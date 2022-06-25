Lý do Từ Hy Viên không bị thao túng trong làng giải trí Cbiz

Sao quốc tế 25/06/2022 21:05

Cuộc hôn nhân với DJ Koo giúp Từ Hy Viên trở thành hiện tượng truyền thông ở showbiz Trung - Hàn.

Theo trang Sina đưa tin, Từ Hy Viên luôn nổi tiếng từ khi ra mắt. Truyền thông Đài Loan gọi cô là "nữ thần tượng đẳng cấp mãi mãi", "người con gái không thể thao túng". Nữ diễn viên chưa từng có thời kỳ vô danh trong sự nghiệp nghệ thuật dù đã ngừng đóng phim một thập kỷ qua. Tác phẩm cuối cùng của Từ Hy Viên là Tay đua và Croczilla, ra mắt năm 2012.

Theo ETtoday, lý do khiến nữ diễn viên chưa từng mất đi hào quang là vì cuộc đời Từ Hy Viên có nhiều thứ khiến công chúng phải chú ý và bàn luận.

Lý do Từ Hy Viên không bị thao túng trong làng giải trí Cbiz - Ảnh 1

Mới đây, vào tối ngày 23/6, quản lý Từ Hy Viên thông báo nữ diễn viên sắp trở lại ngành giải trí với dự án mới. Cô đã hoàn tất việc ký kết hợp đồng với đối tác. Thông tin dự án được bảo mật.

Quản lý nữ diễn viên cho biết đang sắp xếp lịch trình để ngôi sao Đài Loan sớm sang Hàn, đoàn tụ với DJ Koo và gặp gỡ gia đình chồng. "Chúng tôi đang điều phối để cô ấy cân bằng giữa công việc và gia đình. Hiện tại, Hy Viên chưa thể sang thăm quê chồng", Liêu Vỹ Kỳ cho biết.

Sau 3 tháng ly hôn doanh nhân Uông Tiểu Phi, Từ Hy Viên tái hôn với DJ Koo (Koo Jun Yup) - bạn trai cũ từ hơn 20 năm trước. Họ cho biết không tổ chức đám cưới và sinh con chung. Hôn nhân của hai nghệ sĩ được quyết định online sau 2 tháng nối duyên. Hôn sự của cặp đôi cũng được hai gia đình ủng hộ. Mẹ anh rất ưng ý Từ Hy Viên và mong sớm gặp mặt con dâu.

Lý do Từ Hy Viên không bị thao túng trong làng giải trí Cbiz - Ảnh 2

Từ Hy Viên sinh năm 1976, tại Đài Loan. Cô được đào tạo nghệ thuật bài bản từ những năm học cấp 2. Năm 1980, Từ Hy Viên và em gái Từ Hy Đệ vào showbiz. Họ ra với vai trò ca sĩ, thành lập nhóm nhạc Sisters Of Shiu (viết tắt SOS), lấy nghệ danh lần lượt là Đại S và Tiểu S.

Sau thời gian ngắn hoạt động, SOS tan rã. Từ Hy Viên chuyển sang làm MC cho hàng loạt show giải trí. Nhận thấy đây không phải thế mạnh của Từ Hy Viên, quản lý Vương Vỹ Trung tìm cơ hội giúp cô lấn sân sang lĩnh vực phim ảnh. Ông cho biết không muốn lãng phí nhan sắc và tài năng của nữ nghệ sĩ.

 

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