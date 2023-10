'Thành viên xấu nhất F4' có thu nhập gấp 3 lần Lưu Khải Uy trong gameshow truyền hình

Vừa qua, tài tử sinh năm 1978 được mời tham gia gameshow truyền hình rất ăn khách mang tên "Call me by Fire" mùa 2. Có tin nói rằng, tổng thu nhập mà Ngô Kiến Hào kiếm được khi tham gia gameshow này cao hơn khoảng 3 lần so với Lưu Khải Uy, chồng cũ của diễn viên Dương Mịch.

Theo đó, Lưu Khải Uy có mức cát-xê được trả cho mỗi tập phát sóng là 250.000 nhân dân tệ (khoảng 28.000 USD). Dù anh chỉ ghi hình được 4 tập đã bị loại khỏi cuộc chơi, nhưng anh cũng đã kiếm được hơn 110.000 USD qua gameshow này.