Mẹ ruột Từ Hy Viên lên tiếng trước tin đồn con gái mang thai với chồng mới

Sao quốc tế 23/07/2022 20:30

Mới đây, bà Hoàng Xuân Mai - mẹ diễn viên Từ Hy Viên đã lên tiếng về những tin đồn xung quanh việc con gái đang có thai.

Mới đây, theo truyền thông Đài Loan đưa tin, bà Hoàng Xuân Mai - mẹ diễn viên Từ Hy Viên đã lên tiết về thông tin con gái đang có thai. Cụ thể, bà phủ nhận việc con gái Từ Hy Viên mang thai con thứ ba ở tuổi U50. Mẹ nữ diễn viên cho biết hiện tại sức khỏe là điều quan trọng nhất với con gái sau hai lần "ra vào cửa tử" vì sinh nở.

Mẹ ruột Từ Hy Viên lên tiếng trước tin đồn con gái mang thai với chồng mới - Ảnh 1

Trước đó, tin đồn về việc Từ Hy Viên đang mang bầu 2 tháng với chồng mới người Hàn - DJ Koo nổ ra khiến nhiều cư dân mạng bất ngờ. Thậm chí, thông tin cho biết, sau khi biết Từ Hy Viên mang thai, mẹ chồng cô ở Hàn Quốc đã rất vui mừng, xúc động đến mức phải uống thuốc trợ tim để bình tĩnh lại.

Truyền thông cũng đưa tin khi quyết định kết hôn, Từ Hy Viên cũng thỏa thuận với DJ Koo rằng cả hai sẽ không tổ chức lễ cưới và sinh con chung. Nhiều người cho rằng việc mang thai ở tuổi 46 của Từ Hy Viên là rất khó xảy ra. Bởi ở tuổi này, việc mang thai rất nguy hiểm đối với phụ nữ.

Mẹ ruột Từ Hy Viên lên tiếng trước tin đồn con gái mang thai với chồng mới - Ảnh 2

 

Hiện tại, Từ Hy Viên và chồng, Koo Jun Yup, chưa lên tiếng trước tin đồn cô mang thai với chồng mới. Song, một số ý kiến cho rằng, nữ diễn viên có thể mang bầu vì Từ Hy Viên nổi tiếng là người hết mình trong tình yêu. Nữ diễn viên từng hi sinh sự nghiệp để sinh con, tập trung chăm sóc gia đình khi kết hôn với doanh nhân Uông Tiểu Phi. Thậm chí, cô còn chấp nhận nguy hiểm tính mạng để mang thai đứa con thứ ba với chồng cũ. 

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