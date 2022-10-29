Từ Hy Viên lộ bụng lùm xùm, nghi vấn đang mang thai với chồng mới ở tuổi 46?

Hình ảnh khiến tin đồn Từ Hy Viên mang thai với chồng mới DJ Koo rầm rộ trên mạng xã hội. Dù chưa rõ thực hư nhưng không ít người thấy sốc vì thời điểm xác nhận tái hôn với DJ Koo (Koo Jun-yup) vào tháng 3, người đẹp Vườn sao băng tuyên bố sẽ không sinh con cho chồng mới khiến nhà sản xuất âm nhạc Hàn Quốc bị không ít anti-fan chế nhạo “tuyệt hậu”.

Mới đây, một cư dân mạng chia sẻ hình ảnh vợ chồng Từ Hy Viên đi ăn uống cùng bạn bè. Trong ảnh, người đẹp Vườn sao băng diện áo sơ mi suông rộng, song vẫn có thể thấy vòng 2 của cô lộ rõ.

Cách đây không lâu, đã có tin đồn Từ Hy Viên mang bầu, song mẹ ruột cô lên tiếng phủ nhận.

Tuy nhiên cũng có ý kiến cho rằng đây là do nếp gấp áo khiến Từ Hy Viên bị hiểu lầm là đang mang thai.

Đại S năm nay đã 46 tuổi, việc mang thai đối với cô là thách thức lớn. Chưa kể, cô từng suýt chết khi sinh con trai thứ vì chứng bệnh động kinh. Dù đã vượt qua “cửa tử”, đến nay Từ Hy Viên phải uống thuốc đều đặn để bệnh không tái phát.

Trong một chương trình tạp kỹ ở Hàn Quốc, DJ Koo có chia sẻ sức khỏe của Đại S không tốt. Khi MC hỏi liệu hai người có tính chuyện con gái không, DJ Koo cau mày thổ lộ, cơ thể của bà xã không cho phép điều đó.

Từ Hy Viên - DJ Koo yêu nhau từ thập niên 1990, chia tay vì bị công ty quản lý của DJ Koo ngăn cản. Sau đó, nữ diễn viên kết hôn với doanh nhân Uông Tiểu Phi, có hai con. Năm 2021, Hy Viên ly dị.

Đọc thông tin bạn gái cũ độc thân, DJ Koo tìm lại số điện thoại của cô hơn 20 năm trước, nối lại mối quan hệ. Đầu năm nay, Hy Viên gửi hồ sơ sang Hàn Quốc để đăng ký kết hôn. Sau đó, DJ Koo tới Đài Loan gặp bạn gái, hoàn tất thủ tục thành hôn. Chuyện tình của cặp sao thu hút quan tâm của khán giả châu Á, nhiều người bình luận câu chuyện lãng mạn hơn trong phim.

Từ khi kết hôn, DJ Koo chủ yếu làm việc ở Đài Loan, tích cực học tiếng Trung để nhập gia tùy tục. Trên đài tvN, ca sĩ từng nói mẹ ủng hộ anh tới Đài Loan định cư, quan hệ mẹ chồng - nàng dâu tốt đẹp, anh cũng được mẹ của Hy Viên yêu quý.

Từ Hy Đệ - em gái của Hy Viên - nhận xét hôn nhân của chị gái lãng mạn, ngọt ngào. Ở nhà, Từ Hy Viên thường làm nũng chồng. Cô thích nằm trên giường xem phim, ăn vặt, khi muốn đi lấy đồ gì trong nhà, Hy Viên thường gọi DJ Koo, sau đó ca sĩ sẽ bế vợ tới nơi cô muốn.

Hy Viên gia nhập làng giải trí năm 1994, nổi tiếng với Vườn sao băng, Kiếm thần, Bong bóng mùa hạ... Cô thuộc nhóm minh tinh hàng đầu làng giải trí Hoa ngữ thập niên 2000, người đẹp ngừng đóng phim từ năm 2012.

DJ Koo sinh năm 1969, tên thật Koo Jun Yup, là một trong hai thành viên ban nhạc khiêu vũ Clon. Nhóm nổi tiếng ở Hàn Quốc và Đài Loan thập niên 1990. Ngoài biểu diễn, DJ Koo là nhà sản xuất âm nhạc.