Chồng mới Từ Hy Viên động viên vợ giữa lùm xùm bị Uông Tiểu Phi tố dùng thuốc cấm

Sao quốc tế 10/06/2022 11:06

Nam nghệ sĩ người Hàn DJ Koo vừa qua đã có một động thái được cho là động viên Từ Hy Viên khi cô vướng vào lùm xùm với chồng cũ Uông Tiểu Phi.

Câu chuyện xoay quanh cuộc hôn nhân của Từ Hy ViênUông Tiểu Phi thời gian gần đây một lần nữa trở thành tâm điểm của làng giải trí Trung Hoa. Tức giận vì bị truyền thông phanh phui việc ngoại tình, Uông Tiểu Phi đã lên tiếng tố cáo vợ mình dùng thuốc cấm để chữa bệnh tâm thần.

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 Từ Hy Viên bị đả kích mạnh khi chồng cũ tố cô dùng thuốc cấm chữa bệnh tâm thần - Ảnh: Internet

Sau đó, mẹ ruột của Từ Hy Viên cho hay, con gái bà hiện đang rất đau lòng và chịu đả kích mạnh vì phát ngôn sai sự thật từ phía chồng cũ. Dù Uông Tiểu Phi sau đó có lên tiếng xin lỗi Đại S, nhưng công chúng vẫn chỉ trích vị thiếu gia này không ngớt lời trên mọi mặt trận.

Giữa ồn ào này, chồng mới của Từ Hy Viên đã có một động thái được cho là an ủi bà xã của mình khi anh không thể ở bên. Theo đó, một số cư dân mạng đã chia sẻ ảnh chụp lại bên trong nhà hàng của DJ Koo mở chung với bạn mình có treo hình của đôi vợ chồng son này.

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Hình ảnh của Từ Hy Viên được treo trong nhà hàng của DJ Koo hợp tác mở cùng bạn - Ảnh: Internet

Không những vậy, DJ Koo còn đặc biệt nhờ 2 nam MC nổi tiếng bậc nhất Hàn Quốc là Yoo Jae Suk và Jo Se Ho quay video gửi lời chào đến Từ Hy Viên và Từ Hy Đệ. Trong clip, 2 nghệ sĩ đã dùng cả tiếng Anh và tiếng Hàn để trò chuyện, họ cũng mời 2 chị em họ Từ hãy đến Hàn Quốc chơi. Sau đó, đoạn video này đã được Tiểu S chia sẻ lại trên trang Instagram cá nhân của mình với caption: "Tôi yêu anh rể Koo".

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Yoo Jae Suk và Jo Se Ho gửi lời chào đến 2 chị em họ Từ - Ảnh: Internet

4 tháng sau khi công bố ly hôn với Uông Tiểu Phi, vào đầu tháng 3/2022, Từ Hy Viên cho hay sẽ tái hôn với DJ Koo. Việc cả hai về bên nhau sau 24 năm xa cách đã khiến công chúng không khỏi ngưỡng mộ và dành nhiều lời chúc đến cặp đôi, hy vọng Đại S sẽ hạnh phúc bên người đàn ông biết yêu thương và trân trọng cô.

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