Vương Hạc Đệ cố tình lợi dụng Ngu Thư Hân để nâng tầm tên tuổi?

Sao quốc tế 29/10/2022 15:22

Nam diễn viên "Thương lan quyết" bị chỉ trích nói dối, cố tình lợi dụng bạn diễn để "kiếm fame".

Được coi là cặp đôi không có nhiều lưu lượng trên thị trường phim Hoa ngữ hiện nay, nhưng Ngu Thư HânVương Hạc Đệ lại tạo ra hiệu quả bất ngờ với Thương Lan Quyết, chủ đề về cặp đôi giữa họ cũng liên tục leo lên hot search trong suốt thời gian qua.

Không những vậy, Thương Lan Quyết trong những ngày lên sóng cũng đã lập kỷ lục, đem về đến 10.000 điểm nhiệt trên Iqiyi, trở thành phim chiếu mạng có điểm nhiệt cao nhất Iqiyi trong năm nay. Độ hot của phim được coi là sánh ngang với "bom tấn" Diên Hi Công Lược năm nào trên Iqiyi.

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Ngay sau khi bộ phim kết thúc, tên tuổi của Ngu Thư Hân và Vương Hạc Đệ nâng lên một tầm cao mới. Về phía Vương Hạc Đệ, không chỉ loạt nhãn hiệu quảng cáo, tạp chí mà nhiều kịch bản cũng về tay nam diễn viên.

Tuy nhiên mới đây, một nhóm fan bỗng công khai chỉ trích Vương Hạc Đệ nói dối, cố tình lợi dụng bạn diễn để “kiếm fame”. Cụ thể, nam diễn viên từng nói sau Thương Lan Quyết, bản thân đã 6 tháng không đóng phim, mong những đạo diễn khác hãy chú ý đến mình một chút. 

Nhưng Vương Hạc Đệ thực ra vẫn còn Phù Đồ Duyên và một số tác phẩm khác đang chờ lên sóng. Trong khi đó, Ngu Thư Hân không còn bất cứ bộ phim nào sau Khu Rừng Nhỏ Của Hai Người.

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Không chỉ bị tố nói dối để lấy lòng người hâm mộ, nam diễn viên còn bị nghi ngờ cố tình lợi dụng fan couple Đệ Hân Dẫn Lực để “kiếm fame”. Một mặt, nam diễn viên không hề chia tay bạn gái, nhưng một mặt vẫn có thêm nhiều fan nhờ tương tác với Ngu Thư Hân.

Theo thống kê của Tin tức Bắc Kinh, sau khi bùng nổ danh tiếng nhờ Thương Lan Quyết, Vương Hạc Đệ tăng 1,56 triệu người hâm mộ trong một tuần. Trung bình mỗi ngày lượng người hâm mộ của nam diễn viên tăng thêm 220.000, có ngày chạm ngưỡng 300.000 tài khoản theo dõi mới. Trang tin đánh giá tốc độ tăng trưởng lượng người hâm mộ như trên là rất hiếm với một diễn viên trẻ trong showbiz Trung Quốc hiện nay.

Chưa đầy một tháng lên sóng, Weibo của Vương Hạc Đệ tăng lên hơn 13,45 triệu người yêu thích. Điều này giúp nam diễn viên sinh năm 1998 trở thành một trong những diễn viên trẻ "chạm tay là bỏng", được săn đón trong ngành giải trí Trung Quốc.

Vương Hạc Đệ cố tình lợi dụng Ngu Thư Hân để nâng tầm tên tuổi? - Ảnh 3

Vương Hạc Đệ sinh ngày 20/12/1998 tại Thành Đô, Tứ Xuyên. Vương Hạc Đệ là diễn viên của Công ty điện ảnh và truyền hình Manh Dạng Bắc Kinh, tốt nghiệp Học viện chuyên hàng không Tây Nam.

Vương Hạc Đệ không phải xuất thân từ trường nghệ thuật. Trước khi được biết đến với vai trò là một diễn viên, Vương Hạc Đệ từng là tiếp viên hàng không. Bất ngờ chuyển sang làm diễn viên, mỹ nam gặp không ít rắc rối về trình độ, kỹ năng diễn xuất. Tuy nhiên, với nhan sắc và việc lựa chọn tác phẩm sáng giá, Vương Hạc Đệ vẫn thu hút được một lượng fan hùng hậu.

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