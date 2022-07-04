Em gái Từ Hy Viên giải thích về trò đùa phản cảm với anh rể

Sao quốc tế 04/07/2022 09:38

Tại Lễ trao giải Kim Khúc mới đây, em gái Từ Hy Viên - MC Từ Hy Đệ đã có hành động đùa giỡn hơi quá trớn với anh rể của mình, điều này đã khiến khán giả phản ứng khá dữ dội.

Trang 163 đưa tin, DJ Koo đã cùng với em vợ của mình - MC Từ Hy Đệ và MC Đào Tinh Oánh có một tiết mục giao lưu hài hước trên sân khấu Lễ trao giải Kim Khúc vào tối ngày 2/7 vừa qua. Tuy nhiên, hai nữ MC đã có một hành động được đánh giá là khá phản cảm với chồng của Từ Hy Viên.

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MC Từ Hy Đệ và MC Đào Tinh Oánh sờ ngực DJ Koo trên sân khấu Kim Khúc - Ảnh: Internet

Cụ thể, khi Từ Hy Đệ và Đào Tinh Oánh đang dẫn dắt chương trình, DJ Koo được mời lên sân khấu. Từ Hy Đệ ở Đài Loan vốn đã nổi tiếng với phong cách dẫn chương trình hài hước, cùng với Đào Tinh Oánh đã đưa tay lên sờ ngực anh rể mình. DJ Koo vì quá bất ngờ thậm chí đã ôm ngực nói lớn: "Không được làm như vậy". Hành động này khiến khán giả phản ứng vô cùng dữ dội và đánh giá là quá lố.

Trước những phản hồi gay gắt từ công chúng, Từ Hy Đệ đã thông qua người đại diện của mình giải thích rằng: "Chúng tôi ở nhà vẫn đùa giỡn với nhau như vậy. Anh rể, chị gái tôi cũng không ý kiến, nếu không, anh ấy đã sớm đi kiện".

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Bộ 3 tại cánh gà sự kiện này - Ảnh: Internet

Được biết, trước đó, khi Từ Hy Đệ làm MC cho chương trình Khang Hy Đến Rồi, cô cũng bị chỉ trích nhiều lần vì có hành vi sàm sỡ các nam nghệ sĩ khách mời. Nữ MC yêu cầu họ vén áo lên để chạm tay vào cơ bụng hoặc bất ngờ ôm hôn, ngồi vào lòng khiến các ngôi sao này khó xử ra mặt.

Bên cạnh đó, việc DJ Koo trở thành khách mời tại Lễ trao giải Kim Phúc cũng khiến nhiều người khó hiểu vì nam nghệ sĩ không hề có tác phẩm nào được đề cử trong chương trình cũng như không có hoạt động âm nhạc nào đúng nghĩa. Netizen cho rằng đây lành hành vi lợi dụng quyền lực của chị em nhà Từ Hy Viên - Từ Hy Đệ để gây chú ý.

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Từ Hy Đệ bị nghi dùng quyền lực để đưa anh rể lên sân khấu Lễ trao giải Kim Khúc - Ảnh: Internet

Trước nghi vấn này, Từ Hy Đệ cho hay: "Anh ấy cũng là người làm âm nhạc, mời DJ Koo đến để anh cảm thụ được sức hấp dẫn của giải Kim Khúc". Tuy nhiên, lời giải thích này của nữ MC không nhận được sự đồng tình của công chúng.

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