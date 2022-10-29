Bị tung tin đồn thất thiệt, Ngu Thư Hân có động thái mạnh mẽ

Sao quốc tế 29/10/2022 20:40

Ngu Thư Hân tiếp tục là nạn nhân của "bạo lực mạng" từ cộng đồng mạng, phía nữ diễn viên kiên quyết xử lý mạnh tay để bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ.

Truyền thông Hoa ngữ đưa tin, ngày 28/10, studio Weibo của Ngu Thư Hân đã đưa ra thông báo rằng một số đối tượng đã tiếp tục đăng tải những nhận xét tiêu cực chống lại Ngu Thư Hân trên các nền tảng trực tuyến, điều này gây ra "bạo lực mạng" cho Ngu Thư Hân cũng như làm hỏng danh tiếng của cô nàng.

Bị tung tin đồn thất thiệt, Ngu Thư Hân có động thái mạnh mẽ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Phía Ngu Thư Hân cảnh báo các đối tượng có liên quan ngay lập tức xóa ngay cũng như ngừng phát tán nội dung bôi nhọ nữ nghệ sĩ. Thông báo cũng cho biết, studio của Ngu Thư Hân đã giao phó hoàn toàn vụ việc này cho một công ty luật để khởi kiện những đối tượng liên quan.

Ngu Thư Hân đang là một trong hai diễn viên trẻ thuộc nhóm sinh sau năm 1995 có thành tích phim ảnh tốt nhất và có sự ủng hộ nhiều của người hâm mộ. Các chỉ số truyền thông của Ngu Thư Hân đều tăng trưởng vượt bậc trong năm 2022.

Ngu Thư Hân thông minh khi lựa chọn các vai diễn có sự tương đồng với tính cách của cô ngoài đời. Các nhân vật đều tạo thiện cảm cho người xem. Nhờ cách diễn đáng yêu, người đẹp ghi dấu ấn với các dự án Trạm kế tiếp là hạnh phúc, Khúc biến tấu ánh trăng, Thương lan quyết, Khu rừng nhỏ của hai người. Đặc biệt, Thương lan quyết được đánh giá là một trong ba phim truyền hình hot nhất mùa hè 2022.

Bị tung tin đồn thất thiệt, Ngu Thư Hân có động thái mạnh mẽ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh việc đóng phim, Ngu Thư Hân còn thể hiện khả năng ca hát khá tốt, có thể làm chủ sân khấu. Cô từng là thành viên của nhóm nhạc The9, được tuyển chọn thông qua chương trình Thanh xuân có bạn 2.

Bị tung tin đồn thất thiệt, Ngu Thư Hân có động thái mạnh mẽ - Ảnh 3

Ngu Thư Hân xuất thân trong một gia đình giàu có. Cha mẹ nữ diễn viên sở hữu chuỗi công ty riêng, điều hành nhiều bất động sản, nhà hàng, khách sạn. Ngu Thư Hân chính là "phú nhị đại" (con cái thế hệ thứ hai hưởng cuộc sống giàu có từ gia đình). 

Trên trang cá nhân, Ngu Thư Hân thường khoe những món đồ hàng hiệu, du lịch bằng du thuyền sang chảnh hay tham dự sự kiện thời trang, gặp gỡ những gương mặt nổi tiếng giới showbiz.

Mới 25 tuổi, cô đã đầu tư vào nhiều công ty và tự mình kiếm tiền. Mỹ nhân 9X từng nhiều lần thừa nhận gia cảnh giàu có nhưng không hề được chiều chuộng mà bố mẹ bắt cô tự lập từ khi còn đi học.

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