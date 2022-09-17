Từ Hy Viên: Lần yêu nào cũng dốc hết lòng hy sinh vì "phu quân"

Cô đến gần hơn với khán giả sau vai Sam Thái trong Vườn Sao Băng. (Ảnh: Sohu)

Dù vậy, cô lại chọn đánh đổi kết hôn với thiếu gia Bắc Kinh lúc bấy giờ là Uông Tiểu Phi chỉ với 4 lần gặp, thêm cảnh mang tiếng tiểu tam, phá mối quan hệ của bạn thân An Dĩ Hiên. Càng về sau, Từ Hy Viên càng khổ sở vì cuộc hôn nhân này.

Từ Hy Viên phải đánh đổi nhiều thứ khi chọn kết hôn. (Ảnh: Sohu)

Ban đầu, Từ Hy Viên bị cho rằng đến với chồng vì tiền nhưng thực chất cô cũng là người hy sinh cho mối quan hệ. Năm 2015, tài sản của Uông Tiểu Phi bị tranh chấp, làm ăn thua lỗ. Tập đoàn của mẹ chồng Từ Hy Viên có nguy cơ phá sản. Trước khó khăn của nhà chồng, Từ Hy Viên bán bất động sản cá nhân để trả nợ thay.

Từ Hy Viên còn phải bán bất động sản để trả nợ giúp chồng. (Ảnh: Sina)

Những mâu thuẫn của cặp vợ chồng từ đó nảy sinh nhiều hơn. Trong khi Uông Tiểu Phi kinh doanh ở Bắc Kinh, gặp nhiều cô gái trẻ đẹp thì Từ Hy Viên lại sống ở Đài Loan.

Sức khỏe của Từ Hy Viên bị ảnh hưởng nặng khi cô có con. (Ảnh: Zhihu)

Thời điểm sinh con, sức khỏe Từ Hy Viên cũng bị ảnh hưởng nặng. Cô thay đổi thói quen ăn chay vì phải tẩm bổ cơ thể để mang thai, đến lúc ăn thịt lại bị nôn. Sau đó, nội tiết tố của cô thay đổi, phải điều trị tại bệnh viện.

Vợ chồng của cô ngày càng nảy sinh nhiều mâu thuẫn. (Ảnh: Elle)

Từ một người có vóc dáng thanh mảnh, Từ Hy Viên tăng cân nhanh chóng, bất lực trong việc quay lại vóc dáng cũ: “Lần sinh đầu tiên, tôi nặng 79kg. Việc khôi phục lại đường cong cũ nằm ngoài khả năng của tôi rồi. Tôi vẫn cố khiêu vũ, luyện tập, nhưng thực sự rất khó. Bây giờ, ai cũng nói tôi như người mang bầu tháng cuối.”

Đến lần mang thai thứ hai, Từ Hy Viên gặp phản ứng phụ với thuốc, nhập viện trong trạng thái hôn mê, tính mạng suýt bị ảnh hưởng. Từ Hy Viên thậm chí không thể quay trở lại với công việc đóng phim vì ngoại hình thiếu cân đối.

Tháng 11/2021, Từ Hy Viên quyết định chấm dứt mối quan hệ với Uông Tiểu Phi. Dù chuyện đã trôi qua, Từ Hy Viên cũng đã có người mới nhưng lùm xùm giữa cô và chồng cũ vẫn chưa thể chấm dứt. Tháng 5/2022, Uông Tiểu Phi viết trên trang cá nhân tiết lộ Từ Hy Viên sử dụng thuốc cấm, bắt chồng trả 1 triệu Đài tệ (gần 800 triệu đồng) tiền thuốc. Anh còn nói thêm cuộc hôn nhân phải dừng lại vì Từ Hy Viên không chịu hợp tác.

Diễn viên phim Vườn sao băng cho biết cuộc hôn nhân 10 năm của mình không hề dễ dàng “Trước đây, tôi từng nghĩ làm ngôi sao là khó nhất, không ngờ làm mẹ còn khó hơn, nhưng thật ra làm vợ mới là khó nhất. Mười năm qua… bây giờ tôi sẽ không bị cầm tù nữa, những ngày tháng sau này phải thật tốt”. Tuy nữ diễn viên không kể chi tiết những mâu thuẫn của hai vợ chồng, nhưng cô chia sẻ các khó khăn của bản thân và tâm trạng bình thản hiện tại.

Trong cuộc nói chuyện, Từ Hy Viên cũng tiết lộ con trai không muốn gặp Uông Tiểu Phi, luôn oà khóc khi nghe tin cha sắp về nhà. Cậu bé sợ hãi khi gặp cha và mong muốn cha quay về Bắc Kinh. Uông Tiểu Phi sợ con trai sẽ bị chiều hư nên luôn có yêu cầu nghiêm khắc với cậu bé để muốn con trưởng thành không ỷ lại.

Sau 4 tháng ly hôn, Từ Hy Viên tái hôn với người cũ là DJ Koo. Để chồng có mối quan hệ với những người nổi tiếng, Từ Hy Viên lại chi tiền tỷ để giúp anh tạo dựng sự nghiệp. Nhờ Từ Hy Viên, DJ Koo mới có dịp gặp gỡ được những “ông lớn” trong giới giải trí, được săn đón tại các sự nghiệp âm nhạc.

Từ Hy Viên vội vàng quyết định cưới DJ Koo. (Ảnh: Sohu)

Từ Hy Viên bỏ ra 20 triệu Đài tệ (hơn 15 tỷ đồng) để đầu tư vào một vũ trường ở Đài Bắc dưới tên của chồng, biến anh thành một cổ đông lớn. Ngay cả chuyện đi thăm vợ, mọi chi phí cũng đều do Từ Hy Viên chi trả. Điều này khiến nhiều người cho rằng cô quá si tình, lần yêu nào cũng dâng hiến mọi thứ mình có.

Chồng của Từ Hy Viên ngày càng thăng hoa trong sự nghiệp nhờ có vợ hậu thuẫn. (Ảnh: Sina)

Bù lại, người đẹp họ Từ cũng được ông xã chăm lo. Trong lễ Chuseok (Trung Thu) - một lễ lớn đối với người Hàn Quốc vừa qua, thay vì về quê nhà, DJ Koo lại chọn ở Đài Loan đón Tết với vợ. Từ Hy Viên cũng được nhận xét ngày càng trẻ trung, xinh đẹp hơn sau khi kết hôn với DJ Koo.