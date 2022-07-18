Chồng Từ Hy Viên quyết định rời Hàn Quốc đi 'ở rể' vì vợ

Mới đây, DJ Koo lần đầu lên tiếng xác nhận anh sẽ sống và phát triển sự nghiệp tại Đài Loan với vợ Từ Hy Viên.

Kể khi chính thức kết hôn với Từ Hy Viên, DJ Koo liên tục nhận được sự quan tâm đặc biệt của công chúng. Hơn thế, nam ca sĩ cũng có sự nghiệp khởi sắc hơn hẳn tại quê nhà vợ. Anh "cá kiếm" được rất nhiều tiền từ sau khi làm chồng của Từ Hy Viên.

Bên cạnh đó, việc ông xã Từ Hy Viên thông báo định cư ở Đài Bắc, giá trị thương mại của anh cũng tăng chóng mặt. Nhiều chương trình biểu diễn và các hộp đêm đã vội vã liên hệ để đặt lịch diễn với DJ Koo.

Đặc biệt, truyền thông xứ Trung còn tiết lộ, Từ Hy Viên chính là người hỗ trợ đắc lực phía sau sự thành công của ông xã. Nữ diễn viên không ngại đầu tư tiền bạc giúp chồng có công việc ổn định, thoát mác "ăn bám vợ". Đồng thời, cô giới thiệu DJ Koo với nhiều ngôi sao nổi tiếng như Châu Kiệt Luân, Lâm Tuấn Kiệt... Cô còn thuê trợ lý và phiên dịch viên để hỗ trợ chồng do rào cản ngôn ngữ.

Mức cát-xê của DJ Koo cũng khiến nhiều người bất ngờ bởi con số cực “khủng”. Theo một số nguồn tin, nhạc sĩ người Hàn Quốc thường có thù lao biểu diễn tại các lễ hội âm nhạc lớn là 100.000 USD (hơn 2,3 tỷ đồng). Đối với việc biểu diễn ở các quán bar, thù lao mà anh nhận được thường là 20.000 USD (hơn 470 triệu đồng) cho 120 phút.

Chính vì vậy, DJ Koo đang là cái tên nhận được rất nhiều sự quan tâm của công chúng. Quyết định "ở rể" quê nhà vợ được coi là hợp lý đối với nam ca sĩ thời điểm này.

Em gái Từ Hy Viên bị chỉ trích vì đùa cợt về 'chuyện nhạy cảm' của chị gái và DJ Koo Việc em gái Từ Hy Viên đùa giỡn về "chuyện ấy" của vợ chồng chị gái đã khiến cô nhận về nhiều chỉ trích từ công chúng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/chong-tu-hy-vien-quyet-dinh-roi-han-quoc-di-o-re-vi-vo-484032.html