Chồng mới Từ Hy Viên đăng video chúc mừng sinh nhật em vợ

Chồng của Từ Hy Viên - DJ Koo đã quay một đoạn video để gửi lời chúc mừng sinh nhật trước cho em vợ.

Chồng của Từ Hy Viên là DJ Koo vẫn đang ở Hàn Quốc vào thời điểm hiện tại để lo cho công việc kinh doanh nhà hàng của mình. Biết được ngày 14/6 tới đây là sinh nhật của Từ Hy Đệ, anh đã quay một đoạn video để gửi lời chúc mừng sinh nhật trước cho em vợ.

Trong video, DJ đã gọi Từ Hy Đệ bằng biệt danh "Đình Đình" từ nhỏ của cô, đồng thời khen ngợi Từ Hy Đệ "Em là người tuyệt vời nhất trên thế giới", và nói "Anh yêu em rất nhiều". Từ Hy Đệ cũng hào hứng đáp lại khi ghi hình: "Em cũng yêu anh". Cư dân mạng lần lượt chế nhạo: "Từ Hy Đệ là người tuyệt vời nhất trên đời sao? Còn Từ Hy Viên thì để đâu rồi? Người tuyệt thứ hai trên đời?", "DJ Koo không sợ về Đài Loan sẽ bị vợ phạt sao?"..

Sau khi sự việc gây ra tranh cãi, Từ Hy Đệ đã phản hồi về vụ việc, cô cho biết sau khi xem đoạn video, cô cảm thấy mọi thứ mà anh rể làm đều khiến cô cảm động. Từ Hy Đệ cũng cười nói: "Tôi ghen tị với chị gái tôi. Tôi thực sự hy vọng chị gái có thể sống hạnh phúc với anh rể, để tôi có được một người anh rể tuyệt vời".

DJ Koo và Từ Hy Đệ chỉ là quan hệ anh rể - em vợ bình thường, nhưng phương thức biểu đạt của cả hai quá nhiệt tình, khiến nhiều cư dân mạng cảm thấy không tiếp thu được.

Hồi tháng 2, mỹ nhân Vườn sao băng đi bước nữa với nghệ sĩ âm nhạc Hàn Quốc DJ Koo - người cô hẹn hò cuối thập niên 1990. Sau khi đăng ký kết hôn ở Hàn, DJ Koo tới Đài Loan sinh sống, làm việc. Hồi giữa tháng, anh sang Mỹ công tác, sau đó về Hàn Quốc.

Sự ấm áp và chân thành của Koo Jun Yup đã giúp trái tim Từ Hy Viên được sưởi ấm sau 10 năm hôn nhân lạnh lẽo. Vì vậy, khi Koo Jun Yup ngỏ lời, nữ diễn viên 46 tuổi đã nhanh chóng đồng ý tái hôn. Bạn bè và người thân của Từ Hy Viên đều hi vọng, cô sẽ hạnh phúc ở cuộc hôn nhân thứ hai.

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