đủ dàn diễn viên, nam đạo diễn từng ép nữ diễn viên Miêu Miêu cởi giày và đứng múa theo hình thức cổ trang trước mặt tất cả khách quý có mặt tại bữa tiệc, dù cô không muốn. Ngoài các phốt trên, Phùng Tiểu Cương vẫn còn nhiều lùm xùm khác khiến khán giả Trung Quốc từ trước đến nay vẫn luôn tranh cãi, như trốn thuế và mang tiền sang Mỹ xây biệt thự hạng sang để lách luật, lợi dụng chiêu trò khen vòng 1 của Phạm Băng Băng để PR cho phim, dan díu với nhiều nữ diễn viên và bù lại cho họ bằng vai diễn...

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