'Hoa hậu đẹp nhất Hong Kong' vô tình bị đôi tay làm lộ tuổi thật

Sao quốc tế 30/10/2022 22:59

Lý Gia Hân được đánh giá là hoa hậu đẹp nhất trong lịch sử Miss Hong Kong với nhan sắc kiều diễm, rung động lòng người.

Lý Gia Hân mang trong mình hai dòng máu Bồ Đào Nha - Trung Quốc và sở hữu nhan sắc hơn người. Nhờ khuôn mặt dễ thương, xinh xắn, năm lên 3 tuổi, Lý Gia Hân đã sớm được phát hiện và tham gia vào một quảng cáo dành cho trẻ em.

Năm 14 tuổi, người đẹp quyết định dấn thân vào nghề người mẫu với mong muốn đổi đời. Sự nghiệp của Lý Gia Hân hởi sắc khi cô giành vương miện Hoa hậu Hong Kong 1988, cô được đánh giá là hoa hậu đẹp nhất trong lịch sử Miss Hong Kong.

'Hoa hậu đẹp nhất Hong Kong' vô tình bị đôi tay làm lộ tuổi thật - Ảnh 1
'Hoa hậu đẹp nhất Hong Kong' vô tình bị đôi tay làm lộ tuổi thật - Ảnh 2
Nhan sắc làm lay động lòng người của "Hoa hậu đẹp nhất Hong Kong". Ảnh: Internet

Diễn viên ăn điểm nhờ gương mặt xinh đẹp sắc sảo, đôi chân dài và học vấn cao. Sau khi đăng quang, Gia Hân thành danh với vai trò diễn viên. Cô được yêu thích qua loạt phim Thiện nữ u hồn 2 (1990), Tiếu ngạo giang hồ: Đông Phương Bất Bại (1991), Đọa lạc thiên sứ (1995)...

Sau những ồn ào về tình ái, Lý Gia Hân ít tham gia showbiz mà tập trung vun vén hạnh phúc gia đình và làm tròn bổn phận con dâu nhà hào môn. Mới đây, cựu hoa hậu Hồng Kông đã đăng ảnh thân mật giữa cô và chồng khi cả hai cùng nắm tay nhau đi dạo trên đường phố Tokyo, Nhật Bản. Qua bức ảnh, có thể thấy cô đang rất hạnh phúc, người hâm mộ cũng cảm nhận được tình cảm mà hai vợ chồng họ dành cho nhau rất ngọt ngào.

'Hoa hậu đẹp nhất Hong Kong' vô tình bị đôi tay làm lộ tuổi thật - Ảnh 3
Lý Gia Hân khoe ảnh du lịch cùng chồng. Ảnh: Internet

Ngoài ra, Lý Gia Hân cũng chia sẻ ảnh chụp cô đang thưởng thức món ăn. Từ góc chụp của chồng, có thể thấy người đẹp họ Lý đang cười rất rạng rỡ, gương mặt cô chỉ trang điểm nhẹ, làn da trông trắng trẻo và săn chắc một cách tự nhiên, không sử dụng photoshop, khiến nhiều người cảm thấy ngưỡng mộ.

Tuy nhiên, có cư dân mạng tinh mắt phát hiện ra rằng trong bức ảnh không qua photoshop, tuy da mặt của  cựu hoa hậu trông khá săn chắc, nhưng đôi tay của cô đã vô tình "tiết lộ" với mọi người rằng tuổi đời của cô đã ngoài 50.

'Hoa hậu đẹp nhất Hong Kong' vô tình bị đôi tay làm lộ tuổi thật - Ảnh 4
Đôi bàn tay làm lộ tuổi thật của Lý Gia Hân. Ảnh: Internet

Trước khi kết hôn với chồng hiện tại, đại gia Hứa Tấn Hanh, Lý Gia Hân từng cặp kè với Lưu Loan Hùng. Vị doanh nhân này không chỉ lớn hơn nữ diễn viên TVB 20 tuổi, mà còn đã có vợ con. Trong 5 năm yêu Lưu Loan Hùng, Lý Gia Hân bị dư luận chỉ trích gay gắt vì khiến vị đại gia đáng tuổi bố ly hôn vợ.

Sau này, thời điểm qua lại với Hứa Tấn Hanh, Lý Gia Hân một lần nữa làm “người thứ ba” bởi con trai cố tài phiệt Hứa Thế Huân lúc đó vẫn đang trong cuộc hôn nhân với Hà Siêu Quỳnh, ái nữ của “vua sòng bạc” Macau Hà Hồng Sân. Cặp đôi lén lút hẹn hò trong 2 năm rồi tổ chức đám cưới hoành tráng dù Hứa Tấn Hanh chưa ly hôn vợ.

Bước chân vào hào môn, Lý Gia Hân không được bố chồng công nhận. Trước khi qua đời, ông Hứa lập di chúc không để lại khối tài sản 42 tỷ đô la Hong Kong cho vợ chồng con trai, mà trích ra làm từ thiện và lập quỹ gia tộc.

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