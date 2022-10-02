Vợ chồng Từ Hy Viên diện đồ ton sur ton, quấn quýt không rời trong buổi tiệc cùng bạn bè

Sao quốc tế 02/10/2022 17:40

Mỹ nhân họ Từ tràn ngập hạnh phúc khi sánh bước cũng chồng. Khán giả chúc mừng cô đã tìm được tình yêu đích thực của cuộc đời mình.

Mới đây, Từ Hy Viên cùng ông xã DJ Koo góp mặt trong một hoạt động cùng bạn bè cách đây ít lâu. Bức ảnh nữ chính Vườn sao băng chụp cùng chồng và bạn bè được đăng tải trên mạng xã hội và nhận được sự quan tâm từ cộng đồng mạng. 

Trong bức ảnh được đăng trên mạng xã hội, Từ Hy Viên và chồng đều mặc sơ mi trắng, quần jean. Diễn viên họ Từ vòng tay ôm vai chồng, cử chỉ tình cảm, gương mặt rạng rỡ. Chồng cô trông vui vẻ không kém.

Vợ chồng Từ Hy Viên diện đồ ton sur ton, quấn quýt không rời trong buổi tiệc cùng bạn bè - Ảnh 1
Vợ chồng Từ Hy VIên, DJ Koo bên nhau. Ảnh: Internet

Một người có mặt trong bức ảnh tiết lộ, vợ chồng Từ Hy Viên rất "tâm đầu ý hợp", khiến mọi người không khỏi ngưỡng mộ. Nhiều khán giả bình luận trên Weibo: "Từ Hy Viên đã dũng cảm tìm kiếm hạnh phúc của mình, trông gương mặt cô ấy rất viên mãn", "Khi bạn được yêu, bạn thật sự xinh đẹp"...

Từ Hy Viên tuyên bố ly hôn Uông Tiểu Phi vào tháng 11/2021, kết thúc hơn 10 năm chung sống. Suốt một thập kỷ bên Uông Tiểu Phi, người ta chứng kiến Từ Hy Viên trải qua nhiều nỗi bất hạnh hơn hạnh phúc. Từ việc khó sinh con, mâu thuẫn với mẹ chồng cho đến biến cố phá sản, tất cả đều đè nặng lên vai Từ Hy Viên những áp lực nặng nề.

Người hâm mộ không còn nhìn thấy sự yêu kiều, duyên dáng của một nữ thần thanh xuân một thời, thay vào đó là một người phụ nữ xuề xòa, đôi mắt luôn sưng húp, bơ phờ và mệt mỏi kể từ khi Từ Hy Viên kết hôn.

Sự tự tin đã không thể đem lại cho Từ Hy Viên hạnh phúc. Cô và Uông Tiểu Phi ly hôn sau nhiều năm sống trong bất đồng. Ngày ly hôn, Từ Hy Viên cho biết cô đã chịu nhiều áp lực vì ông xã liên tục gây tổn thương tinh thần mình bằng lời nói.  

Vốn đã không hạnh phúc sau cuộc hôn nhân yêu nhanh cưới vội, người hâm mộ vẫn nghĩ rằng Từ Hy Viên sẽ thận trọng hơn trong việc tìm kiếm bạn đời. Thế nhưng, chỉ sau 3 tháng ly hôn, người đẹp gây sốc khi thông báo tái hôn với DJ Koo - nghệ sĩ người Hàn Quốc và cũng là người yêu cũ chưa từng gặp lại suốt 24 năm của Từ Hy Viên.

Vợ chồng Từ Hy Viên diện đồ ton sur ton, quấn quýt không rời trong buổi tiệc cùng bạn bè - Ảnh 2
Từ Hy Viên hạnh phúc bên DJ Koo. Ảnh: Internet

Tuy nhiên, Từ Hy Viên đang cho thấy quyết định đến với tình cũ là đúng đắn. Nữ diễn viên cho biết đã tìm lại được mùa xuân thứ hai trong cuộc đời. "Cuộc sống của tôi từng tràn ngập sợ hãi. Sau khi kết hôn với anh Koo, tôi cảm thấy niềm hạnh phúc mà mình chưa bao giờ tưởng tượng được. Đôi khi thức dậy giữa đêm, tôi nghĩ mình đang nằm mơ, nhưng chỉ cần chạm vào cái đầu trọc của anh ấy, tôi biết đây là sự thật", Từ Hy Viên nói trong buổi phỏng vấn.

Mới đây, MC Từ Hy Đệ cũng bật mí chị gái và anh rể Koo Jun Yup đang trải qua cuộc sống tân hôn ngọt ngào, mặn nồng. Cô miêu tả Từ Hy Viên và DJ Hàn Quốc như cặp tình nhân trẻ mới yêu. Koo Jun Yup thường xuyên hành động lãng mạn, yêu chiều và khen ngợi Từ Hy Viên.

Từ Hy Đệ còn khoe DJ Koo Jun Yup thường xuyên đứng bếp, nấu những món ngon chiêu đãi vợ và người nhà.

DJ Koo: 'Tôi yêu Từ Hy Viên hơn cả bản thân mình'

DJ Koo: 'Tôi yêu Từ Hy Viên hơn cả bản thân mình'

DJ Koo, chồng diễn viên Từ Hy Viên, đăng một đoạn video, trong đó thổ lộ anh yêu vợ hơn cả chính bản thân.

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Từ khóa:   Từ Hy Viên DJ Koo Uông Tiểu Phi vợ chồng Từ Hy Viên sao Hoa ngữ

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