'Thành viên xấu nhất F4' có thu nhập gấp 3 lần Lưu Khải Uy trong gameshow truyền hình

Sao quốc tế 30/10/2022 22:22

Con số mà cựu thành viên nhóm nhạc F4 nhận được tại chương trình "Call me by Fire" khiến nhiều người choáng ngợp.

Thời điểm Vườn sao băng lên sóng, cùng với Ngôn Thừa Húc, Châu Du Dân và Chu Hiếu Thiên, Ngô Kiến Hào là mảnh ghép cuối cùng của nhóm nhạc đình đám F4 tại Đài Loan. Nhờ thành công vang dội của Vườn sao băng mà Ngô Kiến Hào nhanh chóng trở thành một trong những ngôi sao hot nhất làng giải trí châu Á lúc bấy giờ.

'Thành viên xấu nhất F4' có thu nhập gấp 3 lần Lưu Khải Uy trong gameshow truyền hình - Ảnh 1
Ngô Kiến Hào (ngoài cùng bên trái) cùng với các thành viên F4 "nổi đình nổi đám" một thời. Ảnh: Internet

Năm 2016, Ngô Kiến Hào chuyển hướng sang hoạt động nghệ thuật tại Trung Quốc và kiếm được rất nhiều tiền tại đây.

Vừa qua, tài tử sinh năm 1978 được mời tham gia gameshow truyền hình rất ăn khách mang tên "Call me by Fire" mùa 2. Có tin nói rằng, tổng thu nhập mà Ngô Kiến Hào kiếm được khi tham gia gameshow này cao hơn khoảng 3 lần so với Lưu Khải Uy, chồng cũ của diễn viên Dương Mịch.

Theo đó, Lưu Khải Uy có mức cát-xê được trả cho mỗi tập phát sóng là 250.000 nhân dân tệ (khoảng 28.000 USD). Dù anh chỉ ghi hình được 4 tập đã bị loại khỏi cuộc chơi, nhưng anh cũng đã kiếm được hơn 110.000 USD qua gameshow này.

Trong khi đó, sự góp mặt của Ngô Kiến Hào trong 6 tập phát sóng đã mang về cho anh khoản thu nhập 3,3 triệu nhân dân tệ (420.000 USD), cao hơn khoảng 3 lần so với thu nhập của Lưu Khải Uy.

'Thành viên xấu nhất F4' có thu nhập gấp 3 lần Lưu Khải Uy trong gameshow truyền hình - Ảnh 2
Cựu thành viên nhóm nhạc F4 vượt mặt chồng cũ Dương Mịch về thu nhập trong gameshow truyền hình. Ảnh: Internet

Ngô Kiến Hào sinh năm 1978 tại Mỹ, anh từng có niềm đam mê to lớn với âm nhạc và vũ đạo. Sau khi trở về Đài Loan, anh bắt đầu bước chân vào làng giải trí với vai trò ca sĩ. Trong thời điểm loay hoay vì sự nghiệp ca hát, Ngô Kiến Hào vô tình gặp được đạo diễn Sài Trí Bình. Nam đạo diễn đã mời anh tham gia Vườn Sao Băng, nhờ đó tên tuổi của nam diễn viên đã thực sự gây được tiếng vang trên thị trường phim ảnh xứ Đài. 

Dù không phải là nhân vật quá nổi bật trong phim nhưng nam diễn viên đã gây được ấn tượng với nhiều người hâm mộ nữ nhờ vẻ ngoài chuẩn “trai hư” và nét diễn xuất tự nhiên. 

Ngô Kiến Hào luôn là cái tên được mời tham dự các show truyền hình lớn. Nhờ những kỹ năng có được trong nhiều năm tham gia showbiz, Ngô Kiến Hào đã trở thành khách mời nổi bật trong các chương trình ăn khách trên. 

'Thành viên xấu nhất F4' có thu nhập gấp 3 lần Lưu Khải Uy trong gameshow truyền hình - Ảnh 3

Về đời sống tình cảm, so với vai diễn Mỹ Tác trong Vườn Sao Băng, Ngô Kiến Hào ngoài đời không có quá nhiều khác biệt. Vẫn là một chàng trai đào hoa, lãng tử, nam diễn viên vẫn khiến bao trái tim thiếu nữ phải đổ gục. Năm 2013, anh kết hôn với Arissa Cheo (Thạch Trinh Thiện), tiểu thư của một chủ hãng dầu cọ nổi tiếng tại Singapore. Một năm sau, cuộc sống vợ chồng giữa Ngô Kiến Hào và Thạch Trinh Thiện xảy ra bất hòa. Cuối cùng, họ đã quyết định chia tay sau 5 năm.

 

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Từ khóa:   Ngô Kiến Hào Lưu Khải Uy nhóm nhạc F4 Call me by Fire sao Hoa ngữ

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