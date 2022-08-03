Từ Hy Viên và DJ Koo chuẩn bị tổ chức hôn lễ riêng?

Sao quốc tế 03/08/2022 10:48

Thông tin Từ Hy Viên và DJ Koo sẽ tổ chức thêm 1 đám cưới riêng tư tại Đài Loan đang khiến cộng đồng mạng xôn xao.

Kể từ khi DJ KooTừ Hy Viên chính thức tái hợp và tuyên bố kết hôn, chuyện tình của cặp đôi đã khiến công chúng vô cùng quan tâm. Cũng vì lý do này mà tên tuổi của hai ngôi sao liên tục xuất hiện trong danh sách những từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất. Mọi động thái của hai người luôn được khán giả theo dõi đặc biệt.

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Việc DJ Koo và Từ Hy Viên kết hôn chính là tin tức 'chấn động' nhất làng giải trí Hoa ngữ nửa đầu năm 2022 - Ảnh: Internet

Theo truyền thông Trung Hoa, mới đây thông tin Từ Hy Viên và DJ Koo sẽ tổ chức hôn lễ riêng tư tại Đài Loan đã đứng đầu danh sách tìm kiếm trên các diễn đàn mạng xã hội. Nguồn gốc của tin tức này là xuất phát từ bài đăng của một nghệ sĩ đến từ Hàn Quốc.

Cụ thể, nam nghệ sĩ này đã chia sẻ một chiếc hộp cưới và cho hay đây là tác phẩm anh tự tay thiết kế cho Từ Hy Viên và DJ Koo, chiếc hộp này cũng đã được gửi đi và sẽ sớm đến Đài Bắc. Đồng thời, nam nghệ sĩ này cũng gửi lời cảm ơn đến sự hỗ trợ của DJ Koo trong thời gian qua và không quên chúc phúc cho tình yêu của vợ chồng Từ Hy Viên.

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Bài đăng của nam nghệ sĩ người Hàn trên Instagram cá nhân - Ảnh: Internet

Sau chia sẻ của nam nghệ sĩ người Hàn trên, nhiều phương tiện truyền thông đã đồn đoán rằng Từ Hy Viên và DJ Koo sẽ tổ chức một đám cưới riêng tư tại Đài Loan. Tuy nhiên, vẫn chưa rõ đây có phải lại là một đám cưới riêng tư như hôn lễ dạng bữa tiệc tại gia như hai người đã tổ chức trước đó hay không.

Hiện tại, cả Từ Hy Viên và DJ Koo đều giữ im lặng trước tin đồn này. Dẫu vậy, nhiều cư dân mạng cho rằng đây chỉ là tin đồn vì thực chất cặp đôi nổi tiếng từng cho biết sẽ không tổ chức lễ cưới và cũng không sinh con chung.

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