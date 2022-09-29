DJ Koo: 'Tôi yêu Từ Hy Viên hơn cả bản thân mình'

DJ Koo, chồng diễn viên Từ Hy Viên, đăng một đoạn video, trong đó thổ lộ anh yêu vợ hơn cả chính bản thân.

Trên trang cá nhân hôm 28/9, DJ Koo đăng tải đoạn video dài 58 giây. Anh nhắn nhủ: "Đây là bức thư tình mà tôi đã ấp ủ hơn 20 năm, dành tặng cho ngôi sao trong trái tim tôi, cô gái bé bỏng của tôi". Đoạn video ghi lại những hình ảnh DJ Koo kiếm tìm hình bóng anh mong đợi hay cầm những món kỷ vật giữa hai người, hoặc những khoảnh khắc họ hội ngộ, gần gũi... DJ tâm sự: "Khoảnh khắc cô ấy lao về phía tôi và ôm tôi vào ngày hôm đó, tôi nghĩ hẳn tôi đã cứu trái đất trong kiếp trước. Đời này của tôi chỉ có thể là cưới cô ấy.

Cuối cùng, khi trái tim tôi vẫn còn nóng bỏng, tôi đã được ở bên cô ấy. Tôi sẽ yêu Hy Viên hơn cả bản thân mình trong cuộc đời này. Dù đã bao nhiêu năm trôi qua, trong mắt tôi, cô ấy vẫn như hình dung của tôi, là hình ảnh cô gái bé nhỏ của 24 năm trước. Em mãi là cô gái nhỏ của tôi". Vợ chồng Từ Hy Viên. Ảnh: Internet Từ Hy Đệ - em gái của Hy Viên - nhận xét hôn nhân của chị gái lãng mạn, ngọt ngào. Ở nhà, Từ Hy Viên thường làm nũng chồng. Cô thích nằm trên giường xem phim, ăn vặt, khi muốn đi lấy đồ gì trong nhà, Hy Viên thường gọi DJ Koo, sau đó ca sĩ sẽ bế vợ tới nơi cô muốn.

Từ khi kết hôn, DJ Koo chủ yếu làm việc ở Đài Loan, tích cực học tiếng Trung để nhập gia tùy tục. Ca sĩ từng nói mẹ ủng hộ anh tới Đài Loan định cư, quan hệ mẹ chồng - nàng dâu tốt đẹp, anh cũng được mẹ của Hy Viên yêu quý. Ngoài ra, Từ Hy Đệ còn khoe anh rể thường xuyên đứng bếp, nấu những món ngon chiêu đãi vợ và người nhà. Nam ca sĩ Hàn Quốc luôn chọn nấu những món mà Từ Hy Viên và gia đình cô thích ăn. Từ Hy Viên gần đây nhận lời ghi hình một quảng cáo mỹ phẩm, cát-xê là gần 1 triệu TWD, gấp 8 lần cát-xê của chồng cô. Tuy nhiên, diễn viên được cho không có ý định quay lại với công việc của showbiz. Họ từng là mối tình thanh xuân của nhau. Ảnh: Internet Từ Hy Viên - DJ Koo yêu nhau từ thập niên 1990, chia tay vì bị công ty quản lý của DJ Koo ngăn cản. Sau đó, nữ diễn viên kết hôn với doanh nhân Uông Tiểu Phi, có hai con. Năm 2021, Hy Viên ly dị. Đọc thông tin bạn gái cũ độc thân, DJ Koo tìm lại số điện thoại của cô hơn 20 năm trước, nối lại mối quan hệ. Đầu năm nay, Hy Viên gửi hồ sơ sang Hàn Quốc để đăng ký kết hôn. Sau đó, DJ Koo tới Đài Loan gặp bạn gái, hoàn tất thủ tục thành hôn. Chuyện tình của cặp sao thu hút quan tâm của khán giả châu Á, nhiều người bình luận câu chuyện lãng mạn hơn trong phim. Từ Hy Viên sinh năm 1976, là diễn viên, ca sĩ Đài Loan được biết đến qua phim truyền hình Vườn sao băng, Chiến thần, Bong bóng mùa hè... Cô và doanh nhân người Bắc Kinh Uông Tiểu Phi từng chung sống 10 năm, tuyên bố ly hôn cuối năm ngoái, hai con do cô nuôi dưỡng tại Đài Loan. Từ năm 2012, cô không đóng phim, cuộc sống cá nhân kín tiếng. Sau khi lấy chồng mới, cô chủ yếu dành thời gian chăm sóc con. DJ Koo tên thật là Koo Jun Yup, là nhà sản xuất âm nhạc, ca sĩ, thành viên nhóm nhạc khiêu vũ Clon... Anh hiện hoạt động với tư cách là một DJ. Anh còn có thương hiệu thời trang riêng.

Lộ thêm ảnh ngoại tình của chồng cũ Từ Hy Viên Những bức ảnh tình tứ của Uông Tiểu Phi và Trương Dĩnh Dĩnh tiếp tục bị phát tán trên mạng xã hội.

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